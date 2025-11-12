Los pensionados son los que más sufren a la hora de hacer transferencias bancarias con Bre-B, confirmó estudio

Bre-B entró en vigor oficialmente el 6 de octubre de 2025, cuando finalizó la fase de operación controlada y se consolidó el sistema para su uso general - crédito Banco de la República / iStock

En apenas 34 días desde su lanzamiento oficial, Bre-B, el sistema de pagos inmediatos impulsado por el Banco de la República, modificó el panorama de las transacciones digitales en Colombia. Según el estudio hecho por la firma consultora Pragma, el 58% de los colombianos bancarizados ya utilizó al menos una vez la plataforma, lo que se traduce en más de 90,6 millones de operaciones y un volumen movilizado que supera los $13,4 billones. La adopción, registrada entre el 6 de octubre y el 9 de noviembre de 2025, marca un punto muy importante en la digitalización financiera del país y muestra la relevancia de Bre-B como motor de inclusión financiera y modernización en los hábitos de pago.

De acuerdo con la consultora, Bre-B cuenta en la actualidad con 33 millones de usuarios que registraron 92,5 millones de llaves digitales, lo que representa un promedio cercano a tres llaves por persona. De ese total, 2,3 millones de llaves corresponden a personas jurídicas, mientras que el promedio de operaciones por cliente en las primeras semanas es de dos.

El Banco de la República destaca que el monto promedio de cada transacción ronda los $147.000, lo que evidencia la confianza y la frecuencia con la que los usuarios incorporaron el sistema a sus actividades cotidianas.

Perfiles y comportamiento de los usuarios

El análisis de Pragma, conocido por El Tiempo, revela que la adopción de Bre-B se concentra principalmente en las grandes ciudades, con Bogotá y Barranquilla a la cabeza, seguidas de Cartagena y Bucaramanga. El perfil de usuario más activo corresponde a jóvenes de entre 18 y 44 años de edad, así como a personas con formación universitaria o de posgrado. En contraste, los mayores de 55 años y quienes solo cursaron educación primaria enfrentan mayores dificultades para comprender y utilizar la plataforma con seguridad.

Según los datos construidos por SSC con base en cifras de la Superintendencia Financiera y el Dane, el total de pensionados del Sistema General de Pensiones (SGP) en mayo de 2025 alcanza los 2.163.219 - crédito Prosperidad Social

“Bre-B no solo representa un avance tecnológico, sino un cambio cultural en los hábitos de pago de los colombianos. El desafío más grande es humano, no técnico”, señala el informe de Pragma.

El estudio identifica cuatro perfiles de usuario:

Adoptantes expansivos (35%): ya convencidos del sistema y que buscan ampliar su uso;

Futuristas (34%): ven en Bre-B una infraestructura para automatizar pagos y conectar procesos;

Críticos activos (26%): utilizan la plataforma, pero mantienen reservas sobre su seguridad y utilidad; y

Cautelosos (5%): encuentran dificultades para entender el sistema y prefieren esperar a que se consolide antes de adoptarlo plenamente.

Según el presidente de Pragma, Marcos Vélez, “el estudio nos presenta una radiografía clara de la adopción de Bre-B y nos abre un horizonte prometedor: tanto los jugadores tradicionales como los nuevos actores del mercado tienen ante sí la oportunidad, y el reto, de diseñar soluciones creativas que realmente mejoren la vida de los usuarios. Bre-B puede entonces ser el impulsor de la inclusión financiera de la totalidad de los colombianos”.

Motivos de uso y barreras identificadas

En cuanto a los motivos de uso, la razón principal para recurrir a Bre-B es el envío de dinero a familiares y amigos, lo que supera el pago en comercios o servicios. Los usuarios reportaron un promedio de 4,4 transferencias en los últimos 15 días, con mayor frecuencia entre hombres jóvenes y personas de niveles socioeconómicos altos.

