La reacción de Westcol tras perder ante Bad Bunny en los Latin Grammy: “Muy triste, esperar cuando sea el momento”

El paisa aseguró que seguirá trabajando duro por conseguir su primer gramófono - crédito @@Anthony_Jb25z/X

La expectativa en torno a la participación de Westcol en los Latin Grammy 2025 alcanzó su punto máximo cuando el streamer antioqueño, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa, se convirtió en el primer creador de contenido de su tipo en obtener una nominación en estos prestigiosos premios.

Su tema La plena, grabado en colaboración con Beéle y producido por Ovy On the Drums bajo el proyecto “W Sound”, superó los 411 millones de reproducciones en plataformas como Youtube, lo que consolidó su impacto en la escena musical urbana, siendo utilizado incluso por jugadores de fútbol para celebrar sus goles en el camerino.

La canción de Westcol, Beéle y Ovy es la octava canción más escuchada en el mundo - crédito Spotify Charts

La nominación de Westcol se dio en la categoría de “Mejor Interpretación Urbana”, donde enfrentó a figuras de gran peso como Bad Bunny con “DTMF”, Tokischa y Nathy Peluso con “De Maravisha”, Jay Wheeler con “Roma” y el dúo Alleh y Yoghaki con “Merenguetón”.

Aunque el streamer manifestó confianza en sus posibilidades de hacer historia y convertirse en el primer streamer en recibir un gramófono, el galardón finalmente fue otorgado a Bad Bunny.

La reacción del colombiano ante este desenlace quedó registrada durante una transmisión en vivo que realizó mientras se anunciaba al ganador. En ese espacio, el streamer compartió con sus seguidores el cúmulo de emociones que experimentó en esos minutos decisivos.

“Cuando estaba esperando para saber el ganador estaba muy nervioso, después muy triste, pero ya después feliz y esperar cuando sea el momento. Nada en esta vida es fácil”, expresó Westcol en el video que acumula ya varias reacciones de los internautas.

Westcol se encontró con un mural hecho por jóvenes del sector, gesto que calificó como “impresionante” y que destacó el talento local - crédito @iAlejandroCh/ X

Además, se dirigió a quienes lo apoyaron desde sus hogares: “No importa si se sintieron mal en sus casas por haber perdido el premio. Acá estamos claros que hay que venir unas cuantas veces más, esto es el comienzo de algo muy grande”, concluyó el streamer.

A pesar de la derrota, Westcol aseguró que continuará trabajando junto a los principales exponentes de la música urbana y que su objetivo sigue siendo regresar a las galas más relevantes del sector, con la esperanza de obtener en el futuro la estatuilla que anhela.

El propio streamer relató que vivió un “mar de emociones” durante la ceremonia y reiteró su determinación de perseverar en su carrera musical. La presencia de Westcol en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas no pasó desapercibida. Numerosos fanáticos lo esperaban a su llegada, reflejando el alcance de su popularidad más allá del ámbito digital.

Para la ocasión, el streamer se preparó durante el último mes, buscando destacar en la alfombra roja con un atuendo especial. En una transmisión en vivo, reveló que el traje que eligió para la ceremonia tuvo un costo superior a 35 millones de pesos, una inversión que consideró significativa.

Según relató el creador de contenido, pagó más de 37 millones de pesos colombianos por el traje que llevará en la alfombra de los Latin Grammy - crédito @micaclips1/ TikTok

“El traje es muy especial, me lo hizo un diseñador. Yo realmente, a mí me dolió mucho pagar ese traje. Pero a mi cristo me dijo: ‘Papi, cómo así, es que ustedes son los de la W Sounds, tienen que llegar con un puto traje de 10k, solo por la bobadita de Tom Ford no lo hizo gratis’”, mencionó en la transmisión.

El paso de Westcol por los Latin Grammy 2025 dejó algunas reacciones en redes sociales, donde algunos comentaron: “Si, muy chimba y todo que esté orgulloso de este logro, pero imposible ganarle a Bad Bunny”; “creo que mi tío estaba demasiado emocionado y no midió que la suya apenas era la primera vez”; “tiene que seguir metiéndole a la música”; “curioso que el man pensara que con solo una canción ya se iba a llevar el premio”, entre otros.