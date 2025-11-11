Colombia

Mafe Carrascal estalló contra el alcalde de Bogotá por “recortes contra las clases populares”: lanzó fuertes exigencias

La representante a la Cámara sostuvo que las reformas promovidas por Carlos Fernando Galán, bajo el discurso de “modernización social”, en realidad representan recortes presupuestarios que perjudican a los más desfavorecidos



María Fernanda Carrascal lanzó una fuerte crítica contra el alcalde Carlos Fernando Galán, acusándolo de no apoyar la educación - crédito @CarlosFGalan - @MafeCarrascal/X

María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, lanzó duras críticas contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acusándolo de aplicar recortes económicos bajo la excusa de una “modernización social”, lo que afecta principalmente a las clases populares. La congresista centró sus denuncias en el desmantelamiento de las Aulas de Apoyo Pedagógico (AAP), programa clave para la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad.

“Cuando Galán habla de modernizar la política social, ya sabemos lo que viene: recortes contra las clases populares”, escribió Carrascal en su cuenta de X. La congresista explicó que el plan de “transición progresiva”, que busca integrar a los estudiantes de las AAP en aulas regulares, está provocando la pérdida de espacios educativos especializados y el abandono de políticas inclusivas que, según ella, sí estaban funcionando.

Mafe Carrascal criticó recortes en la educación inclusiva de Bogotá

Según la congresista, este proceso de integración no solo está mal implementado, sino que dejó en claro que detrás de las intenciones de “inclusión”, el objetivo real es reducir costos sin ofrecer garantías suficientes en términos de recursos, formación docente y acompañamiento adecuado para los estudiantes.


María Fernanda Carrascal afirmó que las reformas impulsadas por el alcalde Galán bajo el lema de "modernización social" son, en realidad, recortes económicos que afectan a las clases populares - crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal también reveló que, según documentos oficiales, la Secretaría de Educación de Bogotá decidió no abrir nuevos cupos para el programa, lo que limita las opciones para los estudiantes con discapacidad.

A través de un memorando interno, la entidad justificó la medida citando unas circules del Ministerio de Educación Nacional, así como el Decreto 1421 de 2017, que plantean la inclusión en aulas regulares; sin embargo, la congresista cuestionó que, en lugar de garantizar una integración efectiva, el plan se está implementando sin recursos, sin acompañamiento adecuado y sin formación para los docentes.

“Lo que encontramos es que, detrás del discurso de ‘inclusión’, hay un recorte sin planeación”, afirmó Carrascal en su hilo en la red social. Según sus cálculos, la medida afectará a 1.600 estudiantes con discapacidad, muchos de los cuales ya han tenido experiencias fallidas de inclusión en aulas regulares. Adicional a esto, denunció que los docentes de las AAP, en su mayoría mujeres con años de experiencia, están siendo despojados de sus puestos sin estabilidad laboral ni reconocimiento.


Mafe Carrascal denunció que el plan de Galán no solo es ineficaz, sino que está afectando a 1.600 estudiantes con discapacidad en Bogotá - crédito @MafeCarrascal/X

La congresista denunció el impacto negativo de la política educativa de Galán en la inclusión

De acuerdo con los documentos que ella reveló, la Secretaría de Educación defendió su plan, bajo el argumento de que está en cumplimiento de un fallo judicial que obliga a garantizar la permanencia de los estudiantes con discapacidad en aulas regulares, siempre que se brinden los apoyos necesarios.

La entidad distrital insistió en que los diagnósticos y condiciones clínicas no pueden utilizarse como justificación para excluir a los estudiantes de las aulas regulares. La Secretaria resaltó que cualquier cambio en la trayectoria educativa de los estudiantes debe ser respaldado por un análisis técnico y debe contar con la participación de los padres de familia.

“Esto no es una transición pedagógica, sino una estrategia para reducir gastos y mostrar avances en metas nacionales sin mejorar las condiciones reales de la educación inclusiva”, señaló la congresista.


Para María Fernanda Carrascal, las Aulas de Apoyo Pedagógico no son una política obsoleta, sino un modelo clave para la inclusión educativa en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La representante a la Cámara explicó que las AAP no son un error del pasado, como algunos intentan presentar, de acuerdo con su hilo en la red social, sino que son espacios fundamentales que garantizan una inclusión real, no solo simbólica, para los estudiantes con discapacidad.

Estos entornos permitieron a miles de niños, niñas y jóvenes aprender a su propio ritmo, con el acompañamiento especializado que necesitan para superar barreras y desarrollar todo su potencial. Por esta razón, Mafe Carrascal exigió al alcalde Galán y a la secretaria de Educación, Isabel Segovia, que detengan de inmediato este proceso de desmantelamiento.

“Porque la inclusión no se decreta, se construye escuchando a quienes la viven cada día”, concluyó la legisladora en su hilo en X.