El uso de billeteras digitales tomaron fuerza tras la pandemia del covid-19 - crédito Pixabay

Ocho de cada diez encuestados consideran que Bre-B es fácil de usar y útil, aunque la percepción de facilidad varía según el nivel educativo: el 81% de quienes tienen posgrado lo encuentran sencillo, frente al 67% entre quienes solo cursaron primaria.

La fuente de información sobre Bre-B también difiere según la edad:

Los usuarios más jóvenes conocieron la plataforma principalmente por medio de aplicaciones o portales bancarios (43%).

Los adultos mayores se informaron por televisión o mediante asesores bancarios.

Dicho hallazgo, según Pragma, muestra la necesidad de una estrategia de comunicación que combine medios digitales y tradicionales para alcanzar a todos los segmentos de la población.

A pesar de la alta adopción, el estudio advierte sobre barreras persistentes:

Los pensionados constituyen el grupo que más requiere acompañamiento para comprender el funcionamiento de las llaves digitales.

Si bien la mitad de los encuestados no reportó dificultades, entre quienes sí las tuvieron predominan las quejas sobre la falta de claridad en el registro, errores ocasionales y preocupaciones por la seguridad de las transacciones.

En el mismo, también muestra que la educación y la edad son los factores más determinantes en la experiencia de uso. “Debemos buscar alternativas para que Bre-B realmente sea para todos”, puntualiza el documento, que destaca la percepción de mayor complejidad en los pasos iniciales entre los usuarios con menor escolaridad.

El papel de Nequi y Daviplata

El papel de las billeteras digitales resulta fundamental en este proceso. Nequi y Daviplata concentran el 48% del total de llaves registradas, lo que indica que estas plataformas, más que los bancos tradicionales, están impulsando la adopción, especialmente entre jóvenes y personas de estratos bajos. Por el contrario, los que utilizan canales bancarios suelen pertenecer a estratos altos y contar con educación universitaria o de posgrado.

Es muy posible que el uso del dinero en efectivo se reduzca con la llegada de Bre-B - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Retos y oportunidades para la masificación

De cara al futuro, los usuarios expresan expectativas claras sobre las funcionalidades que desean incorporar en el corto plazo:

38% espera poder pagar servicios públicos a través de Bre-B.

35% solicita la opción de pedir pagos a otras personas y retirar dinero en cajeros.

32% desean pagar en tiendas físicas.

33% desean pagar en plataformas de comercio electrónico.

En cuanto a mejoras:

35% considera fundamental contar con más herramientas para gestionar y consultar las llaves,

23% demanda mayor seguridad y confianza

10% reclama mayor cobertura en comercios, especialmente en los barrios.

Un participante del estudio reconoció que “muchos pequeños negocios aún no tienen llave porque les da miedo”.

Factores para ampliar la adopción de Bre-B

El informe también identifica cinco factores clave para ampliar la adopción de Bre-B: utilidad, facilidad, seguridad, confianza en el Banco de la República y comodidad en el registro de las llaves. Y es que, en la actualidad, la confianza y la experiencia de registro se presentan como los puntos más débiles, ya que varios usuarios perciben el proceso como confuso.

El Banco de la República se basó en el sistema Pix de Brasil para el desarrollo de Bre-B en Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

“El siguiente paso es integrar Bre-B a las actividades cotidianas —como el pago de servicios públicos o el transporte— y acompañar al usuario en ese proceso de aprendizaje”, enfatiza el informe.

Bre-B ha logrado en pocas semanas una penetración importante en el sistema financiero colombiano, pero su consolidación dependerá de la capacidad para superar las barreras de confianza y accesibilidad, especialmente entre los segmentos más vulnerables. Como señaló el consultor de tecnología y cofundador de Pragma, Gregorio Patiño, el análisis del volumen transaccional de Bre-B abre la puerta a la creación de nuevos servicios financieros que respondan tanto a las necesidades de los comercios como de los usuarios finales, en línea con la convergencia entre el sector minorista y los servicios financieros.