Colombia

Este es el perfil de Cristina Lombana, la magistrada que ordenó el allanamiento a la vivienda de Benedetti y a quien él llamó “loca y delincuente”

Su trayectoria combina la disciplina militar con una carrera judicial poco convencional. Hoy, su nombre está en el centro de la controversia tras el operativo en la casa del ministro y los ataques que desataron una tormenta política

Guardar
Cristina Eugenia Lombana Velásquez destaca
Cristina Eugenia Lombana Velásquez destaca en la Corte Suprema por su inusual trayectoria militar y penal en la justicia colombiana - crédito Colprensa

La presencia de Cristina Eugenia Lombana Velásquez en la Corte Suprema marca un punto singular dentro del sistema judicial colombiano. Su hoja de vida combina trayectoria militar, formación penal y experiencia en la administración pública, un recorrido poco habitual para quienes llegan a la magistratura. Este perfil, que la mantuvo durante años en espacios vinculados a investigación y seguridad del Estado, volvió a ser foco de atención tras el allanamiento a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Barranquilla.

Lombana es abogada de la Universidad Javeriana y cuenta con estudios en Derecho Penal en la Universidad Panthéon–Paris II. Pasó 14 años en el Ejército Nacional antes de unirse a la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera oficial en dar ese salto institucional. Su salida de la fuerza militar, más que un cierre, fue interpretada como una transición excepcional hacia la justicia ordinaria, razón por la cual recibió la Medalla Militar Fe en la causa de las Fuerzas Armadas cuando asumió su cargo en el alto tribunal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La Corte determinó que la
La Corte determinó que la actuación de la magistrada Cristina Lombana ponía en riesgo su rol en la investigación en contra del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti - crédito Fernanda Torres/Colprensa

Antes de llegar allí, se desempeñó como secretaria privada en el despacho del fiscal General de la Nación entre 1995 y 1996, además de haber sido jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana. Ese tránsito por espacios administrativos y judiciales consolidó su imagen como una figura técnica, disciplinada y habituada a temas penales complejos.

La controversia se desencadenó el martes 11 de noviembre, cuando la residencia de Benedetti, en Lagos de Caujaral, uno de los sectores más exclusivos del área metropolitana de Barranquilla, fue allanada por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema. El procedimiento se relaciona con una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que habría ocurrido durante su paso por el Congreso. De acuerdo con el ministro, el operativo involucró a cerca de 30 policías y funcionarios judiciales. El propio Benedetti lo calificó como un “abuso de poder” y aseguró que, durante la diligencia, su esposa fue obligada a entregar su teléfono celular.

El ministro reaccionó de inmediato a través de redes sociales, donde lanzó fuertes señalamientos hacia la magistrada. En sus publicaciones la calificó como “la loca, demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana”. También afirmó: “Yo hace tres años dejé de ser senador. Ella no puede investigarme. Está recusada dos veces porque se demostró que trataba de incriminarme según sus intereses.” Según él, su abogado, David Benavides, “tiene mi solicitud para desenmascarar a esta señora que hace llegarle datos a través de terceros al FBI para hacer montajes en mi contra”.

Armando Benedetti notificó que la
Armando Benedetti notificó que la magistrada Lombana estuvo en el procedimiento - crédito @AABenedetti

Las acusaciones no se detuvieron allí. Benedetti aseguró que, desde mayo o junio de 2024, la magistrada habría ordenado indagar a unos 50 de sus familiares, incluidos padres, hermanos, tíos, sus esposas y esposos actuales e incluso hijos menores. “Lleva 7 años investigándome, desde octubre del 2018”, insistió, cuestionando la competencia de la Corte Suprema para seguir procesos en su contra al no ser ya congresista.

A la par, sostuvo que siempre ha cumplido con los llamados judiciales y que no se ha negado a comparecer ante ninguna autoridad. “Ella no me investiga, explora el planeta Tierra a ver si cometí un delito. No busca confirmar algo, sino juzgarme con conjeturas”, dijo en una de sus respuestas públicas.

El ministro del Interior denuncia
El ministro del Interior denuncia que la magistrada Lombana habría ordenado indagar a unos 50 familiares suyos desde 2018 - crédito @MinInterior/X

Mientras esto ocurría, la diligencia en Barranquilla congregó a medios, policías y curiosos en la entrada del exclusivo condominio. La vivienda allanada, que en el pasado perteneció al empresario Alex Saab, detenido en Estados Unidos, fue intervenida durante la mañana. Benedetti se encontraba en Bogotá cuando el procedimiento se llevó a cabo y afirmó que este se realizó sin su presencia.

Temas Relacionados

Cristina LombanaArmando BenedettiAllanamiento BenedettiMagistrada LombanaConsejo de EstadoColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Día y Noche resultados últimos sorteos del martes 11 de noviembre

Los últimos números ganadores del sorteo de la lotería del Chontico Día de hoy 11 de noviembre

Chontico Día y Noche resultados

Germán Vargas Lleras vuelve a liderar a Cambio Radical y marca su hoja de ruta para 2026: así se desarrolló la cumbre del colectivo

La estrategia del partido incluyó analizar perfiles de candidatos con experiencia legislativa y capacidad de interlocución con la ciudadanía de cara a las elecciones legislativas y presidenciales próximas

Germán Vargas Lleras vuelve a

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Clubes como América de Cali, Águilas Doradas, Independiente Santa Fe, Alianza F.C. compiten por acceder al selecto grupo de clasificados

Dirigente del FPC alertó sobre

‘Desafío Siglo XXI’ duplicó el premio para el ganador de la temporada: esta es la jugosa suma

Los concursantes se mostraron emocionados tras el anuncio de Andrea Serna, en medio de su llegada a la Ciudad de las Cajas

‘Desafío Siglo XXI’ duplicó el

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

Jhon Jairo Esquivel Cuadrado recibió la sentencia tras comprobarse que ordenó el ataque armado en el 2000, al señalar a las víctimas de supuestamente colaborar con organizaciones ilegales

Alias El Tigre, exjefe paramilitar,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias El Tigre, exjefe paramilitar,

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

Cayó en Turbo, Antioquia, alias Canoso, jefe de seguridad de ‘Chiquito Malo’, máximo líder del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’ duplicó el

‘Desafío Siglo XXI’ duplicó el premio para el ganador de la temporada: esta es la jugosa suma

Mejor amiga de Alejandra Villafañe se refirió a la polémica entre la familia de la fallecida actriz y su expareja Raúl Ocampo

Así luce el actor que dio vida a Benito, famoso personaje de ‘Pasión de Gavilanes’: reveló su lucha tras el covid-19

Elder Dayán Díaz admitió que le fue infiel varias veces a su esposa: la pareja espera su cuarto hijo

Las 10 producciones favoritas de Disney+ Colombia que arrasan esta semana

Deportes

Dirigente del FPC alertó sobre

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato

Falcao García volverá a jugar en Colombia, pero no será con Millonarios: esta es la plantilla que espera al ‘Tigre’

Liga BetPlay sufrirá la desaparición de un equipo y no es el Deportivo Pereira: esto se sabe

Jaguares se convirtió en el primer ascendido a la Liga BetPlay Dimayor: empató contra Cúcuta y se aseguró un lugar en la A