Caso Jaime Esteban Moreno: Siga en VIVO audiencia contra Ricardo González, segundo implicado en la violenta muerte del universitario

Siendo las 10:00 a.m., jueza encargada de este caso pasa asistencia.
La audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, continuará este viernes, luego de que la jueza del caso aplazara la decisión sobre su posible envío a prisión.
El motivo del nuevo aplazamiento es conceder un plazo adicional para que la jueza evalúe los argumentos presentados tanto por la defensa de Ricardo González como por la representación de la víctima.
La fecha fijada para conocer la resolución es el viernes 14 de noviembre. Jaime Esteban Moreno fue asesinado la madrugada del 31 de octubre a la salida de una fiesta de disfraces en la localidad de Chapinero.