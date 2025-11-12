Colombia

Cuáles egresados universitarios tienen mayores oportunidades laborales, los de instituciones públicas o los de privadas: esto dice el Ministerio de Educación

El más reciente reporte del Ministerio de Educación indica que la inserción laboral y los niveles de ingreso difieren significativamente entre quienes egresan de universidades privadas y aquellos que provienen de instituciones públicas

Guardar
El Observatorio Laboral para la
El Observatorio Laboral para la Educación revela que los egresados de universidades privadas en Colombia acceden más rápido al empleo formal que los de públicas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El acceso al mercado laboral y los niveles salariales de los recién graduados universitarios en Colombia presentan diferencias notables según el tipo de institución de la que egresan.

Los datos más recientes del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), dependiente del Ministerio de Educación, revelaron que los egresados de universidades privadas logran insertarse en el mundo laboral con mayor rapidez y, en promedio, acceden a mejores ingresos que quienes provienen de universidades públicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El OLE realiza un seguimiento anual a los graduados universitarios para analizar su inserción laboral un año después de finalizar sus estudios. Los resultados publicados corresponden a quienes obtuvieron su título en 2022 y se incorporaron al mercado laboral en 2023.

Según este informe, el 73,4% de los graduados de pregrado (incluyendo carreras técnicas, tecnológicas y profesionales) consiguió empleo formal durante su primer año tras la graduación. Este porcentaje se calcula a partir de los cotizantes a la seguridad social, lo que permite identificar la proporción de quienes accedieron a un empleo formal.

El 73,4 % de los
El 73,4 % de los graduados universitarios en Colombia consigue empleo formal en el primer año tras obtener su título, según el OLE - VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Al desglosar los datos por tipo de institución, la diferencia se acentúa: el 76,3% de los egresados de universidades privadas encontró trabajo en su primer año, mientras que en el caso de las universidades públicas la cifra fue del 70,4%. Esta brecha, que se mantiene desde 2011, era prácticamente inexistente en años anteriores, pero desde entonces se ha consolidado, aunque con variaciones en su magnitud.

En cuanto a la modalidad de contratación, el informe del OLE indica que, de los 389.386 graduados de pregrado en 2022, el 61,9% obtuvo un contrato como dependiente (a término fijo o indefinido), el 11,5% accedió a contratos independientes y el 26,6% restante no cotizó a la seguridad social, lo que incluye tanto a desempleados como a trabajadores informales.

Las diferencias entre egresados de universidades públicas y privadas no solo se reflejan en la rapidez para conseguir empleo, sino en los niveles salariales alcanzados. El 14,3% de los graduados de instituciones públicas recibe apenas un salario mínimo, mientras que en las privadas este porcentaje desciende al 9,7%. En el rango de ingresos entre uno y medio y dos salarios mínimos, el 44,6 % de los egresados de públicas se ubica en este segmento, frente al 30,6% de los de privadas.

El 76,3 % de los
El 76,3 % de los graduados de universidades privadas logra empleo en su primer año, frente al 70,4 % de los de públicas - crédito OLE/Ministerio de Educación

Por el contrario, los graduados de universidades privadas tienen mayor presencia en los tramos salariales superiores. El 31,4% de los egresados de privadas percibe entre uno y medio y dos coma cinco salarios mínimos, mientras que solo el 26,4% de los de públicas alcanza ese nivel. Además, el 19,6% de los recién graduados de privadas obtiene entre dos coma cinco y cuatro salarios mínimos, cifra que en las públicas se reduce al 10,9%.

El nivel de formación también influye en la inserción laboral. La dependencia del Ministerio de Educación señala que el 75,5% de quienes obtienen un título profesional universitario logra vincularse a un empleo en el primer año, mientras que la tasa de empleabilidad es del 70,8% para egresados de programas tecnológicos y del 55,3% para quienes cuentan únicamente con formación técnica.

La interpretación de estos datos ha generado debate sobre las causas de la brecha entre egresados de universidades públicas y privadas.

