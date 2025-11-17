Colombia

“No son el futuro”: estudio explica por qué los jóvenes en Colombia ya no quieren tener jefes, sino que buscan emprender

La visión de futuro de los jóvenes desafía los modelos laborales tradicionales y apuesta por la transformación social y económica, según expertos

Guardar
El emprendimiento juvenil en Colombia
El emprendimiento juvenil en Colombia tomó fuerza luego de la pandemia del Covid-19 - crédito Prosperidad Social

El deseo de independencia y la búsqueda de propósito profesional distinguen a la Generación Z (nativos digitales que nacieron entre mediados de los 90 y la década de los 2000 y nunca vivieron sin internet), según el estudio elaborado por Biz Nation en alianza con Cifras & Conceptos. Más del 90% de los jóvenes centennials encuestados afirma que su meta es emprender un negocio propio, una tendencia que desafía los modelos laborales tradicionales y redefine el futuro del trabajo en el país.

“Los jóvenes no son el futuro, son el presente”, sostiene la cofundadora y CEO de Biz Nation, Karen Carvajalino, quien destaca el papel activo de esta generación en la transformación social y económica.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El informe, que consultó a más de 1.800 jóvenes entre 14 y 25 años, revela que la Generación Z se caracteriza por su hiperconectividad, dominio digital y una conciencia social aguda. A diferencia de generaciones anteriores, estos jóvenes no priorizan la estabilidad laboral ni aspiran a escalar de manera jerárquica en empresas establecidas. Su objetivo es crear empleo, no buscarlo, y encontrar sentido en sus proyectos más allá de la seguridad económica.

La aparición de aplicaciones móviles
La aparición de aplicaciones móviles facilitó la manera de emprender en Colombia - crédito Colprensa

Carvajalino dice que “existe una brecha enorme entre las empresas, las instituciones y los jóvenes. Los adultos aún no han encontrado la forma de hablarles en su lenguaje, de conectar con sus expectativas y con su manera de ver el mundo”.

Principales motivaciones para emprender

El estudio elaborado por Biz Nation y Cifras & Conceptos identifica las principales motivaciones de los centennials para emprender: la autonomía, el deseo de impactar positivamente en la sociedad y la posibilidad de innovar. Sin embargo, el camino hacia el emprendimiento presenta obstáculos:

  • Para el 46% de los jóvenes entre 14 y 17 años, la falta de capital representa la mayor barrera para iniciar un negocio, una percepción que también comparten quienes tienen entre 18 y 25 años.
  • El miedo al fracaso afecta al 23% de los encuestados.
  • El 22% señala la ausencia de formación específica como un impedimento relevante.

Carvajalino enfatiza en que “lo que este estudio demuestra es que los jóvenes están dispuestos a construir, pero el entorno debe brindarles formación, mentoría, conexión y capital”.

En cuanto a los sectores de mayor interés, las preferencias están así:

  • Venta de productos: entre el 37% y el 39% según el rango de edad.
  • Tecnología: de 21% a 22% de interés.
  • Servicios digitales: de 15% a 18%.
  • Arte: de 10% a 14%.
El emprendimiento, a través de
El emprendimiento, a través de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), aporta cerca del 40% al Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia - crédito Colprensa

Auge de los negocios verdes

Además, el auge de los negocios verdes se hace evidente: el 10% de los jóvenes opta por iniciativas sostenibles, lo que refleja una conciencia ambiental y social que distingue a esta generación. Carvajalino resalta: “Colombia necesita más espacios que inspiren, pero sobre todo que ofrezcan rutas reales para emprender”.

El impacto del emprendimiento juvenil trasciende el ámbito individual. Más del 65% de los participantes asocia la figura del empresario con el desarrollo nacional, lo que sugiere que el impulso emprendedor de la Generación Z podría fortalecer el tejido productivo colombiano si cuenta con el respaldo adecuado.

