Activista uribista borró grafiti “petrista” en la ciudad de Bogotá: “Nunca la del M-19”

El activista defendió su acción en redes sociales, rechazando emblemas asociados al petrismo, M-19 y Palestina, y pidió priorizar la cohesión nacional frente a la polarización política en la capital - crédito Centro Democrático/EFE

La discusión sobre los grafitis en las principales urbes del territorio nacional reapareció tras la eliminación de una pintura urbana en Chapinero, localidad de la ciudad de Bogotá.

Josías Fiesco, activista vinculado al partido de oposición Centro Democrático, recientemente borró el mural con la frase “Las cuchas tenían razón”, cuya presencia desató confrontaciones políticas.

En el mismo espacio fue plasmada posteriormente la bandera del país. Fiesco hizo una publicación en su cuenta de X sobre el tema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su intervención a través de la red social X, Josías Fiesco defendió la eliminación del grafiti y justificó la decisión de pintar la bandera nacional en ese lugar, remarcando su rechazo a símbolos políticos ligados al petrismo, al M-19 y a Palestina.

El activista asoció estos emblemas con ideologías y grupos que, según él, no deberían ocupar espacios públicos en la ciudad, e hizo un llamado explícito a priorizar la unidad nacional sobre la polarización.

“Menos odio, más país!! Quitamos el grafiti petrista de la 45 y lo remplazamos por la bandera de Colombia, nunca la del M-19, ni Palestina. NI UN CENTÍMETRO DE NUESTROS MUROS PARA EL T3rr0r15m0”, escribió Fiesco en su mensaje.

Activista uribista volvió a borrar grafiti de las cuchas tienen razón - crédito @josiasfiesco

En el video difundido en sus redes sociales, Josías Fiesco documentó el proceso de eliminación del grafiti y argumentó que la intervención buscaba devolver ese muro a la ciudadanía, resaltando la importancia de colocar la bandera nacional como símbolo de unión y respeto al país. Además, criticó el estado en que se encontraba el espacio antes de la acción, señalando que era un lugar asociado a suciedad, malos olores y mensajes que consideró ofensivos.

“No más graffitis petristas. Pintamos nuestra bandera, lo que nos une, el amor por Colombia. No más graffitis petristas. Hemos recuperado este muro que nos pertenece a todos los ciudadanos. Que se había convertido en el punto deee el mugre, de los malos olores y los mensajes insultantes”, comentó Fiesco en el material audiovisual que compartió en sus redes sociales.

Josías Fiesco volvió a borrar un grafiti en la localidad de Chapinero en Bogotá - crédito @josiasfiesco

No es la primera ocasión en que Josías Fiesco realiza este tipo de intervenciones en ese mismo muro de la localidad de Chapinero. Ya en enero, el activista había borrado el mismo grafiti en ese punto, mostrando así una postura constante respecto a los mensajes que, según él, no representan a la ciudadanía ni contribuyen a la convivencia en el espacio público.

En ese ocasión compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se refirió a la influencia de las madres en la sociedad, contraponiendo las acciones de quienes realizan grafitis o participan en actos vandálicos con el esfuerzo de las madres que impulsan a sus hijos hacia actividades constructivas.

“Las cuchas son las que crían a los que dibujan calaveras en las paredes o atraviesan cables en el portal Américas. Colombia tiene madres que son las que con esfuerzo sacan a sus hijos adelante para que sean deportistas”, comentó.

Pintan de negro Mural Las Cuchas Tienen Razón En Bogotá - crédito @josiasfiesco/Instagram

De igual manera, el joven salió al paso de las críticas de los colectivos artísticos de la capital, quienes reelaboraron el mural en la tarde del domingo 19 de enero de 2025, y advirtió que seguirán tapando este tipo de murales que se exhiban en la ciudad.

“Grafitti que ensucie a Bogotá, grafitti que vamos a limpiar. (...) Ese muro contenía unos mensajes insultantes, unas calaveras que afectan psicológicamente a las familias que leen ese mensaje. No tenemos por qué aguantarnos a quienes si han hecho daño para que expongan en los muros públicos sus mensajes de maldad”, mencionó en un video publicado en su cuenta de la red social X.

Agregó además en el video que compartió en sus redes lo siguiente: “Hay más de 4 puntos que la ciudadanía se siente incómoda con estos mensajes insultantes. La invitación es para todas las personas que es momento de actuar, para hacerse sentir que no puede ver como los muros terminan con mensajes envenenados”.