El 61,9% de los graduados
El 61,9% de los graduados universitarios en Colombia obtiene contratos como dependientes, mientras que el 26,6 % no cotiza a la seguridad social - crédito OLE/Ministerio de Educación

Leonor Torres, especialista en educación superior, explicó a El Tiempo que la desigualdad territorial es un factor determinante: “No se trata ni siquiera de que haya una percepción de calidad por parte de los empleadores. Por el contrario, esto puede verse influido con que las universidades privadas se concentran en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. En cambio, las universidades públicas llegan a regiones con menos urbes y, por lo tanto, con una oferta laboral que también es más escasa. Por ejemplo, las principales universidades de Chocó, Córdoba, o el sur del país son oficiales”.

El análisis del OLE también abarcó los estudios de posgrado, como especializaciones, maestrías y doctorados. En este segmento, la mayoría de los estudiantes ya se encuentra vinculada al mercado laboral antes de iniciar sus estudios, lo que eleva la tasa de empleabilidad al 91,3%. Sin embargo, la diferencia relevante se observa en los ingresos según el sector de procedencia.

Desde 2008, los egresados de universidades privadas han tenido mayor acceso a empleo formal que los de públicas, aunque la brecha se ha reducido de manera significativa: en 2020 la diferencia era de cinco puntos porcentuales, mientras que en 2023 se ubicó en apenas 0,5 puntos. Esto significa que, en la actualidad, la empleabilidad de los egresados de posgrados de ambos sectores es prácticamente equivalente.

Temas Relacionados

Mercado laboralObservatorio Laboral para la EducaciónMinisterio de EducaciónLeonor TorresEmpleabilidadUniversidades privadasUniversidades públicasSalario mínimoColombia-noticias

Más Noticias

Benedetti discutió con Cathy Juvinao por la controversia del allanamiento a su casa: “Muchos congresistas hemos sido investigados por la magistrada Lombana”

El ministro del Interior y la representante a la Cámara protagonizaron un cruce de palabras en redes sociales tras el allanamiento a la casa de Benedetti, quien descalificó a la jueza y fue acusado de violencia de género

Benedetti discutió con Cathy Juvinao

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: así se confirmó desde México

El guardameta colombiano será sometido a cirugía por la lesión sufrida ante Pumas Unam: la operación lo dejará varios meses alejado de las canchas

Kevin Mier será operado tras

Tiroteo al frente de un hospital en Cali dejo varias personas heridas

Un hombre que se movilizaba en motocicleta disparó contra un grupo de personas que esperaban noticias sobre el estado de salud de un paciente recientemente ingresado

Tiroteo al frente de un

Dorado Mañana, números ganadores sorteo de hoy 12 de noviembre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana, números ganadores sorteo

Yeferson Cossio reveló cómo se hizo famoso en OnlyFans y por qué decidió dejar la plataforma pese a ganar altas sumas de dinero al mes

El antioqueño creador de contenido compartió detalles inéditos sobre su experiencia en la plataforma de contenido exclusivo, incluyendo las cifras millonarias en dinero que recibía

Yeferson Cossio reveló cómo se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se registra un ataque armado

Se registra un ataque armado contra estación de Policía de Padilla, Cauca: esto se sabe

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio reveló cómo se

Yeferson Cossio reveló cómo se hizo famoso en OnlyFans y por qué decidió dejar la plataforma pese a ganar altas sumas de dinero al mes

Pareja de Epa Colombia respondió cómo avanza el proceso de la empresaria para salir de la cárcel: “Esperando un milagro de Dios”

Ornella Sierra sorprendió al revelar qué trabajos tuvo antes de convertirse en ‘influencer’: “Me pagaban en dólares”

Alejandra Urrea reveló que utiliza su parecido con Lina Tejeiro para socializar: “Es mi carta para romper el hielo”

Melissa Gate lloró en ‘La casa de Alofoke’ por presión de sus compañeros y las redes le recordaron a Karina García: “El karma existe”

Deportes

Kevin Mier será operado tras

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: así se confirmó desde México

René Higuita fue incluido al Salón de la Fama del Fútbol Internacional: Dunga e Iker Casillas también fueron homenajeados

Cuáles son las opciones de la selección Colombia de quedar campeona en el mundial de fútbol de la Fifa: esto es lo que opinan los principales analistas

Nueva Zelanda no podrá contar con estos jugadores clave en el amistoso ante Colombia

La selección Colombia completó el grupo de jugadores para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia: estos fueron los últimos en llegar