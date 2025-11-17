En vivo la noche más esperada: siga minuto a minuto la elección y coronación de la Señorita Colombia 2025

Ellas son las 26 representes de los departamentos para llevarse el título de Señorita Colombia - crédito @alcaldiacartagena/IG

El lunes 17 de noviembre de 2025, se celebrará la velada de elección y coronación de la Señorita Colombia 2025, desde el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas en Cartagena, desarrollado por el Concurso Nacional de Belleza (CNB).

El jurado estará compuesto por exreinas como Andrea María Nocetti, Catherine Daza, Sofía Osío y Melissa Varón, que evaluarán a las 26 candidatas.

CNB se distingue por valorar no solo la belleza física, sino el liderazgo, la proyección social y la capacidad de comunicación. La ganadora recibirá una corona especial, un anillo de oro con esmeraldas colombianas y un premio en efectivo. Su reinado la representará en certámenes internacionales como Miss International.

La coronación de la Señorita Colombia será una noche llena de emoción, celebrando la belleza y el liderazgo de la mujer colombiana. Siga minuto a minuto el proceso de elección y coronación: