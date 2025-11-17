Cámaras en semáforos de Bogotá: autoridades explicaron si realmente generan fotocomparendos

El sistema de semaforización inteligente de Bogotá utiliza videodetectores para ajustar automáticamente los tiempos de luz verde según la demanda del tráfico - crédito Secretaría de Movilidad

En numerosas esquinas y avenidas principales de Bogotá se observa la presencia de diversas cámaras sujetas a los semáforos y postes en intersecciones clave. Muchos conductores y peatones se preguntan si estos dispositivos realizan la toma de fotografías para la imposición de comparendos.

Para aclarar la diferencia entre los tipos de cámaras instaladas en la ciudad, la Secretaría Distrital de Movilidad precisó cómo funciona el sistema de vigilancia y qué tipo de cámaras pueden generar sanciones.

La mayor parte de las cámaras que se encuentran sobre los semáforos o cercanas a las vías urbanas reciben el nombre de videodetectores. Estos dispositivos, que forman parte del sistema de semaforización inteligente de Bogotá, están ubicados en lo alto de los semáforos o en postes próximos a intersecciones críticas. Según explicó la entidad de Movilidad, la función de estos videodetectores es medir el flujo vehicular en tiempo real y no registrar placas, ni tomar fotografías con fines sancionatorios.

Las cámaras de videodetección en Bogotá monitorean el flujo vehicular en tiempo real sin imponer comparendos a conductores o peatones - crédito Alcaldía de Bogotá

Cuando un vehículo se aproxima y se detiene cerca de la línea de pare, respetando el paso peatonal, el videodetector realiza un conteo de la fila de automóviles en espera. Esta información es procesada por el sistema de semáforos inteligentes, que ajusta automáticamente los tiempos de luz verde, logrando así disminuir la espera y agilizar el flujo de tránsito en cada sentido. De este modo, cuando el videodetector identifica un incremento de vehículos en determinada dirección, el sistema puede extender el tiempo en verde según la demanda, favoreciendo viajes más rápidos y fluidos.

Estos videodetectores funcionan durante las 24 horas del día, monitoreando el tráfico en tiempo real. El objetivo principal es mejorar la movilidad, hacerla más segura y eficiente para conductores, peatones y ciclistas. A diferencia de las cámaras de fotodetección, estos equipos no capturan imágenes de placas ni generan multas por infracciones. La secretaría destacó que si una persona observa este tipo de cámara ubicada sobre un semáforo, puede estar tranquila, ya que su propósito no es sancionar, sino contribuir a la regulación dinámica y ágil del tránsito en la ciudad.

Los videodetectores instalados en semáforos y postes no capturan placas ni generan multas, solo contribuyen a la movilidad eficiente - crédito Alcaldía de Bogotá

Qué cámaras generan fotocomparendos

En contraste, existen en Bogotá las cámaras de fotodetección, ubicadas estratégicamente en zonas de alta siniestralidad, donde el número de víctimas por accidentes de tránsito ha resultado elevado como consecuencia de conductas infractoras, principalmente el exceso de velocidad y la desobediencia a las normas de circulación. Estas cámaras sí pueden generar fotocomparendos y son consideradas herramientas tecnológicas de vigilancia y control del cumplimiento de la ley de tránsito.

Las cámaras de fotodetección están localizadas en puntos críticos definidos por la autoridad de movilidad y buscan principalmente la reducción de siniestros viales y el reforzamiento de comportamientos seguros en la vía. El propósito fundamental de su instalación es concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos que conlleva infringir las normas de tránsito, dado que cualquier trasgresión pone en riesgo la vida de todos los actores viales, incluidos peatones, pasajeros y otros conductores.

La ubicación de las cámaras de fotodetección se define en zonas de alta siniestralidad para reducir accidentes y reforzar comportamientos seguros en la vía - crédito Alcaldía de Bogotá

Las infracciones más detectadas por estos dispositivos incluyen:

Exceso de velocidad (C29), faltar a la revisión técnico-mecánica (C35)

No respetar el paso de peatones (C32)

Conducir sin portar los seguros obligatorios de accidentes de tránsito (D02)

Transitar por sitios u horarios no autorizados por la autoridad (C14).

Cabe resaltar que, para funcionar legalmente, todas las cámaras de fotodetección en Bogotá deben contar con la autorización previa del Ministerio de Transporte y estar precedidas por señalización visible que advierta a los usuarios sobre la presencia de vigilancia electrónica varios metros antes de ingresar a las zonas monitoreadas.

La ubicación exacta de las cámaras de fotodetección puede consultarse en el portal https://fotodeteccionbogota.com/, donde se dispone de un “mapa cámaras de fotodetección en Bogotá”. Este buscador permite a los ciudadanos conocer, según dirección o sector, los puntos monitorizados y la información relevante sobre la operación de estos dispositivos.