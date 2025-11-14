Explosión de carro bomba en la Vía Panamericana habría dejado un muerto

Explosión de Carro bomba vía Panamericana - crédito Redes sociales/X

Una explosión provocada por un carrobomba alteró la cotidianidad de Piendamó, cerca del antiguo peaje de Tunia, en la vía Panamericana, el viernes 14 de noviembre de 2025. Los hechos habrían ocurrido cerca de las 2:55 de la madrugada.

El estallido, ocurrido a pocos metros de un puesto de control policial, llevó a las autoridades a restringir el tránsito a un solo carril y desplegar equipos especializados para verificar la presencia de otros riesgos y asegurar el área.

Entre los escombros se hallaron restos humanos, lo que intensificó la alarma en la zona. Según informaron habitantes, se habría encontrado una parte de un miembro inferior humano, versión que todavía no ha sido confirmada por el Ejército, que mantiene las investigaciones, información que sería corroborada más adelante por un periodista de la Zona.

Conductores y residentes manifiestan preocupación por la seguridad en este corredor vial estratégico, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y restablecer la normalidad.

El estallido de un vehículo con explosivos en la vía Panamericana ha dejado a las comunidades de la zona rural de Piendamó, Cauca, nuevamente con un sentimiento de zozobra e incertidumbre. La detonación interrumpió el suministro eléctrico en las veredas Los Naranjos y La María, así como en sectores cercanos.

Mario Vivas Fajardo, periodista comunitario de Piendamó, señaló que “Alrededor de las 2:55 de la madrugada de este viernes 14 de noviembre, una fuerte explosión despertó a las comunidades cercanas a ese lugar. A causa del estruendo, varios sectores de las veredas Los Naranjos, La María y zonas aledañas quedaron sin fluido eléctrico”.

La secuencia exacta de los hechos apunta a que el artefacto no alcanzó su destino: “Esa vaina como que estalló antes de llegar al puesto de control policial y militar ubicado en el antiguo peaje, en la vereda El Hogar, jurisdicción del municipio de Piendamó-Tunía. Las primeras versiones indican que en el lugar se habría encontrado un miembro inferior humano, lo que genera aún más incertidumbre sobre lo ocurrido”, explicó el mismo comunicador.

La presencia de restos humanos en el sitio sugiere que quien manipulaba el carrobomba habría fallecido durante la operación fallida. Hasta ahora, las autoridades no han dado declaraciones oficiales sobre lo sucedido, lo que incrementa la preocupación en el área, caracterizada por un creciente deterioro del orden público y la intensificación de ataques atribuidos a las disidencias de las Farc. Estos incidentes dejan a la población civil en medio de ametrallamientos y explosiones que afectan su cotidianidad.