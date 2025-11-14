Colombia

Estos fueron los enfrentamientos del nuevo ministro de Justicia, César Julio Valencia Copete, con el expresidente Álvaro Uribe

El jurista, conocido por su papel en la Corte Suprema durante enfrentamientos con el Ejecutivo, enfrenta ahora retos como la crisis carcelaria y la política de paz total del gobierno Petro

Guardar
El nuevo ministro de Justicia,
El nuevo ministro de Justicia, César Julio Valencia Copete lideró la Corte Suprema en el periodo de mayor confrontación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

La llegada de César Julio Valencia Copete al Ministerio de Justicia marca un retorno a la primera línea política de una figura que, durante su presidencia en la Corte Suprema de Justicia, se convirtió en protagonista de uno de los episodios más tensos entre los poderes Ejecutivo y Judicial en Colombia.

La designación de Valencia Copete por el Gobierno de Gustavo Petro se produce tras la salida de Eduardo Montealegre y coloca al experimentado jurista frente a desafíos que van desde la crisis carcelaria hasta la consolidación de la política de “paz total”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El periodo comprendido entre 2001 y 2010, cuando Valencia Copete fue presidente de la Corte Suprema, estuvo signado por la confrontación con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

La Corte, bajo su liderazgo, se mantuvo firme ante las presiones del Ejecutivo, especialmente en las investigaciones por parapolítica y el escándalo de las interceptaciones ilegales que involucraron al Departamento Administrativo de Seguridad (Das).

César Julio Valencia Copete asume
César Julio Valencia Copete asume el Ministerio de Justicia tras una destacada trayectoria en la Corte Suprema de Justicia de Colombia - crédito Corte Suprema de Justicia

Durante esos años, la Corte investigó y envió a prisión a varias decenas de congresistas por sus vínculos con estructuras paramilitares, situando al tribunal y a su presidente en el centro de la atención pública.

En un informe de El Espectador se subrayó que “la Corte fue víctima de grabaciones ilegales y los poderes Ejecutivo y Judicial vivieron uno de sus mayores choques de la historia de Colombia”.

El enfrentamiento entre César Valencia Copete y Álvaro Uribe Vélez alcanzó su punto más crítico cuando el entonces jefe de Estado denunció penalmente al magistrado por supuesta revelación de información reservada. No obstante, la investigación fue archivada por falta de pruebas.

La tensión se intensificó cuando Valencia Copete denunció públicamente que Uribe Vélez intentó influir en el proceso judicial contra su primo, el exsenador Mario Uribe Escobar, que finalmente fue condenado por nexos con grupos paramilitares.

Valencia Copete denunció públicamente que
Valencia Copete denunció públicamente que Uribe Vélez intentó incidir en el proceso judicial contra su primo, el exsenador Mario Uribe Escobar - crédito Colprensa.

En una carta pública citada por Semana, Valencia Copete afirmó: “Falta a la verdad el expresidente Uribe cuando afirma que jamás informé a la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de la llamada telefónica en la que me trató el caso Tasmania... Expresamente le informé al presidente encargado de la Corporación, Sigifredo Espinosa, que en la citada llamada, el expresidente Uribe no sólo habló del caso Tasmania, sino además de su referencia a su primo Mario Uribe”.

El escándalo de las interceptaciones ilegales, conocido como las “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), reavivó las diferencias entre ambos. En ese entonces, los medios de comunicación informaron que Valencia Copete había manifestado su interés en que se esclareciera la autoría real de estas interceptaciones contra magistrados, políticos y periodistas.

Esta declaración provocó una nueva reacción de Uribe Vélez, que escribió: “El exmagistrado Valencia Copete fue a la Presidencia para que le ayudáramos a ser Presidente de la Corte ¿Se le puede creer?”.

Además, Uribe sostuvo que fue contactado dos veces en relación con el caso “Tasmania” y acusó al entonces magistrado de mentir sobre esas conversaciones, lo que derivó en una denuncia formal por injuria y calumnia. Este proceso permanece congelado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, según informó El Tiempo.

