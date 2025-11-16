Colombia

Aprovechando las fiestas de la independencia en Cartagena, jóvenes arman un “gozón” en bus de Transcaribe

Los jóvenes tras salir de las fiestas, decidieron seguir la celebración en el bus, hecho que incomodó a algunos pasajeros

Los jóvenes se tomaron el
Los jóvenes se tomaron el bus animados por el ambiente festivo - crédito @narenibarra10 / TikTok

El ambiente que se percibe en el sistema de TransCaribe durante las fiestas refleja el espíritu de las celebraciones en Cartagena por las fiestas de la independencia.

Un video publicado por el usuario @narenibarra10 en la red social TikTok, evidenció cómo las fiestas se trasladan de los eventos oficiales y el espacio público a otros lugares no tan comunes.

En las imágenes se observa a un grupo de jóvenes abordo de uno de los autobuses del sistema, provistos de espuma, que inician un animado intercambio de juegos mientras avanzan, rociando a los pasajeros y generando distintas reacciones.

Varios comentarios en las redes sociales fueron negativos, llamando a respetar los espacios ajenos a las fiestas - crédito @narenibarra10 / TikTok

Algunos viajeros respondieron con buen humor y risas; en contraste, otros manifestaron su molestia, solicitando respeto, sobre todo por la presencia de una mujer embarazada. En ese clima, uno de los pasajeros trató de mediar, exclamando: “amigo ya”, pidiendo calma a los jóvenes.

Las actividades espontáneas como la vivida en el bus se relacionan con el llamado “gozón”, una expresión local muy arraigada en las celebraciones cartageneras. El “gozón” hace referencia a celebraciones callejeras, improvisadas y de carácter popular, que suelen surgir durante las Fechas de Independencia.

Se trata de encuentros informales, muchas veces animados por música, espuma o agua, en los que residentes y visitantes se suman al júbilo colectivo. El término deriva de los antiguos “Preludios”, que eran recorridos o fiestas barriales previas a los actos centrales.

Con los años, ha adquirido un matiz propio, y aunque el “gozón” representa la faceta más lúdica y participativa de las fiestas, en ocasiones la espontaneidad puede traducirse en desorden o molestias, como quedó registrado en el video viral.

Y esto se evidencia en los comentarios de la publicación, donde algunos evidenciaron su molestia. “O sea es entendible que estemos en carnavales, pero no todos están celebrando carnavales y vienen de sus trabajos cansados etc. y vienen con eso, compa yo te doy que munda de trompada para que no seas falta de respeto”.

El uso de espuma es
El uso de espuma es algo tradicional en las fiesta de Independencia por lo que se suele encontrar en todos los espacios - crédito El Universal

Por su parte, las Fiestas de la Independencia de Cartagena son consideradas la máxima expresión cultural y popular de la ciudad, con más de dos siglos de historia.

Tienen su origen el 11 de noviembre de 1811, fecha en la que Cartagena proclamó su independencia definitiva del dominio español, convirtiéndose en la primera provincia en hacerlo en la entonces Nueva Granada.

El hecho ha dado pie a una tradición anual que engloba no solo desfiles y eventos oficiales, sino también actividades cívicas, presentaciones artísticas y manifestaciones de la identidad afrocaribeña.

Debido a este contexto festivo, la dirección de TransCaribe anunció ajustes en su operación para alinearse con las particularidades de las celebraciones.

Según informó la gerente Ercilia Barrios Flórez, la entidad ajustará rutas y horarios de servicio desde el lunes 10 al lunes 17 de noviembre de 2025, fechas que corresponden a los denominados días cívicos establecidos por el Decreto 2151 de 2025, expedido por la Alcaldía de Cartagena.

Aunque el día de la
Aunque el día de la Independencia es el 11 de noviembre, las actividades de realizan durante una semana - crédito Alcaldía de Cartagena

Barrios Flórez exhortó a la comunidad a utilizar el sistema durante las festividades con “cultura y respeto”, alentando a la ciudadanía a vivir “sanamente nuestras festividades”.

El cronograma de operación para estos días especifica variaciones de horarios y ajustes en determinados trayectos. La información detallada sobre estos cambios puede consultarse tanto en la página oficial de TransCaribe como en sus redes sociales.

La entidad recuerda a los usuarios que la consulta previa de los horarios permitirá evitar contratiempos, ya que algunas rutas operarán con frecuencias y recorridos modificados en función de las restricciones viales y eventos previstos.

De esta forma, TransCaribe busca asegurar la movilidad de miles de cartageneros y visitantes, al tiempo que se suma a la salvaguarda del carácter festivo y seguro durante la mayor celebración popular de la ciudad.

