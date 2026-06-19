De qué estaba hablando Iván Cepeda en ‘Por la ventana’, cuando se interrumpió la transmisión: “El juzgado donde a Álvaro Uribe le tocó el juicio”

El concejal por Bogotá Angelo Schiavenato también realizó una transmisión en vivo para reaccionar a las declaraciones de Cepeda y así se pudo confirmar en qué punto de la entrevista se cortó por parte de hackers - crédito @andignadx/X

Luego de la denuncia que hicieron a través de redes sociales los tres integrantes y comediantes del video pódcast Por la ventana, Camilo Sánchez, Camilo Díaz (conocido como Culotauro) y Emir Quintero, tras ser víctimas del hackeo de las cuentas de X y YouTube del programa, se confirmó el momento exacto en que se interrumpió la transmisión, justo cuando el invitado y candidato presidencial Iván Cepeda iba a hablar sobre un episodio polémico: el juicio al expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.

Todo se reveló gracias a que el concejal de Bogotá Angelo Schiavenato Rivadeneira (coalición LARA) se encontraba realizando también una grabación en la que estaba reaccionando en vivo a las declaraciones por parte de Cepeda, cuando se presentó la falla que provocó la pausa en el programa.

PUBLICIDAD

En medio de la charla dentro del vehículo, y cuando Culotauro le estaba haciendo una pregunta, Cepeda precisó que estaban pasando por un lugar que le recordó el polémico proceso judicial que se extendió por 13 años.

“Este sitio para mí tiene, tiene importancia porque aquí a unas cuadras fue el juzgado donde a Álvaro Uribe le tocó el juicio”, detalló el candidato presidencial haciendo alusión al Complejo Judicial de Paloquemao, ubicado en la localidad de Los Mártires, centro de la capital.

PUBLICIDAD

Un activista en redes sociales compartió la grabación por parte del concejal Angelo Schiavenato - crédito @andignadx/X

Seguido a esto, Culotauro le replicó y le preguntó a Cepeda qué sintió al meter a la cárcel “como en un parqués donde usted le falta uno”, aunque en ese instante Sánchez lo interrumpe y le recuerda que el exmandatario “nunca ha estado en una cárcel”, y ahí su colega remató diciendo: “Pero fue él quien lo hizo judicializar”.

Sánchez volvió a hacer hincapié en lo último que dijo Culotauro, y reafirmó: “Él fue el que lo pudo llevar a estas instancias condenatorias”.

Sobre estas palabras, Cepeda comentó que “esa fue una etapa importante porque aquí pasamos meses en Paloquemao, meses de meses”.

Sánchez y Culotauro estaban explicando las razones por las que Cepeda comenzó a investigar a fondo y señaló Uribe, y fue justo en ese momento que se interrumpe la grabación, y acto seguido llegó la reacción por parte de Schiavenato.

PUBLICIDAD

“Hey Galán. Galán, ¿eres tú? Galanchis, ¿nos estás tumbando el stream de nuevo, Galán? Nooo, ya empezó Metromán otra vez a meterse con nosotros. ¿Qué habrá pasado? ¿Ya van a hablar de él o qué? Qué putas. No, esto sigue bien. Uy, no. ¿Qué habrá pasado? Por la ventana. ¿Qué habrá pasado? Bueno, amigos, lo borraron. Debió ser por algo", señaló el cabildante, que cortó la transmisión en vivo.

El momento lo compartió en su cuenta de X el activista digital Andrés Díaz, y señaló en el mensaje que compartió adjunto al video: “Una conversación que miles de personas querían ver desapareció de repente. Esperamos que se esclarezca lo ocurrido y que el contenido vuelva a estar disponible”.

PUBLICIDAD

Al final de su mensaje, Díaz le compartió unas palabras a Abelardo de la Espriella: “Señor @ABDELAESPRIELLA. La libertad de expresión también significa que las conversaciones puedan circular sin interferencias”.