Mujer fue atacada a puñal por su compañero sentimental: la hirió en 20 oportunidades

Mientras en las calles de Soacha miles de mujeres participaban en una carrera por la resiliencia y el empoderamiento femenino durante la madrugada del domingo 9 de noviembre de 2025, ocurrió un nuevo caso de feminicidio en la vereda Panamá, ubicada en el sector Los Manzanos.

En esta ocasión, la víctima fue identificada como Nelcy Muñoz, de 43 años, que fue atacada con un arma blanca en más de 30 ocasiones por su pareja sentimental, que fue identificado como Milton Rodríguez. Las autoridades informaron que el agresor huyó del lugar tras cometer el brutal ataque.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro médico, pero la gravedad de las heridas provocó su fallecimiento horas después. El hecho generó una reacción inmediata por parte del alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, que expresó su rechazo a la situación a través de su cuenta de X.

“Nuestra ciudad como muchas otras en el país está cansada del maltrato, el abuso, y el feminicidio. Desde que iniciamos nuestra administración hemos intensificado los operativos contra aquellos sujetos señalados de los principales delitos contra la mujer, quienes son a su vez los principales sospechosos de cometer un atroz crimen como el que ha ocurrido hoy en la vereda Panamá”, explicó.

El mandatario local detalló las acciones implementadas por la administración para enfrentar la violencia de género: “Desde la administración hemos aumentado la capacidad de las líneas de atención, invertido importantes recursos en programas de empoderamiento y apoyo a la mujer, y también aumentado el nivel de atención psicológica y legal en la Alcaldía”.

Del mismo modo, el mandatario del municipio resaltó que los hechos se presentaron mediante una manifestación femenina: “Hoy precisamente 6.000 mujeres corrían por las calles de Soacha en señal de resiliencia y empoderamiento, sin embargo seguimos teniendo casos como el de Nelcy Muñoz España a quien hoy su pareja apuñaló dejándola en situación crítica para posteriormente morir víctima de las graves heridas que sufrió”.

El alcalde hizo un llamado a la acción de las autoridades judiciales, refiriéndose a la necesidad de obtener una respuesta firme: “La autoridad y la justicia tienen que actuar con absoluta contundencia y enviar un mensaje claro a todos los hombres: Quien levante su voz, o su mano contra la mujer se somete a que caiga sobre él todo el peso de la justicia“, reiteró.

Además, anunció la oferta de una recompensa de $20 millones para aquellos residentes del municipio que brinden información que permita la captura de Milton Rodríguez, y aseguró que solicitarán una condena ejemplar: “Hemos ofrecido 20.000.000 millones de pesos de recompensa contra el feminicida de Nelcy a quien esperamos tener pronto tras las rejas y contra el que pediremos una ejemplar condena que lo lleve ojalá a pasar sus últimos días en la cárcel. Ha llegado la hora de que la justicia envíe un mensaje más fuerte".

Autoridades refuerzan líneas de ayuda ante ola de feminicidios en Colombia

El aumento de los feminicidios en Colombia durante los primeros 10 meses de 2025 generó preocupación entre las autoridades y organizaciones sociales. De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios de Colombia, se contabilizaron 446 casos en el país entre enero y octubre, una cifra que supera la registrada en el mismo periodo del año anterior.

El informe indicó que Bogotá encabeza la lista con 56 víctimas, mientras que Cundinamarca se sitúa en el tercer lugar nacional, con 42 feminicidios.

El análisis del Observatorio reveló que en la mayoría de los casos, los responsables son parejas o exparejas de las víctimas. Además, más del 60% de los feminicidios se producen dentro de las viviendas, lo que se convierte en ejemplo de la persistencia de la violencia doméstica.

Cabe mencionare que en el municipio de Soacha, la Secretaría de la Mujer dispuso el número (601) 730 5580, extensión 112, así como la línea 123 opción 5, para reportar emergencias o solicitar orientación psicológica y jurídica de manera gratuita y confidencial.

En la capital del país, la Línea Púrpura Distrital (018000 112 137) funciona las 24 horas y también ofrece atención a través de WhatsApp (+57 300 755 1846). Las mujeres pueden acudir, además, a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres o a los centros de justicia integral, donde se brinda asesoría legal, apoyo psicosocial y protección inmediata.