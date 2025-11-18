Esto es lo que debe saber si quiere visitar Suecia desde Colombia: requisitos para ingresar al país escandinavo

El Palacio Real de Estocolmo y el centro histórico de la ciudad, denominado Gamla Stan, son uno de los lugares más turísticos de Suecia - crédito Shutterstock

Viajar a Europa es un sueño compartido por muchas personas en Colombia y entre los destinos más deseados por los viajeros se encuentra Suecia, un país reconocido por su alta calidad de vida, su ambiente natural y su oferta cultural.

Estocolmo, Gotemburgo y las famosas auroras boreales son solo algunas de las maravillas que atraen a los turistas. No obstante, antes de realizar el viaje, es importante conocer los requisitos y trámites necesarios para ingresar a este país nórdico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Afortunadamente, viajar desde Colombia a Suecia es relativamente sencillo, ya que los colombianos no necesitan visa para estancias cortas, lo cual facilita el proceso migratorio. Sin embargo, existen documentos y condiciones que deben cumplirse para evitar inconvenientes al momento de abordar el vuelo o pasar por migración.

Estocolmo, la vibrante capital de Suecia, es conocida por su mezcla de arquitectura moderna y antigua, un destino muy querido por los colombianos - crédito Pexels

Requisitos básicos para ingresar a Suecia desde Colombia

Suecia forma parte del Espacio Schengen, un acuerdo entre 29 países europeos que permite la libre circulación de personas dentro de sus fronteras sin necesidad de visados. Esto significa que los ciudadanos colombianos pueden ingresar al país como turistas por un máximo de 90 días dentro de un período de 180 días sin la necesidad de solicitar una visa.

No obstante, esto no significa que no haya requisitos específicos que cumplir, puesto que para asegurar un ingreso sin contratiempos a Suecia, los colombianos deben tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Pasaporte válido

El primer requisito esencial es contar con un pasaporte vigente. Aunque esto parece evidente, es importante asegurarse de que la validez del pasaporte supere los tres meses posteriores a la fecha de salida de Suecia. Además, el documento oficial debe ser electrónico o de lectura mecánica, mismo que se empezó a entregar en Colombia a partir de finales de 2015. Si el pasaporte fue emitido antes de esa fecha, es recomendable renovarlo.

Para ingresar a Suecia como turista, los colombianos deben contar con un pasaporte válido que supere los tres meses posteriores a la fecha de salida del país - crédito Colprensa

<b>2. Boletos de ida y vuelta</b>

Las autoridades suecas exigen que los turistas presenten sus boletos de ida y vuelta para probar que no planean quedarse más de los 90 días permitidos. Este es un requisito estándar en el control migratorio de los aeropuertos y puertos de entrada a Suecia.

Es importante que los boletos estén reservados con antelación y que se pueda demostrar que el regreso a Colombia está confirmado dentro del plazo permitido.

<b>3. Alojamiento en Suecia</b>

Otro documento clave es la prueba de alojamiento en Suecia. Cualquier viajero debe demostrar que tienen un lugar donde quedarse durante su visita, ya sea mediante una reserva de hotel pagada o, en caso de estar visitando a un amigo o familiar, a través de una carta de invitación formal; esta carta debe estar firmada por el anfitrión y debe seguir un formato específico, el cual está disponible en la Agencia de Migración Sueca.

Las autoridades suecas requieren que los viajeros presenten los boletos de ida y vuelta para demostrar que no permanecerán más de 90 días en el país - crédito Shutterstock

<b>4. Prueba de solvencia económica</b>

Las autoridades migratorias de Suecia también exigen a los turistas demostrar que tienen los recursos suficientes para cubrir su estancia. Aunque no hay una cifra exacta establecida, se recomienda contar con entre 50 y 100 euros por día de estancia, lo cual dependerá del tipo de alojamiento y las actividades planeadas.

En este sentido, también se sugiere contar con un seguro médico internacional que cubra emergencias de salud durante el tiempo de estancia en Suecia. Para estancias largas o si se desea permanecer más de 90 días, el seguro debe tener una cobertura mínima de 30.000 euros.

¿Qué sucede si se planea una estancia más larga?

Si la intención es permanecer en Suecia por más de 90 días, es necesario solicitar un permiso de visitante. Este permiso debe ser tramitado a través de la Dirección General de Migraciones de Suecia, que puede otorgar permisos de hasta un año.

Estocolmo, capital de Suecia, tiene puntos de interés como el Palacio Real, el Museo Vasa y el encantador distrito de Gamla Stan - crédito Pexels

La solicitud requiere que el viajero proporcione prueba de solvencia económica, los boletos de regreso o fondos suficientes para adquirirlos, y la carta de invitación en caso de que se esté hospedando en casa de familiares o amigos.

Es importante tener en cuenta que la solicitud de este permiso incluye una entrevista obligatoria en la Embajada de Suecia en Bogotá. Este proceso puede demorar algunas semanas, por lo que se recomienda iniciar la gestión con anticipación para evitar contratiempos.

¿Qué se puede hacer en Suecia?

Suecia no solo es un destino de alta calidad para los turistas, sino que ofrece una gran variedad de actividades para disfrutar en diferentes épocas del año. Estocolmo, la capital del país, es un punto de atracción principal debido a su arquitectura moderna y su impresionante ubicación sobre el archipiélago de la ciudad.

Iglesia de Kiruna, un icónico edificio de madera situado en la ciudad más al norte de Suecia - crédito Shutterstock

La ciudad cuenta con más de 30.000 islas que ofrecen diversas posibilidades para realizar paseos en bote o explorar sus parques naturales.

En invierno, uno de los atractivos más populares es la posibilidad de ver las auroras boreales en la Laponia sueca. Esta región, ubicada en el norte del país, es famosa por su belleza natural y su clima, donde se puede disfrutar de actividades como el esquí, las motos de nieve y el contacto con las comunidades indígenas samis.