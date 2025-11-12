Colombia

Adelina Guerrero reprochó a Armando Benedetti por tratar de ‘loca’ y ‘delincuente’ a la magistrada Cristina Lombana: “Fue un error”

La esposa del ministro del Interior aseguró que, aunque no comparte las opiniones de su compañero sentimental, justifició sus palabras por las supuestas presiones de la magistrada contra su familia

Adelina Guerrero Covo le dijo a su esposo que no debió insultar a la magistrada Cristina Lombana

En medio de la polémica protagonizada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, que insultó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana por adelantar un allanamiento en su vivienda en el lujoso sector de Puerto Colombia, en el Área Metropolitana de Barranquilla, su esposa, Adelina Guerrero Covo, se refirió a las fuertes palabras entregadas por el jeje de cartera a medios de comunicación.

En una entrevista concedida a La W, el ministro Benedetti acusó a la magistrada Lombana de ser ‘delincuente’, lo que le acarreó la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación.

“Tengo una magistrada, la señora Cristina Lombana, que está loca, demente y es una delincuente hasta mandar allanar hoy mi casa”, dijo el ministro en la mañana del martes 11 de noviembre.

Ante las fuertes acusaciones de su esposo, Adelina Guerrero aseguró que le hizo saber al ministro que sus palabras no habían sido las más adecuadas para referirse a la funcionaria de una alta corte.

“Lo único que le puedo decir al respecto, pues yo le dije a Armando de que no debió utilizar esos adjetivos en contra de la magistrada, que fue un error.Yo no sé si lo reconoce o no, creería que sí lo reconoce”, señaló Guerrero en medio de una entrevista concedida a Caracol Radio.

