Armando Benedetti pidió a la magistrada Lombana explicar por qué allanó su casa: “Hasta este segundo no ha dicho”

La vivienda, ubicada en el Atlántico, fue allanada el 11 de noviembre de 2025. Al jefe de cartera se le adelanta una investigación en la Corte Suprema de Justicia

La magistrada Cristina Lombana ordenó
La magistrada Cristina Lombana ordenó y dirigió el allanamiento de la casa de Armando Benedetti - crédito Corte Suprema de Justicia y @petrogustavo/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a referirse al procedimiento de allanamiento que se llevó a cabo en su vivienda en Lagos del Caujaral (Puerto Colombia, Atlántico), llevada a cabo el 11 de noviembre de 2025 por orden de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana.

Desde el inicio, el jefe de la cartera aseguró que la diligencia fue ilegal, bajo el argumento de que la Corte no puede investigarlo porque no hacer parte del Congreso de la República. Por eso, en una grabación publicada ese 11 de noviembre, Benedetti insultó a la togada que ordenó el allanamiento, quien integra la Sala de Instrucción de la Corte.

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente”, aseveró Benedetti en la grabación.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre el allanamiento de su vivienda en Barranquilla - crédito @AABenedetti/X

Tras varios días de haberse adelantado la diligencia, el ministro instó a la magistrada a explicar por qué motivo decidió allanar una de sus propiedades y a revelar lo que encontró allí. Según advirtió, el hecho de que hasta el momento no haya dado a conocer esa información demostraría presuntas irregularidades.

Señora Lombana, hasta este segundo no ha dicho judicialmente por qué fue el allanamiento y qué encontró en el allanamiento. Esas son inconsistencias legales”, escribió el jefe de cartera en su cuenta de X.

De igual manera, aseguró que la magistrada Lombana, que estuvo presente en la diligencia, no presentó la documentación solicitada por los ocupantes de la vivienda para demostrar que estaba facultada para llevar a cabo el procedimiento en cuestión.

El ministro Armando Benedetti aseguró
El ministro Armando Benedetti aseguró que en el allanamiento a su casa no se presentó ningún documento para soportar la diligencia - crédito @AABenedetti/X

“¿Con qué motivo fue el allanamiento? No quiso mostrar la resolución al entrar a la casa, ni ningún documento que soportara el allanamiento”, detalló Benedetti.

Magistrada explicó por qué ordenó el allanamiento

Contrario a lo expuesto por el ministro, la magistrada de la Corte sí expuso los motivos por los cuales se adelantó la diligencia. En una carta enviada al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, la togada indicó que el allanamiento respondió a una investigación en curso en su despacho que pesa sobre el jefe de la cartera.

Asimismo, confirmó que dirigió personalmente el proceso y que los uniformados de la Dijín, la Sijín, el Goes y la Policía de Infancia que la acompañaron actuaron con total responsabilidad en la diligencia. Aseguró que los agentes guardaron la compostura y cumplieron con sus funciones con templanza.

El allanamiento a la casa
El allanamiento a la casa de Benedetti responde a una investigación en su contra que adelanta la Corte - crédito Carlos Ortega/EFE

Debo destacar del personal que acompañó la diligencia, la disciplina, el resguardo de la información y, sobre todo, el respeto por la ley, lo que permitió que la actividad probatoria se adelantara con todo éxito”, detalló.

Benedetti denunció maltrato hacia su esposa en el allanamiento

Sin embargo, de acuerdo con el ministro, su esposa Adelina Guerrero fue humillada y maltratada por la magistrada Lombana. Su pareja confirmó estos hechos en entrevista con Caracol Radio, indicando que el trato que recibió de la togada fue inadecuado y grosero.

Según precisó, antes de ser interrogada, la magistrada la “amenazó”, advirtiendo que si no contestaba a las preguntas correctamente, podría terminar recluida en una cárcel hasta por 30 días. Además, afirmó que Lombana hizo cuestionamientos que no estaban incluidos en el interrogatorio, por lo que su abogado tuvo que intervenir, indicando que la funcionaria “se estaba excediendo”. Aunado a ello, contó que las personas que la acompañaban estaban fuertemente armadas.

Adelina Guerrero, esposa del ministro
Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que fue maltratada por la magistrada Cristina Lombana - crédito Instagram/Corte Suprema de Justicia

La magistrada me habló de una manera muy humillante, muy descalificativa. En todo momento me habló de una forma denigrante (…) Me hablaba de que yo no sabía de ley, que yo no sabía de derecho”, explicó la magistrada al medio de comunicación citado.

