Exmagistrado César Julio Valencia Copete declinó asumir el Ministerio de Justicia tras ser designado por Petro

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete habría decidido no aceptar el ofrecimiento del presidente de la República, Gustavo Petro, para ocupar el Ministerio de Justicia en reemplazo de Eduardo Montealegre, que renunció en octubre de 2025.

La determinación, confirmada por Blu Radio, se conoció después de que el mandatario anunciara públicamente su designación.

El 13 de noviembre, Petro informó que Valencia Copete sería el nuevo ministro de Justicia. El exmagistrado, especializado en derecho comercial del Externado, fue presidente de la Corte Suprema entre 2007 y 2008; y en enero de 2025 recibió la Cruz de Boyacá en grado de caballero, una distinción que reconoció su “compromiso con la independencia judicial”.

El jefe de Estado comunicó su decisión a través de X. “En honor a los magistrados perseguidos, será ministro de Justicia el exmagistrado César Julio Valencia Copete“, expresó Petro en su publicación, después de la salida de Montealegre, que había asumido la cartera en junio.

Movimientos recientes en el Ministerio de Justicia

Por el Ministerio de Justicia han pasado tres ministros en propiedad durante el actual Gobierno: Néstor Osuna, que actualmente es procurador delegado para los Derechos Humanos; la abogada Ángela María Buitrago; y el exfiscal Eduardo Montealegre. Los tres llegaron al cargo en distintos momentos marcados por discusiones institucionales y reacomodos en el gabinete.

Cabe recordar que Montealegre dejó el ministerio horas después de conocerse un borrador de proyecto de ley sobre una eventual asamblea constituyente. La salida se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro le solicitara la renuncia tras desacuerdos entre el entonces ministro de Justicia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el procurador general, Gregorio Eljach.

La eventual llegada de Copete Valencia estaba relacionada con la necesidad de recomponer las relaciones del Ejecutivo con la Rama Judicial, avanzar en iniciativas del Gobierno como la política de “Paz Total” y atender la situación del sistema penitenciario, que acumula solicitudes de reforma y cuestionamientos sobre su funcionamiento.

El expresidente de la Corte Suprema enfrentó episodios relevantes durante su trayectoria en la justicia. En su periodo como presidente de la corporación, protagonizó tensiones con el expresidente Álvaro Uribe por el caso de las escuchas ilegales, conocido como “chuzadas”, episodio involucró seguimientos a magistrados, periodistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos. Las investigaciones derivaron en la posterior desaparición del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad responsable de las labores de inteligencia.

Incertidumbre sobre el futuro de la cartera

La decisión de Valencia Copete de no aceptar el cargo abre un nuevo escenario de incertidumbre sobre el rumbo del Ministerio de Justicia. La cartera queda nuevamente sin titular en propiedad, en un momento en el que se encuentran pendientes discusiones legislativas, ajustes en la política penitenciaria y definiciones en los diálogos de paz promovidos por el Gobierno.

La ausencia de un ministro confirmado podría retrasar la coordinación de iniciativas entre el Ejecutivo y las altas cortes, especialmente aquellas relacionadas con la implementación de reformas y la gestión de los procesos de descongestión judicial.

Tampoco se ha informado si el Gobierno evalúa encargar temporalmente la dirección de la cartera de Justicia mientras se define un reemplazo. Sin embargo, desde la oposición aseguran que la falta de claridad y el contexto de relevos acelerados en el ministerio, alimentan interrogantes sobre la estabilidad administrativa del Gobierno.

Mientras se produce una decisión oficial, el Ministerio de Justicia continuará operando con equipos técnicos y viceministerios encargados, a la espera de que el presidente Petro anuncie el nuevo rumbo de la cartera que ha tenido tres ministros en el actual gobierno.