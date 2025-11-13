Colombia

Imputan a exgobernador de Chocó Ariel Palacios Calderón por presuntas irregularidades en contrato firmado durante la pandemia de covid-19

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló cargos contra el exgobernador por presuntas violaciones en los procedimientos de adjudicación de un contrato relacionado con la pandemia en Chocó

Guardar
La Procuraduría General de la
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón - crédito Gobernación del Chocó

La Fiscalía General de la Nación imputó a Ariel Palacios Calderón, exgobernador de Chocó, por presuntas irregularidades en el contrato 01 firmado el 26 de marzo de 2020 por 445 millones de pesos.

El contrato tuvo como objetivo la entrega de ochocientos equipos de ayuda humanitaria para población víctima del conflicto armado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia varias irregularidades en las que habría incurrido el exgobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, durante la celebración del contrato 01 del 26 de marzo de 2020, que ascendió a la suma de 445 millones de pesos y tenía por objeto la entrega de ochocientos kits de ayuda humanitaria para atender a población víctima del conflicto armado”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con la comunicación oficial, Palacios Calderón habría suscrito el acuerdo durante la emergencia social y económica decretada tras la llegada del Covid-19. Según la Fiscalía, esa actuación se realizó contrariando la normatividad vigente.

Ariel Palacios Calderón habría
Ariel Palacios Calderón habría suscrito el acuerdo durante la emergencia social y económica decretada tras la llegada del Covid -19 - crédito Gobernación del Chocó

“El entonces mandatario departamental, con ocasión de la emergencia social y económica declarada por el Gobierno nacional generada por la pandemia del Covid-19, habría suscrito el citado contrato en contravía de la normatividad vigente. De igual manera, se conoció que el contrato fue entregado a una distribuidora y comercializadora de alimentos que pertenecía a una persona señalada de aportar dinero a la campaña de Palacios Calderón a la Gobernación de Chocó”, expresó el ente acusador en su comunicación oficial.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló imputación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El exgobernador no aceptó el cargo.

Por todo lo anterior, una Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exfuncionario el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El cargo no fue aceptado por el procesado”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía Delegada ante la
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló imputación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales - crédito Fiscalía

La investigación busca determinar si se respetaron los procedimientos legales y administrativos correspondientes en la contratación pública durante situaciones excepcionales.

El proceso contra el exgobernador

Ariel Palacios Calderón, exgobernador, enfrenta un proceso judicial tras ser imputado en julio de 2022 por la Fiscalía General de la Nación.

Las audiencias preparatorias se llevaron a cabo en octubre de ese año y, casi tres años después, el caso ha avanzado hasta la decisión del ente acusador. En este escenario, el tribunal decidirá si lo declara culpable o inocente de los cargos que se le atribuyen.

La investigación señala que Palacios Calderón emitió el decreto 0081 el 20 de marzo de 2020, con el que declaró la urgencia manifiesta en el departamento. El objetivo de esta medida era disponer de fondos públicos para atender las necesidades surgidas por la pandemia de covid-19.

Bajo este argumento, el exfuncionario autorizó la firma directa del contrato 003, fechado el 3 de abril de 2020, para adquirir insumos de protección personal. El monto destinado a la compra ascendió a 220.375.148 pesos.

El proceso de contratación directa está permitido en situaciones de urgencia manifiesta, sin embargo, en este caso se identificaron posibles irregularidades en la documentación y en el desarrollo del proceso.

Se señala que no se presentó una justificación detallada ni una descripción clara de los productos a adquirir. Por otra parte, la Fiscalía considera que el proveedor seleccionado no cumplía con las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato. Además, se investigan eventuales inconsistencias en la documentación presentada antes de la contratación.

