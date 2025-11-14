Colombia

Laura Gallego estalló contra Gabriela Tafur y lanzó un dardo: “Ahí sí debemos ser mudas”

La ex candidata a Señorita Antioquia reavivó la polémica al responder a las críticas por su viejo video político, cuestionar la postura de Tafur y defender su derecho a opinar en medio del escrutinio que rodea a los reinados en Colombia

La polémica por las declaraciones
La polémica por las declaraciones de Laura Gallego reabre el debate sobre el rol político de las reinas en Colombia - crédito @gabrielatafur @lauragallego/IG

La controversia que rodea a Laura Gallego volvió a encender discusiones que desbordan el universo de los concursos de belleza y se adentran en terrenos donde pesan la opinión política, la representación pública y el escrutinio que acompaña a quienes aspiran a una corona en Colombia.

En medio del revuelo inicial, una de las voces que más resonó fue la de Gabriela Tafur, ex señorita Colombia, que intervino antes de que el debate se dispersara entre rumores y reacciones en redes. Para ella, el rol de una reina exige medir cada palabra, especialmente cuando se entra en discusiones políticas. “Cuando uno toma la decisión consciente de participar en política, uno tiene que saber que si uno toma una posición muy clara, está excluyendo ya de por sí a la mitad de la población y eso va en contravía de lo que representa ser Señorita Colombia”, afirmó.

Gabriela Tafur advierte sobre los riesgos de que una Señorita Colombia tome posturas políticas claras y divisivas - crédito Instagram

También cuestionó que se invoque la “libertad de expresión” para respaldar mensajes que pueden interpretarse como violentos. “Lo que más me molesta es utilizar la excusa de libertad de expresión para incitar a la violencia, más aún cuando tienes un lente y una lupa enorme”, señaló. Sus palabras, respaldadas ampliamente por usuarios en redes, se sumaron a la reflexión más amplia sobre cómo han cambiado los certámenes y las exigencias hacia las participantes, que hoy llegan con formación sólida y un papel social más visible.

La discusión tomó fuerza después de que Gallego, recordada por su paso como candidata a Señorita Antioquia y conocida en redes como “Miss bala”, apareciera en un antiguo video usando expresiones agresivas contra el presidente y sectores de izquierda. Aunque ella sostiene que la grabación es anterior a su participación en el certamen, el material resurgió con fuerza y la situó en el centro de una conversación nacional que mezcla política, redes sociales y la imagen pública de las mujeres que representan a un departamento.

Las críticas se multiplicaron con rapidez. Algunas voces consideraron que sus palabras podían leerse como un llamado a la confrontación, mientras que otras centraron el debate en los límites del activismo político para una figura que, en teoría, debe ser representativa de una población diversa. Ese choque de percepciones avivó aún más el intercambio entre quienes defienden su libertad para opinar y quienes creen que asumir un título conlleva responsabilidades adicionales.

Laura Gallego defiende su libertad de expresión y aclara que el video polémico es anterior a su candidatura - crédito Instagram

Días después, Gallego decidió responder directamente. Desde sus redes sociales publicó un video en el que cuestionó que Tafur hubiera opinado sin conocer todos los matices de la historia. “Está bien llegar tarde a un chisme, pero desinformar… Yo considero que Gabriela Tafur es una mujer académica que tal vez no tuvo tiempo de darle contexto a la historia”, afirmó. En su mensaje aclaró que el video polémico se grabó meses antes de iniciar su proceso como Señorita Antioquia y reconoció que el uso de la palabra “bala” no fue apropiado frente a la situación de violencia que atraviesa el país.

Además, explicó que, aunque firmó un contrato con el certamen, nunca existió una prohibición explícita sobre pronunciamientos políticos y que el equipo organizador conocía previamente el contenido de sus publicaciones. Según contó, solo después de obtener la corona se le pidió abstenerse de hablar de política durante un año, o dos, si entraba al top 5, una condición que no aceptó porque, dijo, prefería “abandonar la corona y no al país”.

Laura Gallego cuestiona la objetividad
Laura Gallego cuestiona la objetividad de Gabriela Tafur y sugiere influencia política en sus opiniones - crédito @elultraderechista/IG

En medio de su defensa lanzó también una crítica directa hacia Tafur, insinuando que su postura podría estar influenciada por su entorno familiar. “Cuando una reina no sigue la línea de izquierda ni de su suegro, ahí sí deberíamos ser mudas”, expresó, aludiendo al expresidente Juan Manuel Santos.

