Luly Bossa confesó que “le encantaría” tener una pareja y reveló detalles de sus malas relaciones: “Me equivoqué mucho”

La reconocida actriz Luly Bossa, recordada por su participación en producciones como El Zorro: la espada y la rosa, Se dice de mí y Las muñecas de la mafia 2, ha acaparado los titulares de los medios y las redes por haber afrontado múltiples situaciones difíciles en su vida.

La crisis más reciente fue la muerte de su Ángelo Bossa, que falleció el 9 de marzo de 2024. El joven padecía una enfermedad degenerativa que afecta directamente los músculos del cuerpo y genera un deterioro progresivo.

“Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, contó la actriz en su momento, a través de sus redes sociales.

También sufrió la muerte de su madre años atrás y, además, a lo largo de su vida estuvo inmersa en relaciones sentimentales decepcionantes, que no aportaron. De hecho, según reveló en el programa de entrevistas La Sala de Laura Acuña, Bossa catalogó sus relaciones amorosas como una equivocación.

“Me dedicaba a trabajar y a los manes, pero me equivoqué mucho, me equivoqué, me metí en unas relaciones cagadísimas”, relató, confesando que, además, solía tener relaciones amorosas con hombres que eran menores que ella, y, desde su experiencia, en la mayoría de los casos sus parejas terminaban cometiendo errores que afectaban gravemente la relación. “Algo pasa, alguna cagada hacen”, precisó.

Parte de esas situaciones que vivió con sus parejas, al parecer, resultaron del temor que sintieron en su momento los hombres por la vida que llevaba la actriz. Pues, más allá de tener un oficio demandante, debía lidiar con la enfermedad de su hijo y garantizar siempre su bienestar. Eso, a juicio de Luly Bossa, era algo que no todos quisieron asumir y acompañar.

“Yo pienso que los manes se aculillan (sic) cuando ven una mamá como yo, que le toca trabajar y pelear, como le toca pelear por la vida de un pelao’”, detalló.

Por eso, en 2008 decidió poner fin a ese tipo de relaciones: “Ya no más”, dijo. No obstante, no ha dejado de recibir propuestas por parte de hombres que se interesan en ella.

Sin embargo, esos acercamientos no han sido prósperos, porque, según contó, no se han centrado en una relación seria; los mensajes que ha recibido de sus pretendientes han demostrado que su intención es la de tener intimidad con ella.

“La gente me manda mensaje de verdad que…: ‘¿Cuánto pides por una noche?’. Entonces, pues…”, reveló.

Pese a las fallidas experiencias, Bossa aseguró que no rechaza la idea del amor y que le gustaría compartir su vida con un hombre que se asemeje a ella y que se acerque a lo que ella es como mujer. Uno de sus criterios es el cuidado personal: espera que la persona con la que llegue a tener una relación se preocupe por su bienestar.

“Me encantaría conocer a un man que se cuide también, yo no quiero un man descuidado, porque si yo invierto en mí...”, explicó.

Además de eso, confesó que quiere que su próxima pareja “tenga billete”. Desde su perspectiva, la división de gastos entre un hombre y una mujer en una relación no debe ser 50/50.

En su momento, en el programa La Red de Caracol Televisión, Bossa confesó que debido a sus relaciones fallidas y a las malas experiencias que tuvo que afrontar, creció la desconfianza al momento de buscar el amor.

“Yo me volví muy desconfiada, porque las relaciones que yo atraía los manes, venían y me usaban, entonces uno para qué se mete en eso”, expuso.