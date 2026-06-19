Colombia

De qué estaba hablando Iván Cepeda en ‘Por la ventana’, cuando se interrumpió la transmisión: “El juzgado donde a Álvaro Uribe le tocó el juicio”

El candidato presidencial del Pacto Histórico recordó el lugar donde se llevaron a cabo varias citaciones judiciales en el caso por fraude procesal y soborno en actuación penal

Guardar
Google icon
El concejal por Bogotá Angelo Schiavenato también realizó una transmisión en vivo para reaccionar a las declaraciones de Cepeda y así se pudo confirmar en qué punto de la entrevista se cortó por parte de hackers - crédito @andignadx/X

Luego de la denuncia que hicieron a través de redes sociales los tres integrantes y comediantes del video pódcast Por la ventana, Camilo Sánchez, Camilo Díaz (conocido como Culotauro) y Emir Quintero, tras ser víctimas del hackeo de las cuentas de X y YouTube del programa, se confirmó el momento exacto en que se interrumpió la transmisión, justo cuando el invitado y candidato presidencial Iván Cepeda iba a hablar sobre un episodio polémico: el juicio al expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.

Todo se reveló gracias a que el concejal de Bogotá Angelo Schiavenato Rivadeneira (coalición LARA) se encontraba realizando también una grabación en la que estaba reaccionando en vivo a las declaraciones por parte de Cepeda, cuando se presentó la falla que provocó la pausa en el programa.

PUBLICIDAD

En medio de la charla dentro del vehículo, y cuando Culotauro le estaba haciendo una pregunta, Cepeda precisó que estaban pasando por un lugar que le recordó el polémico proceso judicial que se extendió por 13 años.

“Este sitio para mí tiene, tiene importancia porque aquí a unas cuadras fue el juzgado donde a Álvaro Uribe le tocó el juicio”, detalló el candidato presidencial haciendo alusión al Complejo Judicial de Paloquemao, ubicado en la localidad de Los Mártires, centro de la capital.

PUBLICIDAD

- crédito @andignadx/X
Un activista en redes sociales compartió la grabación por parte del concejal Angelo Schiavenato - crédito @andignadx/X

Seguido a esto, Culotauro le replicó y le preguntó a Cepeda qué sintió al meter a la cárcel “como en un parqués donde usted le falta uno”, aunque en ese instante Sánchez lo interrumpe y le recuerda que el exmandatario “nunca ha estado en una cárcel”, y ahí su colega remató diciendo: “Pero fue él quien lo hizo judicializar”.

Sánchez volvió a hacer hincapié en lo último que dijo Culotauro, y reafirmó: “Él fue el que lo pudo llevar a estas instancias condenatorias”.

Sobre estas palabras, Cepeda comentó que “esa fue una etapa importante porque aquí pasamos meses en Paloquemao, meses de meses”.

Sánchez y Culotauro estaban explicando las razones por las que Cepeda comenzó a investigar a fondo y señaló Uribe, y fue justo en ese momento que se interrumpe la grabación, y acto seguido llegó la reacción por parte de Schiavenato.

“Hey Galán. Galán, ¿eres tú? Galanchis, ¿nos estás tumbando el stream de nuevo, Galán? Nooo, ya empezó Metromán otra vez a meterse con nosotros. ¿Qué habrá pasado? ¿Ya van a hablar de él o qué? Qué putas. No, esto sigue bien. Uy, no. ¿Qué habrá pasado? Por la ventana. ¿Qué habrá pasado? Bueno, amigos, lo borraron. Debió ser por algo", señaló el cabildante, que cortó la transmisión en vivo.

El momento lo compartió en su cuenta de X el activista digital Andrés Díaz, y señaló en el mensaje que compartió adjunto al video: “Una conversación que miles de personas querían ver desapareció de repente. Esperamos que se esclarezca lo ocurrido y que el contenido vuelva a estar disponible”.

Al final de su mensaje, Díaz le compartió unas palabras a Abelardo de la Espriella: “Señor @ABDELAESPRIELLA. La libertad de expresión también significa que las conversaciones puedan circular sin interferencias”.

Temas Relacionados

Por la ventanaIván CepedaJuicio a Álvaro UribeInterrupción de transmisiónHackeoAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda respetará los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio, aseguró su jefe de campaña: “Somos unos demócratas”

Gabriel Becerra mencionó que el senador reconoció los resultados de la primera vuelta después de que se tramitaron las reclamaciones presentadas por la campaña

Iván Cepeda respetará los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio, aseguró su jefe de campaña: “Somos unos demócratas”

Luis Alfonso anunció show el 7 de noviembre en Bogotá: así será el concierto más grande de su carrera

El cantante colombiano anunció su gran cita en el Coliseo MedPlus, una experiencia inmersiva pensada para más de 14.000 personas, con invitados, sorpresas y una puesta en escena especial

Luis Alfonso anunció show el 7 de noviembre en Bogotá: así será el concierto más grande de su carrera

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Embajada de EE. UU. alerta por posibles protestas y Petro pide que dejen de “asustar”

A dos días de la segunda vuelta presidencial, el mandatario defendió la capacidad de Colombia para garantizar una transición democrática y aseguró que el futuro político del país será definido exclusivamente por los votantes en las urnas

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Embajada de EE. UU. alerta por posibles protestas y Petro pide que dejen de “asustar”

Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por indebida participación en política

El organismo de control busca establecer si el mandatario habría utilizado actividades institucionales, recursos estatales y canales oficiales para favorecer una candidatura presidencial durante la campaña de 2026

Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por indebida participación en política

Chontico Día resultados de hoy viernes 19 de junio, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy viernes 19 de junio, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ENTRETENIMIENTO

Con una cachetada, mujer reveló la infidelidad de su pareja en pleno partido entre Colombia y Uzbekistán: quedó todo en video

Con una cachetada, mujer reveló la infidelidad de su pareja en pleno partido entre Colombia y Uzbekistán: quedó todo en video

Luis Alfonso anunció show el 7 de noviembre en Bogotá: así será el concierto más grande de su carrera

Karina habría confirmado su embarazo junto a Kris R con un mensaje en redes sociales: “Estos seis meses que nos quedan”

El Brayan y Sofía Castro compartieron mensaje en contra de las apuestas durante el Mundial: “Me han ofrecido un montón de plata”

Shakira estableció un nuevo récord como la artista latina con más oyentes mensuales en la historia de Spotify: entró al top 10 global

Deportes

El presidente de la Fifa Gianni Infantino se refirió a la afición de Colombia en el Mundial 2026: “Un ambiente increíble”

El presidente de la Fifa Gianni Infantino se refirió a la afición de Colombia en el Mundial 2026: “Un ambiente increíble”

Estos son los ítems de desempate en caso de que Colombia iguale en puntos con sus rivales en la primera fase del Mundial 2026

La selección Colombia retomó entrenamientos en Guadalajara tras la victoria ante Uzbekistán: estas son las novedades

Figura de la selección de Portugal recibió fuertes críticas por sus declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: “No hay diferencia”

Falcao analizó la ventaja que tendría Luis Javier Suárez sobre Cristiano Ronaldo en el encuentro entre Colombia y Portugal: “Pueden aprovechar”