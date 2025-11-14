Colombia

Caso Jaime Esteban Moreno: Siga en VIVO audiencia contra Ricardo González, segundo implicado en la violenta muerte del universitario

A las 10:00 a. m., se llevará a cabo la audiencia en la que se definirá la medida de aseguramiento contra Ricardo González

Siga en VIVO la audiencia contra Ricardo González, segundo involucrado en la violenta muerte de Jaime Esteban Moreno - crédito Captura de pantalla
15:00 hsHoy

Siendo las 10:00 a.m., jueza encargada de este caso pasa asistencia.

Caso Jaime Esteban Moreno: Siga en VIVO audiencia contra Ricardo González, segundo implicado en la violenta muerte del universitario - crédito captura de pantalla

La audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, continuará este viernes, luego de que la jueza del caso aplazara la decisión sobre su posible envío a prisión.

El motivo del nuevo aplazamiento es conceder un plazo adicional para que la jueza evalúe los argumentos presentados tanto por la defensa de Ricardo González como por la representación de la víctima.

La fecha fijada para conocer la resolución es el viernes 14 de noviembre. Jaime Esteban Moreno fue asesinado la madrugada del 31 de octubre a la salida de una fiesta de disfraces en la localidad de Chapinero.

