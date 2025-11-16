Karol G seguiría dando pistas de un posible fin de su relación con Feid: “El de la venganza”

Con este detalle, Karol G habría confirmado el fin de su relación con Feid - crédito @karolg @feid / Instagram - Pexels

En la reciente edición de los Latin Grammy 2025, la presencia de Karol G no solo fue noticia por sus premios y su actuación, sino también por el vestido que eligió para la alfombra roja.

La artista paisa, una de las figuras más relevantes del espectáculo latino, atrajo la atención al portar un vestido negro ajustado, con detalles brillantes, escote profundo, sin mangas y una pieza tipo tutú en la cintura.

Esta elección estilística, comentada ampliamente en redes sociales, desencadenó especulaciones respecto a su situación sentimental con Feid, alimentando los rumores de una posible ruptura.

Durante la ceremonia, Karol G llegó sola, un hecho que no pasó desapercibido para sus seguidores y que se sumó a la ausencia de Feid tanto en la alfombra roja como en todo el evento.

Karol G habría llevado el vestido de "La venganza" a la alfombra roja de los Latin Grammy y despertó más rumores sobre el final de su relación con Feid - crédito @karolg/ Instagram

La cantante, que usualmente ha sorprendido en otras ceremonias con atuendos coloridos y vibrantes, optó en esta ocasión por el negro, tono que muchos internautas asociaron de inmediato con el denominado “vestido de la venganza”.

Este concepto, ampliamente difundido en la cultura pop, se originó tras la aparición de la princesa Diana con un vestido similar en 1994, luego de la confirmación pública de la infidelidad de su exesposo el príncipe Carlos. Con el tiempo, otras celebridades como Mariah Carey, Nicole Kidman y Shakira han recurrido al vestido negro como símbolo de empoderamiento y reivindicación personal luego de rupturas sentimentales.

En redes sociales, la reacción fue inmediata. Frases como “Karol G ha llegado con el vestido de la venganza” circularon con fuerza, y para muchos este gesto visual fue suficiente para sugerir que la relación con Feid terminó. Los seguidores destacaron además que los artistas no han interactuado públicamente desde hace tiempo, alimentando las especulaciones.

Karol G habría usado el vestido de la venganza en la alfombra roja de los Latin Grammy como varias famosas lo han hecho - crédito Ronda Churchill/ Reuters

Otras pistas sobre la ruptura de Karol y Feid

Acciones que anteriormente servían para confirmar la cercanía entre ambos, como mensajes de apoyo mutuo en proyectos profesionales, cesaron repentinamente. Casos recientes incluyen la campaña internacional de Karol G, donde Feid no hizo comentarios, y el lanzamiento del sencillo Monstruo, que tampoco recibió reacción por parte de la cantante.

Los seguidores de la pareja han compartido pistas con las que demostrarían que la pareja de cantantes ya no están juntos - crédito @acervokarolg/ X

Durante la celebración de Halloween, Feid compartió imágenes con amigos sin la presencia de Karol G, mientras que la intérprete de Provenza tampoco apareció en interacciones con él.

En redes sociales, seguidores hicieron notar que Karol G y Feid dejaron de interactuar por medio de likes y comentarios en fechas significativas, como cumpleaños y lanzamientos. Tampoco compartieron mensajes de felicitación mutua, una práctica que realizaban con frecuencia cuando su relación era más visible.

Una de las pruebas que los seguidores consideran más contundentes sobre el posible fin de la relación surgió durante un evento de promoción del tequila 200 copas en México. Según las publicaciones de Karol G en Instagram, varios fans notaron que la cantante habría retirado la foto de Feid que solía llevar en el estuche de su celular, un gesto interpretado como una señal clara de ruptura.

Pese al distanciamiento de la pareja en eventos e interacciones, aún se siguen en redes sociales - crédito @feid @karolg / Instagram

El paso de Karol G por los Latin Grammy 2025

En materia de logros, Karol G tuvo una noche destacada al obtener dos de los premios más importantes de la velada: canción del año y mejor canción tropical por el éxito Si Antes Te Hubiera Conocido, compartido en autoría con Edgar Barrera y Andrés Jael Correa Ríos. En su discurso de aceptación, la cantante enfatizó la importancia de la resiliencia y compartió mensajes sobre superar la inseguridad y el juicio constante en la industria musical.

Karol G accepts the Song Of The Year award for "Si Antes Te Hubiera Conocido" at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Uno de los momentos más recordados de la noche fue su presentación junto a Marco Antonio Solís, donde interpretaron en vivo Coleccionando Heridas, marcando un encuentro de generaciones y estilos en la música latina.