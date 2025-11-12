La Registraduría ratificó la decisión que impidió a Daniel Quintero inscribir su comité de firmas: “No se encuentra mérito alguno”

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero aseguró que se le están vulnerando sus derechos al no permitirle inscribirse por firmas para la Presidencia - crédito Daniel Quintero/Facebook

La Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó el recurso de reposición presentado por el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero, con el que esperaba que se le permitiera inscribir su comité de recolección de firmas para que pueda participar en las elecciones de 2026.

Quintero aseguró que la autoridad electoral vulneró sus derechos al no permitirle la inscripción. Sin embargo, de acuerdo con el registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, que firmó la nueva decisión, indicó que no hubo errores en el análisis que hizo la Registraduría, que impidió a Quintero hacer la inscripción.

“Como quiera que de las alegaciones esbozadas por el recurrente no se encuentra mérito alguno que permita inferir a esta autoridad, yerro en las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas, que a la postre conlleve a reponer la decisión adoptada a través de la Resolución núm. 13881 del 6 de noviembre de 2025, este Despacho mantendrá indemne el acto administrativo”, se lee en el documento decisorio.

El precandidato aspira a participar el proceso electoral, pese a que en un inicio se inscribió como precandidato del Pacto Histórico para participar en la consulta interna del 26 de octubre de 2026, a la cual terminó renunciando. El hecho de haber estado ligado a ese listado de precandidatos ahora le impide continuar con la carrera electoral por medio de la recolección de firmas.

Desde la perspectiva de Quintero, esto resulta equivocado porque su participación en la consulta no se hizo efectiva, por tanto, a su juicio, no tendría problema alguno en lanzarse a la Presidencia por firmas.

No obstante, la Registraduría mantuvo la decisión inicialmente tomada, impidiendo al exalcalde inscribir su comité.

“CONFÍRMESE, la decisión adoptada mediante la Resolución núm. 13881 del 6 de noviembre de 2025 por medio de la cual se resolvió rechazar el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos denominado “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos” que postuló la inscripción del señor Daniel Quintero Calle a la Presidencia de la República”, precisó la autoridad electoral.

Aunado a ello, informó que ante esta decisión procede el recurso de apelación, al cual recurrirá Quintero. Por eso, remitió la decisión “al ad quem, para que en el marco de sus competencias proceda a resolver la apelación presentada por el recurrente”.

