Colombia

En vivo la noche más esperada: siga minuto a minuto la elección y coronación de la Señorita Colombia 2025

Las 26 candidatas competirán por la corona y esta noche se definirá quién será la nueva reina de la belleza colombiana y representará al país en Miss International

Ellas son las 26 representes
Ellas son las 26 representes de los departamentos para llevarse el título de Señorita Colombia - crédito @alcaldiacartagena/IG

El lunes 17 de noviembre de 2025, se celebrará la velada de elección y coronación de la Señorita Colombia 2025, desde el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas en Cartagena, desarrollado por el Concurso Nacional de Belleza (CNB).

El jurado estará compuesto por exreinas como Andrea María Nocetti, Catherine Daza, Sofía Osío y Melissa Varón, que evaluarán a las 26 candidatas.

CNB se distingue por valorar no solo la belleza física, sino el liderazgo, la proyección social y la capacidad de comunicación. La ganadora recibirá una corona especial, un anillo de oro con esmeraldas colombianas y un premio en efectivo. Su reinado la representará en certámenes internacionales como Miss International.

La coronación de la Señorita Colombia será una noche llena de emoción, celebrando la belleza y el liderazgo de la mujer colombiana. Siga minuto a minuto el proceso de elección y coronación:

21:35 hsHoy

Las modelos se alistan para la gran noche

Las modelos se reunieron y continúan preparándose para la noche en la que se revelará a la nueva Señorita Colombia versión 2025 - crédito @reinadocolombia/Instagram
20:50 hsHoy

Esta será la corona de la próxima Señorita Colombia

Esta serán las joyas que
Esta serán las joyas que llevará la Señorita Colombia 2025 - crédito Instagram

En un evento lleno de tradición y lujo, las candidatas al certamen Señorita Colombia 2025 visitaron la emblemática Joyería Caribe, donde conocieron de primera mano el proceso detrás de la creación de la corona que llevará la próxima soberana del certamen. La pieza, bañada en oro de 24 quilates, cuenta con una esmeralda de 16 quilates en el centro y está adornada con más de 270 zirconias, representando el brillo y la esencia de Colombia.

20:08 hsHoy

Catalina Duque, actual señorita Colombia, no entregará la corona: esta es la razón

Catalina Duque, señorita Colombia 2024,
Catalina Duque, señorita Colombia 2024, no podrá estar en la entrega protocolaria de su sucesora - crédito @reinadocolombia/Instagram

Catalina Duque Abreu, señorita Colombia 2024, no podrá entregar la corona de su sucesora durante la ceremonia de elección que se llevará a cabo en Cartagena, debido a un choque de fechas con el certamen Miss Internacional 2025, donde representará al país.

La modelo fue elegida como Señorita Colombia en el Concurso Nacional de Belleza (CNB) y, como parte de su reinado, fue designada para participar en el certamen Miss Internacional, que se celebrará en Japón. El itinerario del concurso internacional exige que Duque viaje y permanezca en Japón en las mismas fechas en las que se realizará la elección y coronación de la nueva Señorita Colombia en Cartagena.

En entrevistas, la actual soberana confirmó que, debido a su compromiso con el certamen internacional, no podrá estar presente en la ceremonia de coronación en Colombia. Por lo tanto, será una figura del CNB, probablemente una exreina o una directiva, que entregará la corona a la nueva Señorita Colombia en la ceremonia en la capital de Bolívar.

19:23 hsHoy

Diseñadores de la corona: conozca a los creadores que acompañan a las candidatas de Señorita Colombia 2025

El certamen de Señorita Colombia 2025 reveló los diseñadores que acompañarán a las candidatas en su camino hacia la corona - crédito @stilo.moda.tendencias/Instagram

Durante la jornada previa a la coronación de la Señorita Colombia 2025, el certamen divulgó una relación de diseñadores que acompañan a varias de las candidatas en actividades oficiales. La representante de Atlántico, Valentina Olano Wightman, figura junto a Julio González, al igual que Alexandra Marcela Cianci Delgado, delegada de Barranquilla.

La candidata de Bogotá D.C., María Paula Vallejo Sánchez, trabaja con Alejandro Reyes, diseñador que también respalda a María Paula Berrío Díaz, representante de Cartagena. Por su parte, María José Ayazo Alzamora, de Bolívar, aparece vinculada a Alfredo Barraza, mientras que Meilin Sharick Grueso, de Buenaventura, y Laura Fernanda Álvarez Ruíz, de Caquetá, cuentan con el apoyo de Fernando Marín.

En la lista también se incluyen Karen Daniela Riascos Casamachin, María Camila Tamayo Socarrás, Kristy Yereth Moreno Correa, Martha Isabel Otero Blanco, Valeria Herrada Scheller y Lilia María Ballesteros Egurrola, cada una con sus respectivos creadores.

18:47 hsHoy

Vanessa Pulgarín arrasó en el desfile de traje de baño: “Este camino está hecho de esfuerzo”

La representante colombiana se posiciona entre las favoritas tras su destacada aparición, recibiendo elogios de candidatas y seguidores

La publicación se viralizó rápidamente en las diferentes plataformas digitales - crédito Instagram

El desfile de trajes de baño en Tailandia llamó la atención de los seguidores de los reinados al ver tanto derroche de talento y belleza. Sin embargo, una de las participantes que, sin duda, se robó todas las miradas fue Vanessa Pulgarín, actual Miss Universe Colombia 2025, que está en el centro de la atención internacional.

18:46 hsHoy

Diferencia con Miss Universe Colombia

Es necesario hacer una distinción clara entre el certamen de la Señorita Colombia y el reality Miss Universe Colombia. Mientras que ambos concursos están relacionados con la belleza y la representación del país en certámenes internacionales, las dinámicas y los objetivos son completamente diferentes.

En septiembre de 2025, el reality llegó a su fin con la coronación de Vanessa Pulgarín, que representó al departamento de Antioquia. La modelo fue seleccionada en un formato completamente distinto al de la velada de elección y coronación de la señorita Colombia. En el programa, las participantes fueron evaluadas a través de pruebas que incluyeron expresión corporal, improvisación, conocimientos y presencia en pasarela, con un enfoque más orientado hacia la televisión y el entretenimiento.

Este certamen es distinto al
Este certamen es distinto al reality “Miss Universe Colombia”, donde Vanessa Pulgarín fue coronada en septiembre y representará a Colombia en Miss Universo - crédito @vanepulgarin/Instagram

Gracias a su victoria en el reality, Pulgarín representará a Colombia en el certamen internacional de Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia. A diferencia de la coronación de la señorita Colombia, que sigue los lineamientos tradicionales del Concurso Nacional de Belleza, el certamen de Miss Universe Colombia tiene una estructura más dinámica, moderna y adaptada a los tiempos de la televisión y los medios digitales.

18:40 hsHoy

Concurso Nacional de Belleza 2025: conozca la hora y dónde ver el certamen de mayor tradición en el país que elige a la Señorita Colombia

La actual soberana se encuentra compitiendo en Miss International, por lo que la entrega del título podría recaer en Nicolle Ospina o Juliana Osorio, generando expectativa entre los seguidores del certamen nacional

Catalina Duque Abréu fue elegida
Catalina Duque Abréu fue elegida como Señorita Colombia 2024, pero no representará al país en Miss Universo - crédito @reinadocolombia/Instagram

La expectativa en torno al Concurso Nacional de Belleza 2025 se intensifica con la confirmación de que, por segundo año consecutivo, un jurado compuesto exclusivamente por exreinas será el encargado de seleccionar a la próxima Señorita Colombia.

