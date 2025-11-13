⁠Ovy on The Drums expuso el complicado inicio de Karol G en la música al ser rechazada por ser mujer: “Nos sacaron de un canal y todo”

El productor musical confesó cómo se dio la carrera de Karol G después de ser rechazada por ser mujer - Crédito @ovyonthedrums/ Instagram

El productor antioqueño Ovy on the Drums y la cantante Karol G han desarrollado una alianza artística que marcó el rumbo de sus trayectorias en la música urbana desde sus inicios en Medellín.

Desde los inicios de su carrera, Karol G ha contado con el respaldo de Ovy, quien ha estado a cargo de la producción de sus principales proyectos, como los álbumes Mañana será bonito, Ocean y KG0516, todos reconocidos con premios y alcanzando millones de reproducciones en plataformas digitales.

El productor, reconocido por su trabajo junto a exponentes de la música urbana como Bad Bunny, Anuel AA, Peso Pluma y Myke Towers, mantiene un vínculo especial con Karol G.

Ambos colaboraron desde los inicios de sus trayectorias, viajando por distintas ciudades de Colombia en busca de oportunidades para consolidar sus carreras. Según relató recientemente, en diversas ocasiones sus intentos fueron rechazados por disqueras, emisoras e incluso canales de televisión.

Ovy reveló recientemente en una entrevista con el streamer Westcol, todos los obstáculos que pasó Karol para ser tomada en cuenta dentro de la industria del reguetón. “Ella sufrió mucho al principio, a mí me tocó ver a Karol llorar y cómo le cerraban puertas en las emisoras porque le decían que eso no era para mujeres, a mí hasta se me salían las lágrimas con ella”, reveló el productor.

Según el relato de Ovy, antes de que alguno posicionara una canción en las radios nacionales, tuvieron que recorrer varias ciudades para que Karol presentara su música.

“Con ella me la viví desde cero, íbamos los dos por carrera por todo Colombia haciendo medios, nos íbamos en el carro de la mamá de ella, llegábamos a Pereira, después Medellín, Cali, Ibagué, Bogotá, todo eso en carretera, ella manejaba en las carreteras y yo en la ciudad para que descansara”, reveló.

“Yo me bajaba una cuadras antes de la emisora y la presentaba antes de que llegara, les decía que la artista ya estaba en camino, nos creíamos todo el cuento, pero cuando ya ella llegaba le cerraban muchas puertas después de esos viajes, incluso una vez nos sacaron de un canal y todo… Yo se la doy porque ella siempre supo pa’ donde iba porque Karol G es la bestia, es mi hermanita", añadió el productor.