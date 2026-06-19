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El presidente Gustavo Petro destacó el crecimiento económico de Colombia: “Un aumento en los ingresos familiares de los pobres y los trabajadores”

El presidente atribuye el repunte de la economía a las políticas salariales y desvincula la mejora de la deuda pública

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En su publicación, el jefe de Estado señaló que la mejora en los hogares entre 2023 y 2025 responde a la política salarial y dijo que aún falta medir el efecto de 2026 y del salario vital - crédito Juan David Duque / Reuters
En su publicación, el jefe de Estado señaló que la mejora en los hogares entre 2023 y 2025 responde a la política salarial y dijo que aún falta medir el efecto de 2026 y del salario vital - crédito Juan David Duque / Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en X, la red social antes llamada Twitter, que el crecimiento económico de Colombia volvió al promedio previo a la covid y rechazó que el aumento de los ingresos familiares responda al endeudamiento de Colombia.

Petro sostuvo, en una publicación en su cuenta oficial de X, en la mañana del 19 de junio, que Colombia recuperó la tasa de crecimiento promedio anterior a la covid, atribuyó la mejora de los ingresos de los hogares al alza del salario mínimo entre 2023 y 2025 y negó que ese avance provenga de nueva deuda pública.

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También aseguró que la economía creció 3,3% en abril y que los recursos obtenidos por deuda se destinaron a cubrir obligaciones de gobiernos anteriores.

El mandatario ligó esa evolución al comportamiento de los hogares. “Hemos alcanzado la tasa de crecimiento promedio anterior a la covid, con un aumento en los ingresos familiares de los pobres, los trabajadores y, en menor medida, la clase media alta”.

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Petro replicó a quienes atribuyen esa mejora al endeudamiento del Estado. “Hay quienes afirman que el aumento de los ingresos se debe al endeudamiento de Colombia. Esto no es cierto”.

El mandatario respondió a críticos en X y afirmó que el incremento de recursos familiares no proviene de endeudamiento del Estado, mientras defendió que el desempeño reciente se explica por decisiones internas - crédito Captura de pantlla @petrogustavo / X
El mandatario respondió a críticos en X y afirmó que el incremento de recursos familiares no proviene de endeudamiento del Estado, mientras defendió que el desempeño reciente se explica por decisiones internas - crédito Captura de pantlla @petrogustavo / X

En ese mismo mensaje, el jefe de Estado explicó el destino de esos recursos. “Cada dólar de deuda que contrajimos se destinó a pagar las deudas de gobiernos anteriores”.

Petro respaldó esa afirmación con una comparación entre administraciones. “El gobierno de Santos incrementó la deuda bruta total en un 71%, el de Duque en un 77%, y el mío alcanza el 44%”.

Luego añadió cómo interpreta ese dato dentro de su gestión. “Este porcentaje se asignó al pago de saldos de capital y al servicio de la deuda; redujimos la deuda externa como porcentaje de la economía”.

En el cierre de su mensaje, Gustavo Petro volvió sobre los ingresos familiares y los vinculó con la política salarial. “El aumento de los ingresos familiares de casi toda la población colombiana se debe al incremento del salario mínimo entre 2023 y 2025; aún no hemos medido el impacto de 2026 y del salario vital”.

Según la explicación de Petro, el avance de los ingresos familiares, junto con el efecto actual del salario vital, explica el resultado de abril.

La economía de Colombia creció 3,34% en abril de 2026, según el Dane

La economía de Colombia creció 3,34% en abril de 2026, según informó el Dane, impulsada por el sector servicios, un resultado que confirmó la recuperación de la actividad productiva, aunque con una moderación frente a marzo.

Entre enero y abril, el crecimiento acumulado fue de 2,46% frente al mismo periodo de 2025, por encima del 1,86% del primer cuatrimestre del año anterior, pero todavía por debajo del promedio histórico de 3,4% observado entre 2006 y 2025. El organismo oficial también actualizó los datos de los primeros meses del año: enero cerró con 1,08%, febrero con 1,36% y marzo con 3,94%.

Dane - crédito Dane
Dane - crédito Dane

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las actividades terciarias aumentaron 4,58% frente a abril de 2025 y fueron el componente de mayor impacto en el resultado nacional. Ese grupo concentró el principal impulso de la economía en el cuarto mes del año.

Los servicios explicaron la mayor parte del avance de abril

El segmento de administración pública, educación, salud, actividades artísticas y entretenimiento creció 8,07% y aportó 2,16 puntos porcentuales al resultado general. Ese aporte equivalió a cerca de dos terceras partes del crecimiento mensual del país.

El desempeño de los servicios también incluyó comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, con una variación anual de 3,00%. Ese conjunto sumó 0,61 puntos porcentuales al avance de la economía.

El suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos registró un incremento de 4,74% y añadió 0,22 puntos porcentuales al indicador. Las actividades financieras, de seguros e inmobiliarias contribuyeron con 0,32 puntos porcentuales, según el Dane.

Las actividades primarias, que comprenden agricultura, ganadería, pesca y minería, cayeron 2,35% en abril. Ese resultado restó 0,31 puntos porcentuales al crecimiento total y convirtió a ese bloque en el único gran sector con balance negativo en el mes.

Dane - crédito Dane
Dane - crédito Dane

El grupo de actividades secundarias, que incluye industria manufacturera y construcción, avanzó 1,83% anual. Su contribución fue de 0,22 puntos porcentuales, una señal de recuperación gradual en sectores vinculados con el empleo y la producción.

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