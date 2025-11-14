Juan Daniel Oviedo aclaró su afirmación sobre que las mujeres no quieren “parir” en Colombia

El precandidato argumentó por qué hablar sobre natalidad en Colombia es una necesidad - crédito @JDOviedoAr/X

Cada vez queda menos para que los colombianos voten por el que será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, es por ello que la mayoría de precandidatos han aumentado su presencia en eventos públicos y medios de comunicación y de esa forma que la ciudadanía conozca sus propuestas.

Precisamente, el exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo protagonizó una entrevista con Semana en la que realizó una afirmación que lo tiene en el ojo del huracán.

Al hablar sobre su preocupación con la tasa de natalidad en Colombia de cara al futuro, Oviedo indicó que en el país cada vez hay más casos en los que las mujeres no quieren “parir”, lo que ha provocado que reciba una oleada de críticas en redes sociales.

“En 2050 Colombia va a ser inviable. Queremos que seamos viejos, cuchos. Es supremamente peligroso, hay menos mujeres para parir en Colombia, desde 2018 décimos que hay menos mujeres en edad fértil”, fueron las palabras del precandidato.

El precandidato ha sido criticado por afirmar que en Colombia hay menos mujeres para "parir" - crédito Colprensa

Juan Daniel Oviedo aclaró su postura

Debido a la polémica que se generó al respecto, en la tarde del 13 de noviembre Juan Daniel Oviedo publicó un video en su cuenta de X en el que aclaró lo que quiso decir.

En primer lugar, Oviedo indicó que reafirma su preocupación, pero aprovechó el espacio para afirmar que él no buscó responsabilizar a la población femenina por la problemática.

“Hay que ser honesto, ya no vamos a poder, los países que lo han intentado no han sido exitosos. No es un problema que las mujeres tengan menos hijos, pero es una realidad que hay que reconocer. Tenemos que ajustar nuestro país y nuestro sistema de protección social. Ese menor número de niños es el resultado no solo de mujeres”.

Oviedo indicó que utilizó la expresión equivocada para hablar de una problemática real - crédito PrensaJDOviedo/EFE

El bogotano decidió citar su trabajo en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para reconocer que pudo escoger una expresión mejor, pero que eso no hace que su denuncia no sea un problema para el futuro del país.

“No quieren tener hijos o que tienen incertidumbre por la economía del país, por esa nube de la polarización. Técnicamente, también en Colombia, la población censada que nació después de 1999, está llamada a caer, es la explicación más técnica que no la frase menos mujeres para parir”.

De la misma forma, indicó que es inequívoco afirmar que más mujeres no quieren tener hijos en la actualidad, puesto que la realidad es que en la actualidad hay menos que al final del siglo XX.

“Hoy, el escándalo es porque las mujeres no quieren, pero también es porque hay menos mujeres, eso también hay que ponerlo sobre la mesa”, puntualizó el precandidato.

El precandidato indicó que la tasa de natalidad es un problema que se debe discutir - crédito @JDOviedoAr/X

“En Colombia no es un debate de “parir o no parir”. Es entender lo que está pasando con el país. El punto no es una palabra: es que Colombia está envejeciendo… y casi nadie quiere hablar de eso. La realidad es clara: hoy hay menos mujeres en edad fértil y, además, muchas deciden no tener hijos por razones económicas, educativas, laborales y por la incertidumbre de un país polarizado", escribió Oviedo en la descripción de la publicación mencionada para alejarse de la polémica.

Además, pidió que la discusión no se centre en sus palabras, sino que la tasa de natalidad pueda ser un tema que se pueda debatir entre los candidatos en el futuro. “Este es un tema que merece escucharse sin gritos, entenderse sin prejuicios y conversarse con evidencia. Hablemos con claridad”.