Asimismo, el estudio señala la necesidad de un ecosistema que ofrezca oportunidades de formación, acceso a capital y acompañamiento institucional para convertir las ideas en proyectos sostenibles. En respuesta a este panorama, Biz Nation y la Fundación Bolívar Davivienda pusieron en marcha la iniciativa EmprenDEMOS UN MILLÓN, una estrategia que busca formar a jóvenes en economía, emprendimiento y autogestión.

Los emprendimientos son fundamentales para
Los emprendimientos son fundamentales para la generación de empleo, creando aproximadamente el 79% de los puestos de trabajo - crédito Luisa González/Reuters

Qué hace el Gobierno Petro para promover el emprendimiento juvenil

El Gobierno de Gustavo Petro impulsa varias estrategias y programas para fortalecer el emprendimiento juvenil en Colombia. Entre las principales acciones destacan:

  • Impulso a líneas de crédito y financiamiento: por medio del Fondo Emprender del Sena y el Banco Agrario, el Gobierno amplió el acceso a créditos y capital semilla dirigido a jóvenes emprendedores, en especial, en zonas rurales y comunidades históricamente excluidas.
  • Programas de formación y mentorías: el Sena y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desarrollan programas de capacitación, formación técnica y acompañamiento para jóvenes interesados en crear empresas o fortalecer sus negocios.
  • Iniciativas de economía popular: se lanzaron proyectos enfocados en fomentar la economía popular y solidaria, brindando apoyo a jóvenes emprendedores en sectores como agricultura, tecnología, cultura y turismo.
  • Convenios con sector privado y organizaciones internacionales: El Gobierno firmó alianzas para promover la innovación, el acceso a mercados y la internacionalización de emprendimientos juveniles.
  • Enfoque diferencial: las políticas incluyen un componente de inclusión, donde se priorizan mujeres jóvenes, población afrodescendiente, indígena y víctimas del conflicto.

Las iniciativas buscan reducir barreras de acceso al financiamiento, mejorar la formación empresarial y generar oportunidades para que la juventud aporte al desarrollo económico y social del país.

Temas Relacionados

Jóvenes en ColombiaEmprendimientosEmpresasColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Artista de música popular reveló detalles de su lucha contra la depresión y el suicidio

El artista relató cómo la falta de ingresos y la presión personal lo llevaron a pensar en acabar con su vida

Artista de música popular reveló

Palmira, Valle del Cauca, fue declarada libre de minas antipersonal tras cinco años de desminado

Miles de familias podrán retomar sus actividades agrícolas y empresariales en la región, mientras la Reserva La Lucha avanza en la recuperación ambiental y social

Palmira, Valle del Cauca, fue

Golpe al narcotráfico en Quindío: capturaron a nueve presuntos integrantes de Los Emojis

La operación conjunta permitió incautar armas, estupefacientes y elementos usados para distribución, afectando significativamente las finanzas de la banda y reforzando la seguridad local

Golpe al narcotráfico en Quindío:

Pico y placa regional para ingresar a Bogotá el lunes festivo del 17 de noviembre: estos son los horarios, corredores y restricciones

Conductores deberán planificar su ingreso a la capital debido a la aplicación de franjas horarias diferenciadas y controles en nueve corredores viales, con sanciones para quienes incumplan las disposiciones

Pico y placa regional para

Cadáver sin ojos fue encontrado flotando en un río: no se ha establecido su identidad

Equipos judiciales investigan si se trató de un accidente, arrastre por corriente o posible acto violento

Cadáver sin ojos fue encontrado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Veneno, líder financiero

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

ENTRETENIMIENTO

Inteligencia artificial “revivió” a Darío

Inteligencia artificial “revivió” a Darío Gómez en emotivo homenaje a Armero, tras 40 años de la tragedia

Vanessa Pulgarín arrasó en el desfile de traje de baño: “Este camino está hecho de esfuerzo”

El hijo de J Balvin y Valentina Ferrer conquistó New York de la mano de Ryan Castro

“Spring Day” de BTS domina el ranking: las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

María C respondió a las polémicas declaraciones de Valentina sobre su relación con Lucho en el ‘Desafío’

Deportes

Pablo Repetto habría confirmado su

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida