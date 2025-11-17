Hijo de Jorge Barón reveló las presuntas excentricidades en viaje de Verónica Alcocer durante Semana de la Moda de París 2025: “Todo menos austera”

Jorge Barón Jr. asegura haber visto a Verónica Alcocer viajando en clase ejecutiva a París durante la Semana de la Moda 2025 - crédito @JorgeEBaron/X

Mientras el presidente Gustavo Petro insiste en la persecución de sectores políticos y la prensa contra su excompañera sentimental, la primera dama Verónica Alcocer, siguen apareciendo testimonios de los presuntos lujos que tendría la mujer en el continente europeo.

De hecho, en la mañana del lunes 17 de noviembre, el hijo del reconocido presentador de la patadita de la buena suerte, Jorge Barón Jr., reveló haber visto personalmente a la primera dama haciendo uso de su poder para abrirse paso a su llegada a Paris, al parecer, para asistir a la Semana de la Moda de esa ciudad celebrada en junio de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, Barón Jr., que se ha abierto espacio en la escena política durante las últimas semanas al parecer con aspiraciones a cargos públicos en Bogotá, aseguró que compartió un vuelo desde Bogotá hacia la capital francesa en el que Alcocer ocupó un ostentoso asiento de clase ejecutiva.

"Presidente disculpe, pero su esposa es todo menos austera, el día 26 de junio de 2025 , yo mismo me encontré con su esposa el verano pasado saliendo de la clase ejecutiva de un avión de la Aerolinea Air France en Paris, después bajo escoltada por miembros de la aerolínea a un transporte de lujo“, señaló.

La primera dama Verónica Alcocer enfrenta críticas por presuntos lujos durante su estadía en Europa, según testimonios - crédito red social X

Según el columnista, Verónica Alcocer no se movilizaba hacia París por asuntos diplomáticos como en ocasiones anteriores, pues su llegada no estuvo acompañada por funcionarios de la Cancillería de Colombia como suele ocurrir en otros desplazamientos oficiales.

"También me di cuenta que esa no era una visita oficial, debido a que ella se encontraba, sin miembros de la embajada. Lo mas gracioso, es que ella viajo durante la semana de la moda en Paris que se da entre el 24- al 29 de junio (sic)“, continuó.

Finalmente, Jorge Barón aseguró que dicho desplazamiento intercontinental en la clase Ejecutiva, la más cara de cualquier aerolínea, podría costar alrededor de 30 millones de pesos que, según el joven, pudieron ser pagados con los dineros del Estado.

"Este tipo de pasajes en clase ejecutiva le cuestan a los colombianos, solo la ida, 30 millones de pesos por persona, por lo tanto le pregunto ¿Que mision especial diplomática tenía su esposa durante ese tiempo? Espero su respuesta“, concluyó Barón.

La investigación del diario sueco Expressen revela cómo Verónica Alcocer disfruta de lujosos alojamientos y eventos exclusivos en Estocolmo - crédito Expressen /Sitio Web

El comentario del hijo del presentador se dan después de que se viralizaran las recientes publicaciones del tabloide sueco Expressen sobre la presencia de Verónica Alcocer en Estocolmo, acompañadas por reportes sobre visitas a hoteles de lujo, restaurantes exclusivos y clubes frecuentados por la élite local.

Según ese diario, Alcocer habría iniciado su estadía en la capital sueca desde octubre, coincidiendo con el periodo posterior a la inclusión tanto de ella como del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, un listado reservado a personas bajo sospecha de vínculos ilícitos que desató un nuevo episodio de tensión diplomática con Washington.

El impacto que han tenido estos señalamientos llevó a Petro a pronunciarse a través de su perfil en la red social X. Allí, el mandatario defendió con vehemencia a la madre de sus hijas y actual primera dama, de la que, según versiones, estaría separado sentimentalmente —aunque su vínculo matrimonial continúa vigente—.

“Veo a la extrema derecha envidiosa con Verónica, la madre de mis hijas. Hace conjeturas calumniosas como siempre, ya le hicieron mucho daño, un enorme daño, y ella no es como yo”, expresó el presidente en un mensaje.

En su pronunciamiento, el presidente se refiere a la independencia económica y personal de su entorno familiar ante cuestionamientos públicos. - crédito @petrogustavo/X

El mandatario también negó cualquier uso indebido de fondos estatales por parte de Alcocer y cuestionó duramente a sus críticos: “No gasta ni un peso del erario” y, agregó, quienes la cuestionan “viven del Estado” y “no pueden salir de su trampa de mentira y miedo”, en palabras dirigidas a la opinión pública.

Las afirmaciones de Petro incidieron, además, en el plano personal al señalar la supuesta intención política tras los cuestionamientos a la primera dama: “Su intento por destruir mi familia para debilitarme no funciona. En lo que fue y es mi familia siempre habrá respeto. Lo que siempre enseñé fue honestidad y libertad de pensamiento. Libertad del ser. El uribismo extremo no sabe qué es eso”, escribió.

Mientras tanto, el diario sueco apuntó —además de los detalles sobre la agenda social de Alcocer en Estocolmo— a interacciones con figuras clave de los negocios y la cultura sueca.

La publicación también destacó que el 14 de noviembre se concretó la compra, por parte de Colombia, de 17 aviones Gripen a la empresa Saab, en una operación que superó los $16,5 billones, enfatizando la coincidencia temporal entre la actividad diplomática y la estadía de la primera dama en el país europeo.