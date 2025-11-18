Colombia

Armando Benedetti rechazó la versión sobre una posible orden de captura de la DEA y calificó la información de “payaso viejo”

El ministro del Interior hizo pública su reacción irónica ante los rumores sobre investigaciones en su contra, minimizando las advertencias y optando por un mensaje directo

Guardar
El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, contestó a noticia donde supuestamente la DEA estaría preparando una orden de captura en su contra - crédito @petrogustavo/X

Un posible escándalo judicial internacional rodea a Armando Benedetti, ministro del Interior, tras revelaciones sobre una supuesta orden de captura desde Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses analizan la emisión de medidas judiciales contra Benedetti y algunos allegados, incluidos un exfuncionario y personas aún activas en entidades oficiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las investigaciones se enfocan en operaciones supuestamente dirigidas desde Barranquilla, donde algunos actores habrían promovido cambios de mando en la Policía Nacional, retirando perfiles considerados incómodos para sus objetivos.

Testigos clave, con vínculos hacia el Gobierno de Colombia, proporcionaron información en territorio estadounidense explicando dinámicas internas y la cadena de órdenes.

El proceso cobró visibilidad tras el allanamiento conducido por la magistrada Cristina Lombana, quien aclaró que la diligencia ocurrió bajo reserva total y sin avisos previos.

“La reserva era necesaria para evitar filtraciones que pudieran afectar el desarrollo de la investigación”, indicó la funcionaria. Paralelamente, equipos judiciales estadounidenses y colombianos trabajan sobre el material recibido, en una causa con alcance político y legal.

Ante la difusión de la noticia, un periodista advirtió: “Lo tienen vigilado”.

Desde su cuenta, Benedetti respondió escuetamente: “Jajajajajajajajaja! Payaso! Payaso viejo! Quieres estar de moda hablando de mí! Y ni así!”.

Temas Relacionados

Armando BenedettiMinistro del InteriorDEAGabinete PetroOrden de captura DEAColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Colombia redujo la pobreza energética al 15,4% en 2024, beneficiando a más de 300.000 personas según Promigas

El último informe del Impe reveló que, aunque la pobreza energética bajó, regiones como Vaupés y La Guajira siguen con altos niveles de privación, evidenciando profundas diferencias territoriales

Colombia redujo la pobreza energética

Tiktoker fue a la discoteca de Yeferson Cossio en Bogotá y le negaron el acceso: “Eso es clasismo disfrazado”

La joven relató cómo le negaron el acceso a ‘Clandestino’, uno de los bares de moda en Bogotá, y cuestionó los supuestos filtros visuales y el trato recibido por parte del personal

Tiktoker fue a la discoteca

Iván Cepeda anunció la adhesión de un sector del liberalismo a su campaña presidencial: “Es una demostración de que ha comenzado Frente Amplio”

Tras imponerse en la consulta del Pacto Histórico, el senador fortalece su candidatura con la integración de sectores liberales y sindicales para su campaña

Iván Cepeda anunció la adhesión

Yina Calderón pidió perdón a La Piry por empujarla en ‘La mansión de Luinny’ y reveló el verdadero motivo detrás de su polémica reacción

Después de un tenso enfrentamiento y una broma que casi termina en expulsión, ambas participantes dejaron atrás el drama y sellaron la paz con un apretón de manos que nadie vio venir

Yina Calderón pidió perdón a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Tiktoker fue a la discoteca

Tiktoker fue a la discoteca de Yeferson Cossio en Bogotá y le negaron el acceso: “Eso es clasismo disfrazado”

Yina Calderón pidió perdón a La Piry por empujarla en ‘La mansión de Luinny’ y reveló el verdadero motivo detrás de su polémica reacción

Del odio al amor: Valentina Taguado dedicó sentidas palabras a Michelle en la recta final de ‘Masterchef’ que las llevó al llanto

La emotiva despedida de Pichingo en ‘Masterchef Celebrity’ deja risas, trova y una lección de vida: “Gracias por tanto”

Con la salida de Pichingo, este es el grupo de semifinalitas que competirán en la final de ‘Masterchef Celebrity’: solo mujeres

Deportes

Así está el historial de

Así está el historial de partidos de la Selección Colombia ante Australia

Técnico de Australia se refirió a Colombia a pocas horas del partido en los Estados Unidos: “Es una selección de alto nivel mundial”

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia, el último partido antes del sorteo para el Mundial Fifa del 2026

FIFA y Donald Trump anunciaron medida que beneficiaría a colombianos que viajen al mundial: de qué se trata

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”