El mandatario ya había sancionado
El mandatario ya había sancionado por un tiempo debido al mismo contrato que fue suscrito por más de 2.000 millones de pesos - crédito Fiscalía

La Fiscalía también aseguró que Palacios Calderón no remitió a la Contraloría General de la República ni el decreto de urgencia manifiesta ni los documentos de respaldo de la contratación directa, tal como exige la normativa vigente. Estos requerimientos legales solo se cumplieron después de que la Fiscalía solicitó los sustentos correspondientes.

En noviembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra, Ariel Palacios Calderón, gobernador de Chocó (2020-2023), por su presunta responsabilidad en las irregularidades que generaron retrasos e incumplimientos en obras de rehabilitación vial financiadas con recursos de regalías por $13.192 millones.

Temas Relacionados

Exgobernador del ChocóAriel Palacios CalderónCovid-19FiscalíaImputación de cargos a exgobernadorIrregularidades en contratosColombia-Noticias

Más Noticias

Navidad y decoración: cuándo poner el árbol navideño, según fechas clave en la tradición cristiana y costumbres populares

Las familias eligen diferentes momentos, desde el comienzo del Adviento y el Día de las Velitas, hasta el 8 de diciembre o los primeros días del mes, guiadas por motivos religiosos, costumbres y creencias locales

Navidad y decoración: cuándo poner

Claudia Bahamón recibió importante condecoración del Congreso de la República de Colombia y fue acompañada por varios exparticipantes de ‘Masterchef Celebrity’

La presentadora y activista, homenajeada por su trabajo en la protección del medio ambiente, dejó un mensaje inspirador sobre la importancia de cuidar la Tierra

Claudia Bahamón recibió importante condecoración

Siga en VIVO la audiencia contra Ricardo González, segundo involucrado en la violenta muerte de Jaime Esteban Moreno

Hoy, a las 10:00 a.m. se retomará la audiencia contra Ricardo González, el segundo involucrado en la muerte de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes

Siga en VIVO la audiencia

Isabella Castiblanco, modelo transgénero, reveló que fue víctima de rechazo cuando transicionó: “El hate no vino de donde yo pensaba”

La modelo y ex participante de ‘La Agencia: batalla de modelos’ compartió con Juliana Velásquez cómo la reacción negativa a su identidad vino de un sector que jamás imaginó

Isabella Castiblanco, modelo transgénero, reveló

La tragedia de Armero en imágenes: el durante y el después de una erupción anunciada que dejó más de 20.000 muertos

Se cumplen 40 años de una de las catástrofes más mortíferas de Colombia, sobre la cual se habían emitido alertas tempranas frente a las cuales no se actuó

La tragedia de Armero en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón recibió importante condecoración

Claudia Bahamón recibió importante condecoración del Congreso de la República de Colombia y fue acompañada por varios exparticipantes de ‘Masterchef Celebrity’

Isabella Castiblanco, modelo transgénero, reveló que fue víctima de rechazo cuando transicionó: “El hate no vino de donde yo pensaba”

⁠Ovy on The Drums expuso el complicado inicio de Karol G en la música al ser rechazada por ser mujer: “Nos sacaron de un canal y todo”

Hijo de Laura Tobón enamoró las redes sociales al defender a su mamá de esteticista que le estaba haciendo la cera

Entre lágrimas Camilo Triana reveló que está pasando por varios problemas de salud debido a su obesidad

Deportes

Eduardo Pimentel no soportó más

Eduardo Pimentel no soportó más y se fue en contra de dos periodistas tras la derrota de Chicó ante Millonarios: “Son tan atrevidos y sinvergüenzas”

El emotivo mensaje de despedida de reconocido periodista deportivo a La Equidad, equipo del FPC: “Me siento como un hijo de la institución”

Representante de Yerry Mina defendió al colombiano tras polémico empujón en la Serie A de Italia: “Siempre ha sido un guerrero”

En disturbios terminó el partido Real Cartagena vs Real Cundinamarca: hinchas invadieron la cancha tras el empate y lanzaron sillas desde la tribuna

Este es el ‘influencer’ que recreó el gol de Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”