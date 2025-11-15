Disidencias de las Farc citan a comunidades del departamento de Huila: la información se difunde por medio de boletines

Disidencias de las Farc citan a comunidades en Huila - crédito @MadameSiimone/X

En horas de la mañana del 15 de noviembre de 2025, se denunció por medio de las redes sociales un nuevo hecho de hostigamiento a las comunidades en el departamento del Huila, por parte de las disidencias de las Farc.

En la publicación de Madame Simne, en su cuenta de X, se compartieron las imágenes de las tarjetas que las comunidades de los municipios de las veredas El Mesón, El Recreo, Los Pinos, Las Mercedes y otras más, reciben la citación por parte de esta facción de las extintas Farc para reunirse en el municipio de Garzón.

El tarjetón está marcado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, especificando que la notificación es realizada por la comisión de finanzas Frente Rodrigo Cadete del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño.

Al respaldo se puede leer la citación: “Comunidades reciban un cordial y fraternal saludo de parte del Frente Rodrigo Cadete de las Farc-EP. El motivo es para que se presenten las comunidades del corregimiento, los respectivos presidentes en la vereda Recreo de Garzón día 16-11-2025 a las 8:00 a. m. No faltar por ningún MOTIVO” (sic).

Por lo anterior, Simne solicitó a todas las entidades del Estado, como el Ministerio del Interior, al Ejército Nacional, y por supuesto, pide la atención del presidente Gustavo Petro, para que atiendan la situación y puedan respaldar a las comunidades que están siendo intimidadas.

“En Garzón Huila, varias veredas están siendo citadas por grupos al margen de la ley. Algunas veredas afectadas son: Vereda El Mesón, El Recreo, Los Pinos, Las Mercedes y otras más. La citación es en el centro poblado del Recreo (Garzón Huila). Por favor, hasta que algunos de los que etiqueto puedan hacer algo por la población @petrogustavo @MinInterior @AABenedetti @COL_EJERCITO hagan algo urgente!!!”.

Descubren panfleto para cobros sobre “impuestos de paz” en Valle del Cauca

La incautación de municiones, propaganda y un vehículo marca el resultado de un reciente operativo de la Policía Nacional en el Valle del Cauca. Según un reporte oficial de la institución, el procedimiento se desarrolló en el kilómetro 42+500 de la vía Villa Rica – Palmira, en el sector El Bolo, jurisdicción de Palmira, lo que derivó en la captura de tres personas presuntamente vinculadas a las disidencias de las Farc.

Durante una inspección de rutina, los agentes dieron la orden de detener un vehículo. La revisión les permitió hallar 50 cartuchos calibre 9 mm, junto a 12 pendones con mensajes del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, del bloque occidental comandante Jacobo Arenas, así como 12 sobres con logotipos de las Farc-EP.

Este es el panfleto con el que alias Hans intimidaba a habitantres de algunas zonas del Valle del Cauca - crédito Policía Valle

Entre las evidencias encontradas también aparecen seis hojas tamaño carta con mensajes relacionados con cobros extorsivos, enmascarados bajo el lema “Impuesto para la paz”, una hoja con información considerada delictiva y cuatro teléfonos celulares.

“En medio de la operación, los uniformados confiscaron el vehículo, los cartuchos de munición y el material alusivo al grupo armado ilegal”, informó la Policía Nacional. Tanto el auto como los tres ocupantes quedaron a disposición de las autoridades competentes bajo cargos de tráfico, fabricación o porte de municiones.

El parte oficial también subrayó la gravedad de la evidencia confiscada, al resaltar la presencia de propaganda destinada a fortalecer el accionar de las disidencias y reforzar esquemas de cobro extorsivo en la región.

Elementos incautados en el operativo realizado en la zona rural de Calima – El Darién por unidades de la Policía. - crédito Policía Valle

La Policía aseguró que la intervención permitió neutralizar un posible atentado y afectar la capacidad operativa de las disidencias en la región.

“Gracias a la acción oportuna y profesional de los uniformados, se logró neutralizar un posible atentado y afectar de manera significativa la capacidad operativa y de propaganda de las disidencias de las Farc en el Valle del Cauca”, puntualizó la institución.