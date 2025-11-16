Colombia

Le llueven críticas a Isabel Zuleta por su comentario frente al bombardeo en Guaviare donde murieron siete niños: “Para los que pedían ahí lo tienen”

La senadora del Pacto Histórico afirmó que el operativo militar que dejó 20 muertos, entre ellos, a menores de edad, es una respuesta a las críticas de sectores de oposición al Gobierno Petro en materia de seguridad

La senadora del Pacto Histórico
La senadora del Pacto Histórico se refirió a la acción militar en la que fueron abatidos 20 integrantes de las disidencias de las Farc, entre ellos, siete menores de edad - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Continúa la polémica en Colombia luego de que se conociera que siete menores de edad murieron durante una operación militar realizada por las Fuerzas Militares en el departamento de Guaviare contra el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc (EMC), grupo comandado por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco.

Según el reporte inicial de la Defensoría del Pueblo, los menores fallecidos eran víctimas de reclutamiento forzado, por lo que insistieron en que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) impone límites estrictos en el desarrollo de hostilidades, incluso cuando los menores han perdido el estatus de civiles y han sido obligados a participar en funciones de combate.

La noticia ha generado revuelo en la escena política colombiana. Mientras que la mayoría han optado por rechazar el uso de estrategia militar en la que fueron víctimas los infantes colombianos, otros utilizaron el ataque coordinado por el Ejército colombiano para cuestionar las posturas políticas opuestas al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El presidente sostuvo que el
El presidente sostuvo que el bombardeo en Guaviare tenía como finalidad frenar una ofensiva de las disidencias contra una tropa militar - crédito COL_EJERCITO / X

Ese fue el caso de Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, en la que, más allá de cuestionar la muerte de los menores en la selva colombiana, arremetió contra los partidos de oposición, al considerar que durante la administración de Petro habían expresado el desarrollo de este tipo de herramientas para contrarrestar a los grupos armados en el país.

“Para los que pedían bombardeos, ahí los tienen, la derecha que sin imaginación, análisis y otras formas de abordar los problemas de este país solo ve sangre, se les informa que este dolor de patria es su responsabilidad”, manifestó Zuleta en su cuenta de X.

La senadora del Pacto Histórico
La senadora del Pacto Histórico señaló que la derecha colombiana había presionado al Gobierno Petro de realizar bombardeos contra grupos armados - crédito @ISAZULETA/X

Incluso, la congresista del Pacto Histórico mencionó al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, en la que lo acusó de “celebrar” la muerte de los niños en el sur de Colombia durante el operativo militar, pese a que el congresista de oposición aún no se ha pronunciado al respecto.

Ahí tiene señor Miguel Polo Polo celebren la muerte de niños, mientras nosotros lloramos estas dolorosas muestras de que nuestro país sigue sumido en un horror que la derecha impide que pare”, comentó.

Críticas a Isabel Zuleta

El comentario de la senadora del Pacto Histórico generó todo tipo de reacciones en el país. Además de políticos de oposición al Gobierno Petro, sectores afines al Ejecutivo también se mostraron en desacuerdo con las expresiones de Zuleta.

Uno de ellos fue el influencer Beto Coral, reconocido en las redes sociales por su defensa al proyecto de Gustavo Petro, en la que señaló a la congresista de Gobierno como alguien que está afectando la confianza de los colombianos hacia dicha afinidad política.

“«Para los que pedían bombardeos, ahí los tienen» el daño que esta señora le hace a la izquierda es demasiado”, comentó Coral en X.

El influencer petrista criticó a
El influencer petrista criticó a Isabel Zuleta por su comentario frente al bombardeo en Guaviare - crédito @Betocoralg/X

Así mismo, el sargento en retiro Alexander Chala, también reconocido por su cercanía a los ideales del presidente colombiano, recordó que la senadora hizo parte de un curso militar de defensa y seguridad, por lo que criticó el comentario de Zuleta.

No se trata de encubrir a nadie; es fundamental tener la valentía y el coraje de asumir responsabilidades. Es una vergüenza terminar lavando caras y escondiéndose detrás de los errores del pasado”, indicó.

El militar en retiro criticó
El militar en retiro criticó a Isabel Zuleta por su comentario frente al bombardeo en Guaviare - crédito @SARGENTOCHALA/X

Incluso, sin mencionar la publicación, la representante María Fernanda Carrascal recalcó que la muerte de los menores en Guaviare no tiene ninguna justificación.

No hay justificación, a los niños no se les bombardea, ni en Caquetá ni en Guaviare, no se les revictimiza luego de haber sido reclutados y obligados a pelear una guerra que no es de ellos a razón de la falta de oportunidades. Fallamos por partida doble”, escribió.

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara rechazó el ataque militar donde murieron siete menores de edad - crédito @MafeCarrascal/X

Adicionalmente, el concejal del Centro Democrático, Óscar Ramírez Vahos, criticó la postura de Isabel Zuleta frente al bombardeo contra las disidencias de las Farc.

No puede ser. El gobierno de Petro mata niños en un bombardeo, pero la culpa es de ‘la derecha sin imaginación’. El fanatismo ya es alarmante”, aseveró.

El concejal del Centro Democrático
El concejal del Centro Democrático criticó a Isabel Zuleta por su comentario frente al bombardeo en Guaviare - crédito @SoyVahos/X

Respuesta de Isabel Zuleta

Ante las críticas por su comentario, la senadora Isabel Zuleta salió en su cuenta de X en defensa de su postura por el ataque militar contra el grupo armado liderado por ‘Iván Mordisco’.

Aunque recalcó su rechazo por la medida del Gobierno Petro que derivó en la muerte de los siete menores de edad, replicó un discurso del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la que manifestaba la intención de que retornaran los bombardeos en el país, por lo que Zuleta cuestionó la actitud de los políticos de oposición ante el operativo realizado en Guaviare.

“No fuimos nosotros los que pedimos bombardeos como solución, si bien es este gobierno el que decidió realizarlos y no excuso NADA al respecto, lo rechazo con toda contundencia, pero es la derecha la que afirma siempre que es la medida ideal para superar la situación de inseguridad, sostiene que está era la medida adecuada y ahora con las dolorosas consecuencias no asumen, pretenden esconderse”, respondió.

Pese a rechazar lo ocurrido
Pese a rechazar lo ocurrido en Guaviare, la senadora insiste en que la derecha promueve este tipo de ataques militares en el país - crédito @ISAZULETA/X

A su vez, la congresista del Pacto Histórico cuestionó: “¿No dijeron que había que escuchar a la oposición, que este gobierno no escucha? Lo que es una vergüenza es que quieran ocultar la situación tan grave que generan la derecha y los medios de comunicación sobre la percepción en materia de seguridad legitimando un discurso en el que supuestamente “tenían maniatada a la fuerza pública” y no excuso lo que acaba de ocurrir, lo rechazo tajantemente, pero no veo el rechazo de ustedes a quienes sin consideración alguna pedían a gritos bombardeos”.

