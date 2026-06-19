La ventaja de De la Espriella y la base de Cepeda: así quedó el mapa electoral en Medellín en la primera vuelta del 31 de mayo

Así fue el comportamiento electoral en Medellín durante la primera vuelta del 31 de mayo, con predominio de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda con apoyos focalizados en sectores específicos de la ciudad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Medellín se perfila como uno de los principales retos electorales de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, no solo por su peso político y demográfico, sino por la marcada fragmentación de su comportamiento electoral.

En la primera vuelta del 31 de mayo, la ciudad dejó ver un mapa profundamente dividido entre territorios, con tendencias claramente diferenciadas entre comunas y corregimientos, lo que convierte a esta capital en un escenario clave y complejo para cualquier aspiración presidencial en disputa.

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El análisis georreferenciado de los resultados, cruzado con la cartografía barrial de la ciudad, permite leer un mapa político donde el sur y el occidente consolidaron la victoria de Abelardo De la Espriella, quien obtuvo el 54,6% de la votación en Medellín, mientras Iván Cepeda mantuvo núcleos de apoyo en el centro, el nororiente y algunas laderas históricamente populares, tras alcanzar el 24,2% de los sufragios en la ciudad.

Mapa electoral de Medellín en la primera vuelta del 31 de mayo, que evidencia la distribución territorial del voto entre los principales candidatos y las marcadas diferencias entre comunas y corregimientos - crédito Ricardo Ruiz/X

Dominio territorial de Abelardo: sur, occidente y comunas de mayor ingreso

En el balance general, De la Espriella alcanzó 676.358 votos en Medellín. Su mayor fortaleza se concentró en comunas del sur y occidente como El Poblado, Belén, Laureles, La América y sectores de Buenos Aires, donde superó ampliamente a sus competidores, según el informe del analista Ricardo Ruiz.

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Belén: 82.062 votos

El Poblado: 61.040 votos

Laureles-Estadio: 49.248 votos

La América: 44.238 votos

Buenos Aires: 41.055 votos

En estas zonas, el candidato superó con amplitud el 60 % en varios barrios, destacándose sectores como Las Palmas (Santa Elena) y El Tesoro (El Poblado), ambos con cerca del 79 %, seguidos por El Castillo, San Lucas, La Aguacatala, Lorena y Santa Teresita.

El comportamiento también fue contundente en barrios de alta valorización como El Nogal-Los Almendros y zonas residenciales de El Poblado, donde el respaldo superó los dos tercios del electorado.

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Incluso en comunas donde no arrasó, como Popular, obtuvo 44,1 % y logró superar en votos a Cepeda, mostrando un dominio extendido incluso en zonas de menor ingreso.

Focos de Iván Cepeda: centro, nororiente y laderas populares

Aunque perdió en la mayor parte de la ciudad, Iván Cepeda conservó una base electoral sólida en sectores urbanos densos y comunas históricamente populares, con un total de 300.729 sufragios.

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Sus principales aportes provinieron de:

Robledo: 23.979 votos

Belén: 22.237 votos

Aranjuez: 22.237 votos

Buenos Aires: 20.893 votos

Manrique: 20.618 votos

En barrios específicos, sus mejores desempeños se registraron en El Chagualo (La Candelaria), donde alcanzó el 53,3 %, y en Santo Domingo Savio No. 2 (Popular) con 49,6 %, además de resultados relevantes en Moravia, Carpinelo, Los Mangos, Oriente y Villa Lilliam, todos ubicados en el nororiente de la ciudad.

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En las comunas de menor ingreso como Popular, Santa Cruz y Manrique, Cepeda logró superar el 30 % de votación, siendo estos sus únicos territorios con presencia competitiva sostenida.

Brecha territorial y social: el voto también refleja la ciudad desigual

Detalle del comportamiento electoral por barrios en Medellín, donde se observa la concentración de apoyos en distintos sectores de la ciudad según la georreferenciación de los resultados oficiales - crédito Ricardo Ruiz

El análisis electoral evidencia una correlación entre resultados y condiciones socioeconómicas. Las comunas con mayor calidad de vida —El Poblado, Laureles y La América— fueron también los bastiones más sólidos de De la Espriella.

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En contraste, comunas como Popular, Santa Cruz y Manrique, con los indicadores más bajos de calidad de vida, concentraron los mejores resultados relativos de Cepeda.

La diferencia fue especialmente marcada en El Poblado, donde De la Espriella superó ampliamente el 70 % de los votos, mientras Cepeda apenas alcanzó cerca del 6 %. En Laureles y La América, las ventajas superaron los 40 puntos porcentuales.

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Este patrón confirma que el voto en Medellín sigue una lógica territorial fuerte, donde la estructura urbana, la desigualdad y la distribución de ingresos influyen directamente en la decisión electoral, según el medio El Armadillo.

Un mapa electoral que anticipa la segunda vuelta del 21 de junio

Vista general de Medellín, uno de los focos más importantes del panorama electoral, cuyo comportamiento en la primera vuelta del 31 de mayo marcó tendencias clave de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito Alcaldía de Medellín

Con la mirada puesta en la segunda vuelta del 21 de junio, Medellín aparece como una ciudad clave para la definición nacional.

La ventaja de De la Espriella lo posiciona como favorito en la capital antioqueña, pero la concentración del voto de Cepeda en zonas específicas muestra que existe un electorado urbano activo que podría movilizarse estratégicamente.

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El candidato de izquierda, Iván Cepeda, logró incluso aumentar su votación respecto a ciclos anteriores en la ciudad, con crecimiento en participación en sectores del nororiente y el centro.

Mientras tanto, la disputa por el tercer lugar entre Sergio Fajardo y Paloma Valencia también dejó una señal relevante: Medellín se apartó de la tendencia nacional al ubicar a Fajardo por encima de Valencia, consolidando un voto de centro con fuerza local.