Armando Benedetti rechazó la versión sobre una posible orden de captura de la DEA y calificó la información de “payaso viejo”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, contestó a noticia donde supuestamente la DEA estaría preparando una orden de captura en su contra - crédito @petrogustavo/X

Un posible escándalo judicial internacional rodea a Armando Benedetti, ministro del Interior, tras revelaciones sobre una supuesta orden de captura desde Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses analizan la emisión de medidas judiciales contra Benedetti y algunos allegados, incluidos un exfuncionario y personas aún activas en entidades oficiales.

Las investigaciones se enfocan en operaciones supuestamente dirigidas desde Barranquilla, donde algunos actores habrían promovido cambios de mando en la Policía Nacional, retirando perfiles considerados incómodos para sus objetivos.

Testigos clave, con vínculos hacia el Gobierno de Colombia, proporcionaron información en territorio estadounidense explicando dinámicas internas y la cadena de órdenes.

El proceso cobró visibilidad tras el allanamiento conducido por la magistrada Cristina Lombana, quien aclaró que la diligencia ocurrió bajo reserva total y sin avisos previos.

“La reserva era necesaria para evitar filtraciones que pudieran afectar el desarrollo de la investigación”, indicó la funcionaria. Paralelamente, equipos judiciales estadounidenses y colombianos trabajan sobre el material recibido, en una causa con alcance político y legal.

Ante la difusión de la noticia, un periodista advirtió: “Lo tienen vigilado”.

Desde su cuenta, Benedetti respondió escuetamente: “Jajajajajajajajaja! Payaso! Payaso viejo! Quieres estar de moda hablando de mí! Y ni así!”.