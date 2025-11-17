“No son el futuro”: estudio explica por qué los jóvenes en Colombia ya no quieren tener jefes, sino que buscan emprender

El emprendimiento juvenil en Colombia tomó fuerza luego de la pandemia del Covid-19 - crédito Prosperidad Social

El deseo de independencia y la búsqueda de propósito profesional distinguen a la Generación Z (nativos digitales que nacieron entre mediados de los 90 y la década de los 2000 y nunca vivieron sin internet), según el estudio elaborado por Biz Nation en alianza con Cifras & Conceptos. Más del 90% de los jóvenes centennials encuestados afirma que su meta es emprender un negocio propio, una tendencia que desafía los modelos laborales tradicionales y redefine el futuro del trabajo en el país.

“Los jóvenes no son el futuro, son el presente”, sostiene la cofundadora y CEO de Biz Nation, Karen Carvajalino, quien destaca el papel activo de esta generación en la transformación social y económica.

El informe, que consultó a más de 1.800 jóvenes entre 14 y 25 años, revela que la Generación Z se caracteriza por su hiperconectividad, dominio digital y una conciencia social aguda. A diferencia de generaciones anteriores, estos jóvenes no priorizan la estabilidad laboral ni aspiran a escalar de manera jerárquica en empresas establecidas. Su objetivo es crear empleo, no buscarlo, y encontrar sentido en sus proyectos más allá de la seguridad económica.

Carvajalino dice que “existe una brecha enorme entre las empresas, las instituciones y los jóvenes. Los adultos aún no han encontrado la forma de hablarles en su lenguaje, de conectar con sus expectativas y con su manera de ver el mundo”.

Principales motivaciones para emprender

El estudio elaborado por Biz Nation y Cifras & Conceptos identifica las principales motivaciones de los centennials para emprender: la autonomía, el deseo de impactar positivamente en la sociedad y la posibilidad de innovar. Sin embargo, el camino hacia el emprendimiento presenta obstáculos:

Para el 46% de los jóvenes entre 14 y 17 años, la falta de capital representa la mayor barrera para iniciar un negocio, una percepción que también comparten quienes tienen entre 18 y 25 años.

El miedo al fracaso afecta al 23% de los encuestados.

El 22% señala la ausencia de formación específica como un impedimento relevante.

Carvajalino enfatiza en que “lo que este estudio demuestra es que los jóvenes están dispuestos a construir, pero el entorno debe brindarles formación, mentoría, conexión y capital”.

En cuanto a los sectores de mayor interés, las preferencias están así:

Venta de productos: entre el 37% y el 39% según el rango de edad.

Tecnología: de 21% a 22% de interés.

Servicios digitales: de 15% a 18%.

Arte: de 10% a 14%.

Auge de los negocios verdes

Además, el auge de los negocios verdes se hace evidente: el 10% de los jóvenes opta por iniciativas sostenibles, lo que refleja una conciencia ambiental y social que distingue a esta generación. Carvajalino resalta: “Colombia necesita más espacios que inspiren, pero sobre todo que ofrezcan rutas reales para emprender”.

El impacto del emprendimiento juvenil trasciende el ámbito individual. Más del 65% de los participantes asocia la figura del empresario con el desarrollo nacional, lo que sugiere que el impulso emprendedor de la Generación Z podría fortalecer el tejido productivo colombiano si cuenta con el respaldo adecuado.

Asimismo, el estudio señala la necesidad de un ecosistema que ofrezca oportunidades de formación, acceso a capital y acompañamiento institucional para convertir las ideas en proyectos sostenibles. En respuesta a este panorama, Biz Nation y la Fundación Bolívar Davivienda pusieron en marcha la iniciativa EmprenDEMOS UN MILLÓN, una estrategia que busca formar a jóvenes en economía, emprendimiento y autogestión.

Qué hace el Gobierno Petro para promover el emprendimiento juvenil

El Gobierno de Gustavo Petro impulsa varias estrategias y programas para fortalecer el emprendimiento juvenil en Colombia. Entre las principales acciones destacan:

Impulso a líneas de crédito y financiamiento: por medio del Fondo Emprender del Sena y el Banco Agrario, el Gobierno amplió el acceso a créditos y capital semilla dirigido a jóvenes emprendedores, en especial, en zonas rurales y comunidades históricamente excluidas.

Programas de formación y mentorías: el Sena y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desarrollan programas de capacitación, formación técnica y acompañamiento para jóvenes interesados en crear empresas o fortalecer sus negocios.

Iniciativas de economía popular: se lanzaron proyectos enfocados en fomentar la economía popular y solidaria, brindando apoyo a jóvenes emprendedores en sectores como agricultura, tecnología, cultura y turismo.

Convenios con sector privado y organizaciones internacionales: El Gobierno firmó alianzas para promover la innovación, el acceso a mercados y la internacionalización de emprendimientos juveniles.

Enfoque diferencial: las políticas incluyen un componente de inclusión, donde se priorizan mujeres jóvenes, población afrodescendiente, indígena y víctimas del conflicto.

Las iniciativas buscan reducir barreras de acceso al financiamiento, mejorar la formación empresarial y generar oportunidades para que la juventud aporte al desarrollo económico y social del país.