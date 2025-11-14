Reconocida EPS enfrenta grave crisis financiera: no hay dinero para pagar salarios ni cubrir gastos tras embargos judiciales

La EPS señaló que no ha podido ingresar los recursos de septiembre, octubre y noviembre para gastos administrativos - crédito iStock

Asmet Salud EPS informó que atraviesa una afectación operativa derivada de decisiones judiciales que han congelado los recursos destinados a su funcionamiento, lo que ha impactado el pago de salarios, obligaciones administrativas y la continuidad de sus operaciones.

La entidad sostuvo que los embargos vigentes superan los $48.000 millones y fueron ordenados por dos despachos judiciales, situación que —según el comunicado emitido por la EPS— compromete el bienestar de sus trabajadores y afiliados.

La EPS indicó que enfrenta medidas de embargo dictadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá) y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia (Antioquia). En su comunicado, la entidad afirmó que estas decisiones han generado la “congelación del recurso administrativo de la EPS y la afectación en su operación y funcionamiento”.

La EPS sostuvo que ha adelantado actuaciones judiciales, extrajudiciales y administrativas, así como acciones de tutela, bajo el argumento de que los recursos embargados son inembargables por su destinación al derecho a la salud y al mínimo vital de los trabajadores. No obstante, aseguró que se han ejecutado nuevas órdenes judiciales que han impedido su operación normal.

En el comunicado se indicó que el 10 de noviembre de 2025 el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó levantar medidas cautelares en el proceso adelantado ante el Juzgado de Florencia. Sin embargo, la EPS afirmó que la ampliación de una medida de embargo por parte del Juzgado Promiscuo de Concordia impidió el ingreso de los recursos correspondientes al mes de noviembre, según información de la Adres.

Riesgos en sostenibilidad operativa y pagos laborales

La entidad afirmó que el congelamiento de recursos ha impedido cumplir con pagos relacionados con gastos operativos y administrativos. Según el comunicado, se han visto afectados “pagos operativos, salariales, servicios públicos, arrendamientos, entre otros”.

También detalló que ha venido realizando el pago de nómina de manera anticipada. De acuerdo con la comunicación, “el pago de los trabajadores correspondiente al mes de septiembre de 2025 se realizó el día 18 del mismo mes, aún sin completarse el tiempo laborado”, lo que generó un desfase financiero que impidió cubrir de manera oportuna el salario del mes de octubre, actualmente en mora de 14 días.

Para mitigar el impacto en los trabajadores, un agente especial interventor ordenó implementar trabajo en casa en los casos en que no afecte la atención a los usuarios. La EPS informó que dicho agente y su equipo directivo continúan gestionando trámites administrativos y judiciales para sobrellevar la situación, sin desconocer los efectos para la red prestadora, proveedores y afiliados.

Según el comunicado, “Asmet Salud EPS S.A.S continúa comprometida con el bienestar de la población afiliada y sus trabajadores”.

Contexto financiero: patrimonio negativo y nivel de riesgo

De acuerdo con el más reciente informe de Asi Vamos en Salud, Asmet Salud EPS aparece dentro del grupo de entidades bajo medida preventiva o en intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud al 30 de septiembre de 2025.

En su análisis financiero del tercer trimestre de 2025, se reportó que Asmet Salud registra una razón de endeudamiento de 2,16 veces su activo, ubicándose en la categoría de “riesgo medio”. Asimismo, dentro del grupo de EPS bajo medida de intervención, el informe señala que el 96% del patrimonio negativo de estas entidades se concentra en cinco EPS, entre ellas Asmet Salud, que presenta un patrimonio negativo cercano a -1 billón de pesos.

Pese a este panorama, el mismo análisis indicó que solo dos entidades del grupo bajo intervención y vigilancia —Emssanar y Asmet Salud— obtuvieron resultado operacional positivo en 2025, lo que significa que registraron ganancia operativa dentro de un contexto financiero general desfavorable para el sector.