La agenda de César Julio
La agenda de César Julio Valencia Copete como ministro incluye recomponer relaciones con la rama judicial y fortalecer la cooperación con Estados Unidos - crédito Presidencia

La agenda que enfrenta ahora Valencia Copete como ministro de Justicia es amplia y compleja. Entre sus prioridades figuran la recomposición de las relaciones con la rama judicial, la gestión de la crisis carcelaria, el avance en la implementación de la política de “paz total” y el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos. El Espectador destacó el alto perfil institucional del nuevo ministro y la relevancia de su papel en un periodo de alta polarización política.

La trayectoria de Valencia Copete, con más de treinta y seis años en la rama judicial, ha estado marcada por su defensa de la autonomía de los jueces y su resistencia a las presiones externas.

Abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Comercial, ha ocupado cargos como juez municipal, juez civil del circuito, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y procurador delegado para la Contratación Estatal. Además, su labor docente lo ha vinculado a diversas instituciones académicas tanto en Colombia como en el extranjero.

Temas Relacionados

César Julio Valencia CopeteÁlvaro Uribe VélezMinisterio de JusticiaCorte Suprema de JusticiaGustavo PetroPolítica judicialParapolíticaMario Uribe EscobarChuzadas DASInterceptaciones ilegales

Más Noticias

Lina Garrido se refirió al escándalo de Juliana Guerrero: “Me da escozor pensar a lo que tuvo que acceder esta muchachita para agradar a Petro”

La Fundación Universitaria San José revocó el diploma de contadora pública a Guerrero, al no hallar registros de asistencia ni exámenes en su historial académico, lo cual generó una dura crítica de la congresista de Cambio Radical

Lina Garrido se refirió al

Selección Colombia vs. Francia EN VIVO Mundial Sub-17 de Qatar, siga el minuto a minuto de la “Tricolor”

Los dirigidos por Fredy Hurtado caen antes de los 15 minutos de partido ante los galos, en un partido que fue repartido en dominio, pero sin la claridad en el arco para los Cafeteros

Selección Colombia vs. Francia EN

Senador estadounidense apoyó operación Lanza del Sur de Trump e incluyó a Colombia en “califato de la droga” en el Caribe, junto con Cuba y Venezuela

Las declaraciones del senador Lindsey Graham coincidieron con el despliegue de casi 200.000 militares venezolanos y con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe, mientras defendía la estrategia antidrogas de Donald Trump

Senador estadounidense apoyó operación Lanza

Manelyk viajó hasta Cartagena para realizarse nuevas cirugías con famoso doctor colombiano y contó a qué se sometió: “Duele hasta su reputísima madre”

La mexicana creadora de contenido, modelo y participante de ‘realites’ compartió detalles de los procedimientos que se practicó recientemente por salud y apariencia

Manelyk viajó hasta Cartagena para

Colombiana acudió a cita con agentes de ICE en EE. UU. y salió con un grillete electrónico en su tobillo: todo sucedió por “una foto”

“No se confíen de las alarmas de su celular”, recordó la empresaria e ‘influencer’ colombiana Tatiana Arévalo a los migrantes que tengan procesos en curso con ICE

Colombiana acudió a cita con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Barranquilla dejó

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

ENTRETENIMIENTO

Este fue el emotivo discurso

Este fue el emotivo discurso de Karol G en los Latin Grammy al llevarse el premio a ‘Canción del Año’: “Sentí que estaba perdiendo mi magia”

Shakira deslumbró en la premier de ‘Zootopia 2′: estuvo en la alfombra roja con sus hijos y reveló participación secreta en la cinta animada

Entre polémicas terminó el concierto de Natanael Cano en el Movistar Arena: “Le quedaste debiendo mucho a Bogotá”

Así fue la reacción de Westcol tras perder ante Bad Bunny en los Latin Grammy: “Muy triste”

Premios Latin Grammy 2025: Karol G, Maluma y Morat brillaron en la noche que reconoce el talento de la música en español

Deportes

Selección Colombia vs. Francia EN

Selección Colombia vs. Francia EN VIVO Mundial Sub-17 de Qatar, siga el minuto a minuto de la “Tricolor”

Nuevo fracaso de “Bolillo” Gómez: golearon a El Salvador y quedó eliminado del Mundial 2026

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

La Equidad ahora se llamará Internacional: esta es la lista de equipos con el mismo nombre a nivel mundial, incluyendo en el que juega Lionel Messi

Estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Santa Fe eliminó a Alianza y Nacional perdió el punto invisible