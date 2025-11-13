Colombia

⁠Ovy on The Drums expuso el complicado inicio de Karol G en la música al ser rechazada por ser mujer: “Nos sacaron de un canal y todo”

El productor musical detalló cómo es su relación con la hoy estrella de la música urbana y los desafíos que pasaron juntos para que “la Bichota” fuera aceptada en algunas emisoras del país

Guardar
El productor musical confesó cómo
El productor musical confesó cómo se dio la carrera de Karol G después de ser rechazada por ser mujer - Crédito @ovyonthedrums/ Instagram

El productor antioqueño Ovy on the Drums y la cantante Karol G han desarrollado una alianza artística que marcó el rumbo de sus trayectorias en la música urbana desde sus inicios en Medellín.

Desde los inicios de su carrera, Karol G ha contado con el respaldo de Ovy, quien ha estado a cargo de la producción de sus principales proyectos, como los álbumes Mañana será bonito, Ocean y KG0516, todos reconocidos con premios y alcanzando millones de reproducciones en plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El productor, reconocido por su trabajo junto a exponentes de la música urbana como Bad Bunny, Anuel AA, Peso Pluma y Myke Towers, mantiene un vínculo especial con Karol G.

Ambos colaboraron desde los inicios de sus trayectorias, viajando por distintas ciudades de Colombia en busca de oportunidades para consolidar sus carreras. Según relató recientemente, en diversas ocasiones sus intentos fueron rechazados por disqueras, emisoras e incluso canales de televisión.

Ovy reveló recientemente en una entrevista con el streamer Westcol, todos los obstáculos que pasó Karol para ser tomada en cuenta dentro de la industria del reguetón. “Ella sufrió mucho al principio, a mí me tocó ver a Karol llorar y cómo le cerraban puertas en las emisoras porque le decían que eso no era para mujeres, a mí hasta se me salían las lágrimas con ella”, reveló el productor.

Según el relato de Ovy, antes de que alguno posicionara una canción en las radios nacionales, tuvieron que recorrer varias ciudades para que Karol presentara su música.

“Con ella me la viví desde cero, íbamos los dos por carrera por todo Colombia haciendo medios, nos íbamos en el carro de la mamá de ella, llegábamos a Pereira, después Medellín, Cali, Ibagué, Bogotá, todo eso en carretera, ella manejaba en las carreteras y yo en la ciudad para que descansara”, reveló.

“Yo me bajaba una cuadras antes de la emisora y la presentaba antes de que llegara, les decía que la artista ya estaba en camino, nos creíamos todo el cuento, pero cuando ya ella llegaba le cerraban muchas puertas después de esos viajes, incluso una vez nos sacaron de un canal y todo… Yo se la doy porque ella siempre supo pa’ donde iba porque Karol G es la bestia, es mi hermanita", añadió el productor.

Temas Relacionados

Karol G⁠Ovy on The DrumsKarol G y ⁠Ovy on The Drums⁠Ovy on The Drums habla de Karol GInicio de la carrera de Karol GColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Joven veterinaria que pidió la eutanasia hizo particular petición para su despedida: “cada uno lleve concentrado o alimento para perro y para gato”

Ángela Mariño, una mujer con cáncer terminal, pidió que su legado sea que sus amigos ayuden a cuidar a los animales y apoyen a las fundaciones que protegen a estos seres

Joven veterinaria que pidió la

Recetas con carne de cerdo para preparar deliciosos y sencillos platos con lomo

Desde recetas con sabores asiáticos hasta combinaciones con frutas cítricas, el lomo de cerdo se reinventa en la gastronomía local, permitiendo disfrutar de preparaciones variadas para cualquier ocasión

Recetas con carne de cerdo

Hijo de Laura Tobón enamoró las redes sociales al defender a su mamá de esteticista que le estaba haciendo la cera

Lucca “intervino con valentía” durante la depilación de su mamá, y su actitud despertó la ternura y admiración por su instinto protector y su espontaneidad en redes sociales

Hijo de Laura Tobón enamoró

La Feria de Manizales 2026 estrenará un puente de cristal que transformará el paso al Obelisco y la Media Torta

La obra de 56 metros de largo renovará el espacio urbano con su estructura de cuarenta toneladas y los cambios previstos en el entorno inmediato al bulevar Chipre

La Feria de Manizales 2026

Siga en VIVO la audiencia contra Ricardo González, segundo involucrado en la violenta muerte de Jaime Esteban Moreno

Hoy, a las 10:00 a.m. se retomará la audiencia contra Ricardo González, el segundo involucrado en la muerte de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes

Siga en VIVO la audiencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Laura Tobón enamoró

Hijo de Laura Tobón enamoró las redes sociales al defender a su mamá de esteticista que le estaba haciendo la cera

Entre lágrimas Camilo Triana reveló que está pasando por varios problemas de salud debido a su obesidad

La confesión de Yeferson Cossio sobre su cuarto secreto desata polémica y revive el nombre de Jenn Muriel

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra Blessd: lo señaló de quedarse con sus regalías y confirmó el “cachetazo” de Feid

Mara Cifuentes denunció que fue abusada por su expareja y lanzó crítica a los centros de rehabilitación: “Piensen muy bien en esto”

Deportes

Eduardo Pimentel no soportó más

Eduardo Pimentel no soportó más y se fue en contra de dos periodistas tras la derrota de Chicó ante Millonarios: “Son tan atrevidos y sinvergüenzas”

El emotivo mensaje de despedida de reconocido periodista deportivo a La Equidad, equipo del FPC: “Me siento como un hijo de la institución”

Representante de Yerry Mina defendió al colombiano tras polémico empujón en la Serie A de Italia: “Siempre ha sido un guerrero”

En disturbios terminó el partido Real Cartagena vs Real Cundinamarca: hinchas invadieron la cancha tras el empate y lanzaron sillas desde la tribuna

Este es el ‘influencer’ que recreó el gol de Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”