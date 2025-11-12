Colombia

Otro caso de atropellamiento masivo en Bogotá: conductor intentó huir tras dejar varios heridos en Kennedy

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol

Guardar
El hombre en aparente estado de embriaguez fue atrapado por la comunidad cuando intentaba huir del lugar.

Un nuevo caso de atropellamiento masivo se registró en la noche del martes 11 de noviembre en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre en aparente estado de embriaguez arrolló a varios motociclistas mientras conducía una camioneta en el barrio Tabakú, dejando varios heridos y generando gran conmoción entre los habitantes del sector.

El siniestro se produjo sobre la Avenida de las Américas, en inmediaciones del barrio Tabakú, cuando el conductor perdió el control del vehículo e impactó a varios motociclistas y ciclistas que se encontraban en la vía. Posteriormente, la camioneta terminó estrellándose contra una caseta de comidas, causando daños materiales y dejando un número aún no determinado de personas lesionadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los testimonios recopilados por las autoridades, el hombre intentó huir del lugar pese a la gravedad del hecho. Sin embargo, fue alcanzado por miembros de la comunidad y un grupo de motociclistas que lo siguieron hasta el sector de Castilla, cerca al Tintal, donde su vehículo fue atacado por ciudadanos indignados ante lo ocurrido.

El responsable fue interceptado por
El responsable fue interceptado por la comunidad tras intentar escapar. - crédito captura de video

La Policía de Tránsito y varios equipos de emergencias médicas acudieron rápidamente al sitio para atender a las víctimas y trasladarlas a centros asistenciales cercanos. Por el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de heridos, pero se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes.

Autoridades adelantan las indagaciones

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Movilidad adelantan la recolección de videos de cámaras de seguridad del sector con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento. Según los reportes preliminares, el conductor podría haber estado bajo los efectos del alcohol, aunque esta versión será confirmada con las pruebas respectivas.

Las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad de los conductores, insistiendo en la necesidad de no manejar bajo los efectos del licor y de mantener el cumplimiento estricto de las normas de tránsito para prevenir tragedias similares.

El incidente ocurrió en la
El incidente ocurrió en la Avenida de las Américas, donde el responsable, al volante de una camioneta, impactó contra un grupo de motociclistas y ciclistas que transitaban por el sector - crédito referencia Imagen Ilustrativa Infobae

Antecedentes recientes de atropellamientos masivos en Bogotá

Con este hecho, ya son tres los casos de atropellamientos masivos registrados en Bogotá en menos de quince días, una situación que ha generado preocupación entre los ciudadanos y las autoridades distritales.

El primero ocurrió en la madrugada del 31 de octubre, en la avenida José Celestino Mutis con carrera 98, en el occidente de la ciudad. En ese incidente, un vehículo particular de color blanco arrolló a varias motocicletas que se movilizaban por la zona. Dos personas perdieron la vida en el lugar, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar quién conducía el automóvil al momento del impacto.

El segundo caso se presentó el sábado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, cuando un taxista en estado de embriaguez arrolló a once personas, entre ellas varios menores de edad. Este hecho dejó como saldo la muerte de una adolescente de 15 años, mientras su hermano continúa hospitalizado.

El tercer caso, ocurrido en la noche de este 11 de noviembre en Kennedy, agrava el panorama de accidentalidad y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles frente a la conducción bajo los efectos del alcohol en la capital.

En San Cristóbak un taxista
En San Cristóbak un taxista en estado de embriaguez arrolló a once personas, entre ellas varios menores de edad - crédito Captura de Video redes sociales

Preocupación en la comunidad

Los habitantes de Kennedy manifestaron su preocupación por el incremento de hechos viales en la zona y pidieron mayor presencia de las autoridades en las principales avenidas y sectores donde se concentran actividades nocturnas.

El incidente en Tabakú se registró apenas horas después de que en la ciudad se reportara una explosión en la glorieta de Las Américas con Cali, lo que generó aún más congestión y alarma en el occidente de la capital.

El lugar del incidente se encuentra muy próximo a un conjunto residencial y colinda con el canal, aunque por ahora no se han reportado daños materiales en las viviendas cercanas.

Temas Relacionados

conductor ebrio Bogotáconductor intentó huirseguridad vialconductor en estado de embriaguezaccidentes de tránsitoConductor borrachoatropellóColombia-Noticias

Más Noticias

Julián Quintana pide investigar ampliación de inscripción presidencial que beneficiaría a Carlos Felipe Córdoba

La controversia surgió en el Partido Conservador tras cuestionamientos sobre la participación de un miembro inhabilitado en decisiones clave

Julián Quintana pide investigar ampliación

Angie Rodríguez asume como superintendente ad hoc de Salud para tomar decisiones sobre la Nueva EPS

El nombramiento se realiza tras el impedimento del superintendente titular, quien no podía intervenir por su vínculo previo con la entidad, garantizando así transparencia en la gestión administrativa

Angie Rodríguez asume como superintendente

Pico y Placa Bogotá: evita multas este miércoles

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de transporte que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa Bogotá: evita

Tensión en Potrerito: estudiantes quedan en medio de hostigamiento armado a la subestación de Policía en Jamundí

Personal educativo y habitantes tuvieron que permanecer bajo resguardo mientras las autoridades desplegaban operativos para restablecer la seguridad en el sector

Tensión en Potrerito: estudiantes quedan

Accidente aéreo en Mitú: Aerocivil confirma recuperación de cuerpos y activa investigación oficial

Los cuerpos hallados fueron trasladados a Villavicencio para los procedimientos forenses, mientras expertos técnico-operacionales recolectan pruebas en la pista de Bocoa y el sitio del impacto

Accidente aéreo en Mitú: Aerocivil
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias El Tigre, exjefe paramilitar,

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

Cayó en Turbo, Antioquia, alias Canoso, jefe de seguridad de ‘Chiquito Malo’, máximo líder del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Luly Bossa confesó que “le

Luly Bossa confesó que “le encantaría” tener una pareja y reveló detalles de sus malas relaciones: “Me equivoqué mucho”

‘Desafío Siglo XXI’ duplicó el premio para el ganador de la temporada: esta es la jugosa suma

Mejor amiga de Alejandra Villafañe se refirió a la polémica entre la familia de la fallecida actriz y su expareja Raúl Ocampo

Así luce el actor que dio vida a Benito, famoso personaje de ‘Pasión de Gavilanes’: reveló su lucha tras el covid-19

Elder Dayán Díaz admitió que le fue infiel varias veces a su esposa: la pareja espera su cuarto hijo

Deportes

Nuevo escándalo en el fútbol

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano por crisis económica: otro club entraría en huelga previo a la fecha 20 de Liga BetPlay

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato

Falcao García volverá a jugar en Colombia, pero no será con Millonarios: esta es la plantilla que espera al ‘Tigre’

Liga BetPlay sufrirá la desaparición de un equipo y no es el Deportivo Pereira: esto se sabe