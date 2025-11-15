Continúa la polémica entre Álex Manga y Rafa Pérez por canción de Omar Geles: esta es la nueva pulla que está sonando en las redes sociales

Álex Manga enciende el debate por el éxito viral de ‘Si no me falla el corazón’ - crédito @alexmangaoficial/IG

El debate en torno a la autoría y el éxito de la canción Si no me falla el corazón ha reavivado las tensiones en el mundo del vallenato, enfrentando a Álex Manga y Rafa Pérez en una controversia que trasciende lo musical y pone en primer plano la transformación de la industria.

La producción musical, compuesta por Omar Geles y lanzada en 1997 como parte del repertorio de Los Diablitos, ha vuelto a ocupar un lugar central en la conversación pública tras el reciente éxito viral de la versión interpretada por Pérez.

Mientras la atención del género se centraba en la gala de los Grammy Latinos celebrada en Las Vegas, Nevada, donde Silvestre Dangond obtuvo su cuarto galardón en la categoría de Mejor Álbum Cumbia/Vallenato por El Último Baile junto a Juancho de la Espriella, la polémica entre Manga y Pérez se intensificó.

El tema original, que consolidó a Los Diablitos como una de las agrupaciones más admiradas del vallenato, ha sido objeto de disputa desde que Rafa Pérez, exvocalista de Kvrass, realizó un cover el año anterior.

Esta nueva versión no solo se viralizó, sino que se posicionó entre las más escuchadas del momento, acumulando más de tres millones de visualizaciones en YouTube.

La reacción de Álex Manga no se hizo esperar y en diálogo con el periodista Javier Fernández, el cantante expresó su descontento con la interpretación de Pérez, afirmando: “La copia de Rafa, es una copia barata. Que la canción no fue relevante cuando la grabamos con Omar Geles, lo dijo Rafa”, según recogió Tropicana.

Manga subrayó que el éxito digital de la canción se logró sin necesidad de pauta, lo que, a su juicio, refuerza el valor de la versión original.

Por su parte, Rafa Pérez respondió a las críticas con una reflexión sobre los cambios en el negocio musical y sostuvo que la industria atraviesa una transformación que no todos comprenden y que la rivalidad entre intérpretes resulta anacrónica.

“Evidentemente, pocos están entendiendo el nuevo negocio de la música. Algunos siguen estando más pendientes de la confrontación que de otra cosa. Por lo visto, esa seguirá siendo nuestra cruz por mucho tiempo. No han entendido que la competencia no es entre nosotros”, declaró Pérez a Tropicana FM.

La controversia, lejos de disiparse, ha consolidado a Si no me falla el corazón como un punto de referencia en el folclor vallenato, donde la discusión sobre la legitimidad de las versiones y el reconocimiento de los intérpretes continúa alimentando el debate entre los seguidores del género.

Incluso, en las últimas horas en las redes sociales se volvió a viralizar el video con las declaraciones de Silvestre Dangond en el Festival Vallenato donde en le hicieron un homenaje a Omar Geles, pues ese día el cantante regañó a Rafa Pérez y a Álex Manga por la rivalidad que existe debido a la interpretación musical.

“Yo como vocero, solamente les quiero decir una cosa. Hay que aplicar el ejemplo que él nos dejó (Omar Geles). ¿Okey? Él no tenía resentimiento en su corazón el negro no tenía resentimiento en su corazón. ¿Y a qué voy? A que primero ustedes dos los une un estilo, los une una canción. Cada quien la hizo éxito en su tiempo. Unamos fuerzas. Y otro, tú, Alex. La verdad, él estuviera acá, estuviera dándote un abrazo. Estuviera dándote un abrazo. En tu corazón hay eso. Hay eso. Y el ejemplo, claro, nos lo dejó el negro. Entonces hay que aplicar. Para que no nos falle el corazón, ¿okey?“, dijo Dangond en medio de la interpretación en vivo de Si no me falla el corazón.

