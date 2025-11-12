Otro caso de atropellamiento masivo en Bogotá: conductor intentó huir tras dejar varios heridos en Kennedy

El hombre en aparente estado de embriaguez fue atrapado por la comunidad cuando intentaba huir del lugar.

Un nuevo caso de atropellamiento masivo se registró en la noche del martes 11 de noviembre en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre en aparente estado de embriaguez arrolló a varios motociclistas mientras conducía una camioneta en el barrio Tabakú, dejando varios heridos y generando gran conmoción entre los habitantes del sector.

El siniestro se produjo sobre la Avenida de las Américas, en inmediaciones del barrio Tabakú, cuando el conductor perdió el control del vehículo e impactó a varios motociclistas y ciclistas que se encontraban en la vía. Posteriormente, la camioneta terminó estrellándose contra una caseta de comidas, causando daños materiales y dejando un número aún no determinado de personas lesionadas.

De acuerdo con los testimonios recopilados por las autoridades, el hombre intentó huir del lugar pese a la gravedad del hecho. Sin embargo, fue alcanzado por miembros de la comunidad y un grupo de motociclistas que lo siguieron hasta el sector de Castilla, cerca al Tintal, donde su vehículo fue atacado por ciudadanos indignados ante lo ocurrido.

El responsable fue interceptado por la comunidad tras intentar escapar. - crédito captura de video

La Policía de Tránsito y varios equipos de emergencias médicas acudieron rápidamente al sitio para atender a las víctimas y trasladarlas a centros asistenciales cercanos. Por el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de heridos, pero se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes.

Autoridades adelantan las indagaciones

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Movilidad adelantan la recolección de videos de cámaras de seguridad del sector con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento. Según los reportes preliminares, el conductor podría haber estado bajo los efectos del alcohol, aunque esta versión será confirmada con las pruebas respectivas.

Las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad de los conductores, insistiendo en la necesidad de no manejar bajo los efectos del licor y de mantener el cumplimiento estricto de las normas de tránsito para prevenir tragedias similares.

El incidente ocurrió en la Avenida de las Américas, donde el responsable, al volante de una camioneta, impactó contra un grupo de motociclistas y ciclistas que transitaban por el sector - crédito referencia Imagen Ilustrativa Infobae

Antecedentes recientes de atropellamientos masivos en Bogotá

Con este hecho, ya son tres los casos de atropellamientos masivos registrados en Bogotá en menos de quince días, una situación que ha generado preocupación entre los ciudadanos y las autoridades distritales.

El primero ocurrió en la madrugada del 31 de octubre, en la avenida José Celestino Mutis con carrera 98, en el occidente de la ciudad. En ese incidente, un vehículo particular de color blanco arrolló a varias motocicletas que se movilizaban por la zona. Dos personas perdieron la vida en el lugar, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar quién conducía el automóvil al momento del impacto.

El segundo caso se presentó el sábado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, cuando un taxista en estado de embriaguez arrolló a once personas, entre ellas varios menores de edad. Este hecho dejó como saldo la muerte de una adolescente de 15 años, mientras su hermano continúa hospitalizado.

El tercer caso, ocurrido en la noche de este 11 de noviembre en Kennedy, agrava el panorama de accidentalidad y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles frente a la conducción bajo los efectos del alcohol en la capital.

En San Cristóbak un taxista en estado de embriaguez arrolló a once personas, entre ellas varios menores de edad - crédito Captura de Video redes sociales

Preocupación en la comunidad

Los habitantes de Kennedy manifestaron su preocupación por el incremento de hechos viales en la zona y pidieron mayor presencia de las autoridades en las principales avenidas y sectores donde se concentran actividades nocturnas.

El incidente en Tabakú se registró apenas horas después de que en la ciudad se reportara una explosión en la glorieta de Las Américas con Cali, lo que generó aún más congestión y alarma en el occidente de la capital.

El lugar del incidente se encuentra muy próximo a un conjunto residencial y colinda con el canal, aunque por ahora no se han reportado daños materiales en las viviendas cercanas.