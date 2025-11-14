Para evitar el pico y placa del sábado debe trasladar su matrícula a Bogotá: cómo ahorrar en recargos y qué costos implica el trámite

Trasladar la matrícula a la capital permite esquivar la restricción y el aumento en el recargo del ‘pico y placa solidario’, aunque implica un costo que conviene conocer con anticipación - crédito Colprensa

Si usted posee un vehículo registrado fuera de Bogotá, debe conocer la nueva medida anunciada por la Alcaldía: a partir del primer semestre de 2026, los automóviles particulares que no estén matriculados en la capital deberán cumplir con el pico y placa los sábados.

La iniciativa busca que más vehículos se registren en Bogotá y que los impuestos de movilidad se destinen a mejorar vías, semáforos y atención de accidentes, según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Para quienes consideran trasladar la matrícula del vehículo a Bogotá, el trámite tiene un costo de $25.600. Además, la matrícula de un carro nuevo en la ciudad asciende a $589.200.

Estos valores se actualizarán el próximo año, pero permiten dimensionar la inversión necesaria para evitar el pico y placa sabatino y el aumento del recargo del “pico y placa solidario”, que pasará del 20% al 50% adicional para vehículos registrados fuera de Bogotá.

El proceso tarda aproximadamente sesenta días, por lo que se recomienda planificar con anticipación si se desea completar antes de que la medida entre en vigencia.

Los vehículos particulares registrados fuera de Bogotá deberán cumplir con el pico y placa los sábados a partir del primer semestre de 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

El traslado de matrícula no solo permite esquivar la restricción sabatina, sino también asegurar que los impuestos de movilidad que usted paga se queden en Bogotá y se traduzcan en mejoras para las vías y la seguridad vial.

Para completar el trámite, el propietario debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), contar con Soat vigente, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al día (con algunas excepciones para vehículos nuevos y motocicletas), estar al día con multas de tránsito y pagar los valores correspondientes.

Además, es necesario agendar una cita en la Ventanilla Única de Servicios y presentar la documentación requerida.

Actualmente, los sábados solo los taxis están sujetos al pico y placa, según el último dígito de la placa.

Con la nueva normativa, los vehículos particulares registrados fuera de Bogotá deberán alternar entre semanas con y sin restricción. La fecha exacta de implementación aún no está definida, aunque se prevé que la medida se aplique en enero de 2026 de manera gradual.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, explicó que la restricción sabatina aplicará exclusivamente a los vehículos no matriculados en Bogotá y seguirá el mismo horario de lunes a viernes: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Aunque aún no se ha definido si la rotación será por placas pares o impares, el esquema mantendrá las excepciones existentes durante la semana.

La restricción sabatina se implementa debido a que los sábados el tráfico presenta un pico de congestión entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., según la Secretaría de Movilidad - crédito Colprensa

Díaz precisó que los sábados el tráfico presenta un pico de congestión entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., razón por la cual la extensión de la medida a este día tiene sentido desde el punto de vista de movilidad.

La decisión responde a un fenómeno concreto: desde 2012, el número de vehículos matriculados en Bogotá ha disminuido, mientras que la circulación de automotores en la ciudad ha crecido de manera sostenida desde 2015.

Esta situación ha generado una pérdida aproximada de 1,1 billones de pesos en ingresos para la ciudad, recursos que podrían haberse destinado a proyectos de mantenimiento vial, semaforización y seguridad vial.

La nueva restricción busca que los impuestos pagados por los conductores se queden en Bogotá y se traduzcan en beneficios directos para todos los habitantes.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, y el alcalde Carlos Fernando Galán explican que la medida busca que los impuestos de movilidad se queden en Bogotá y se destinen a mejorar las vías y la seguridad vial - crédito Secretaria de Movilidad

La reacción de los municipios vecinos no se ha hecho esperar. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, expresó su sorpresa ante la medida y pidió que las decisiones que afectan al área metropolitana se tomen de manera concertada.

“Es como pensar que en Soacha pusiéramos un pico y placa a los vehículos matriculados en Bogotá”, dijo en entrevista con Blu Radio.

Para muchos propietarios, esta inversión resulta más conveniente que pagar continuamente los recargos, además de contribuir a que los impuestos de movilidad se queden en la ciudad y se traduzcan en mejoras concretas para la infraestructura vial y la seguridad de todos los bogotanos.