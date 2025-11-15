Colombia

Bizcocho, el perro que recibió brutal golpiza en Bolívar, ya tiene nuevo hogar en la Policía de Antioquia

El responsable del ataque enfrenta proceso judicial, mientras que el canino avanza en su recuperación y se integrará a la Policía Nacional, recibiendo atención veterinaria y afecto en un entorno seguro

El acusado aceptó responsabilidad por agredir físicamente a su perro, que quedó bastante afectado - crédito Fiscalía

Hubo indignación nacional tras conocerse el caso de Bizcocho, un perro que recibió una brutal golpiza a manos de un hombre identificado como Fernando Alonso Oviedo, en una finca de Montecristo (Bolívar).

Pese a la pesadilla que vivió el canino, quizás, durante meses o años, hoy su situación es diferente. La viralidad del caso movilizó a cientos de personas y autoridades para garantizar el bienestar del perro, del que se pensó inicialmente que había sido maltratado en un municipio de Antioquia.

Tras ser rescatado, el futuro del animal quedó en el centro de atención pública debido al interés de figuras relevantes por su adopción y posterior ciudado.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Oviedo Sánchez golpeando brutalmente a un perro, lo que generó indignación nacional y presión pública - crédito X

El primer interesado en la custodia del can fue el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía de Antioquia, que expresó su deseo de hacerse cargo de Bizcocho tan pronto como se difundió el caso.

Posteriormente, el senador Andrés Guerra, del partido Centro Democrático, también solicitó formalmente adoptar al animal y propuso que Bizcocho se integrara al Parque de Buen Trato, espacio que alberga a más de 100 animales, según declaraciones recogidas por la prensa local.

No obstante, tras conocer la intención de adopción por parte del coronel Rico, el senador Guerra publicó un video en su cuenta de X en el que expresó su satisfacción porque Bizcocho quedara bajo el cuidado de la Policía de Antioquia. Guerra explicó: “Ni más faltaba, no lo hice por competir y allí quedaría en muy buenas manos. A Bizcocho solo cariño amor afecto y que lo tengan muy bien (sic)”.

La recuperación de Bizcocho continúa en la Universidad Remington, donde recibe atención veterinaria por las lesiones sufridas y el trauma derivado del maltrato, de acuerdo con lo señalado por el coronel Rico.

Gobernador de Antioquia visitó a "Bizcocho", el perro víctima de maltrato por Fernando Alonso Oviedo - crédito @AndrésJulianR/X

“Hay que hacer un tratamiento también de acompañamiento de amor. Va a quedar aquí en las instalaciones con el resguardo, protección y el cuidado de todos los que estamos labrando especialmente en ese espacio, así va a venir Bizcocho. Finalizar lo que tenemos nosotros cinco días que tiene de comparecencia veterinaria, que es la que esperamos, que se resuelva a favor para que nos llegue y haga parte también de la familia policial”, indicó el comandante.

En el ámbito judicial, la Fiscalía General de la Nación ya imputó cargos a Fernando Alonso Oviedo Sánchez como responsable de la agresión, que seguirá su proceso en libertad.

La historia de Bizcocho

La historia de Bizcocho comenzó con un episodio de crueldad documentado en video, que motivó la reacción y movilización de organizaciones y ciudadanos.

De acuerdo con la investigación, el hecho se produjo cuando el perro consumió un pedazo de carne que estaba en la cocina de la vivienda donde residía junto a Oviedo Sánchez.

La Fiscalía determinó que, tras esta acción, Oviedo Sánchez reaccionó atacándolo con un látigo, arrojándolo al suelo y agrediéndolo con patadas, hechos que resultaron en lesiones graves tanto físicas como internas para el animal.

Posteriormente, se estableció que el agresor acudió el 7 de noviembre a la estación de policía de Yarumal (Antioquia) y entregó al perro para que recibiera atención veterinaria especializada, luego de observar el estado en que se encontraba.

La Fiscalía informó que fue judicializado el agresor de "Bizcocho" - crédito Fiscalía

Después del ataque, el animal fue trasladado a una clínica veterinaria, donde llegó con heridas físicas y signos de trauma emocional. Pese a ello, Bizcocho mostró desde el principio señales de recuperación y una actitud receptiva hacia el trato de médicos y rescatistas, que destacaron su capacidad de resiliencia.

Sobre el proceso de identificación de Bizcocho, el coronel Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, aseguró: “Bizcocho sí es el animalito del video, nosotros no somos validadores de si es o no es, el médico veterinario así lo dispuso”.

En adelante, Bizcocho formará parte de la Policía Nacional, donde recibirá protección y tendrá la oportunidad de vivir en un entorno seguro y acompañado, según dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón: “Este fue un cachorro rescatado. Bizcocho va a tener el mejor de los hogares posibles que podría tener”.

Agregó el coronel Rico: “En primero la voluntad, así lo decidimos, Bizcocho va a venir para acá, va a hacer parte de esta unidad”.

Bizcocho continúa su recuperación rodeado de atención veterinaria y afecto, mientras la sociedad sigue atenta a los avances en su caso.

