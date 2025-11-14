Expresidente del Congreso arremetió contra Petro por designación del nuevo ministro de Justicia: “Enemigo acérrimo del expresidente Uribe”

El expresidente del Congreso Ernesto Macías cuestionó la llegada del exmagistrado Valencia Copete al Ministerio de Justicia, por decisión del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa - Presidencia

El anuncio por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, de escoger al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete como el nuevo ministro de Justicia, como sucesor del exfiscal Eduardo Montealegre Lynnet, continúa causando fuertes reacciones en la escena política nacional. Y todo por el pasado del reconocido jurista, del que son conocidas sus profundas diferencias con el expresidete de la República Álvaro Uribe Vélez.

“En honor a los magistrados perseguidos, será ministro de Justicia el exmagistrado César Julio Valencia Copete“, fue la manera en que el primer mandatario, a través de su perfil de X, confirmó al país lo que, a decir verdad, ya era un secreto a voces: la elección del letrado como el nuevo títular de esta dependencia; que tendrá como principales retos la implementación de la política de Paz Total y, del mismo modo, el mejoramiento de la relación con las altas cortes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro confirmó la designación de César Julio Valencia Copete como nuevo ministro de Justicia - crédito @petrogustavo/X

Frente a este comentario, el excongresista, que tuvo bajo su responsabilidad el legislativo entre 2018 y 2019, y afrontó una férrea oposición del entonces senador Petro, no pudo contener las ganas de referirse y se cuestionó acerca de cuáles serían los propósitos de esta designación: teniendo en cuenta que el exmandatario viene de ser declarado inocente en segunda instancia de los procesos en su contra.

“¿Qué busca @petrogustavo con la designación de Valencia Copete, como ministro de Justicia; entre otras cosas, enemigo acérrimo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien injuriaba cuando fue presidente de la Corte Suprema?“, comentó Macías en su perfil, al citar un artículo periodístico en el que se anunciaba la llegada del extogado para esta responsabilidad, de cara a los últimos 267 días de la presente administración, que se va el 7 de agosto de 2025.

Con este mensaje en sus redes sociales, el expresidente del Congreso Ernesto Macías se refirió sobre la designación del nuevo ministro de Justicia - crédito @ernestomaciast/X

No fue el único que salió a cuestionar esta designación: también lo hicieron otras personalidades políticas del país, que se opusieron a la llegada del abogado caleño, de 74 años, que es especialista en Derecho Comercial, con posgrado efectuado en la misma Universidad Externado de Colombia; y cuenta en su currículum académico un curso de Actualización en Derecho Procesal Civil, que efectuó en la Universidad Javeriana.

Y es que, aunque se han negado versiones sobre si la salida de Montealegre también podría estar relacionada con la decisión de los miembros del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvieron al expresidente de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, todavía se insinúa en redes sociales este escenario; que tomaría más fuerza con el perfil del exmagistrado en mención, y sus consabidos enfrentamientos mediáticos con Uribe Vélez.

El presidente de la República, Gustavo Petro, ya había condecorado en la Casa de Nariño César Julio Valencia Copete con la Cruz de Boyacá - crédito Presidencia

¿Por qué Ernesto Macías considera a Valencia Copete como enemigo de Álvaro Uribe?

El conflicto principal entre ambos, el exmagistrado y el expresidente, surgió cuando el primero fue el titular de la Corte Suprema, entre 2007 y 2008; justamente en el segundo mandato del ex jefe de Estado; en un episodio que se consideró un fuerte ‘choque de trenes’ entre los poderes legislativo y ejecutivo. Desde la Corte, Valencia impulsó investigaciones sobre la parapolítica, que involucraron a aliados e incluso familiares del gobierno de Uribe.

Entre ellos, su primo, el exsenador Mario Uribe, lo que motivó una fuerte crítica del exmandatario a las determinaciones que se tomaron desde el alto tribunal, al argumentar que existía una persecución política. Por su parte, Valencia Copete defendió la independencia de la justicia ante la presión del Ejecutivo, en una situación que dejó al descubierto las diferencias de fondo con respecto al equilibrio de poderes y el papel de la justicia en el país.