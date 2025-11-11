Karina García habló sobre su paso por OnlyFans y le dio un consejo a compañera de ‘La casa de Luinny’: “Tienes que ponerle un fin a eso, amor”

Karina García y Yurgenis Aular abren el corazón sobre OnlyFans y el peso de las críticas en el entretenimiento digital - crédito @lamansiondeluinny/IG

En una conversación que se volvió rápidamente viral en redes sociales, la creadora de contenido Karina García compartió un emotivo testimonio sobre su paso por OnlyFans y aprovechó para aconsejar a su compañera Yurgenis Aular, con quien coincidió en el programa La Mansión de Luinny.

La charla entre ambas se convirtió en una reflexión sobre los límites, las decisiones personales y el peso de las críticas que enfrentan las mujeres en el entretenimiento digital.

Durante el diálogo, Yurgenis habló sin filtros sobre su experiencia creando contenido en la plataforma de contenido para adultos: “Con mis amiguitas del medio, las que tenemos Only, me pongo con mis amiguitas así a hacer contenido. Que una alberca, no sé qué, vamos, nos ponemos traje de baño, nos ponemos a hacer tiktoks y huevonadas”, contó la venezolana, quien ha ganado reconocimiento en redes sociales por su espontaneidad y el contenido sensual que comparte.

Karina, quien también fue parte de La casa de los famosos Colombia, aprovechó el momento para darle un consejo desde su propia experiencia a la venezolana, que en su momento se refirió al contenido sano que hace con algunas amigas que también hacen parte de Onlyfans.

El emotivo consejo de Karina García a Yurgenis Aular tras su experiencia en OnlyFans - crédito @karinagarciaoficiall/IG

“Además, bebé, yo siempre he dicho que él se justifica los medios. Yo sé que tú no te vas a quedar ahí toda la vida, porque tú tienes una proyección de artista”, le expresó Karina.

Aular respondió asegurando que su enfoque en OnlyFans ha sido responsable y con metas claras: “Y yo no me bebo la plata, yo no me jodo la plata”. Frente a esto, García le dio la razón y aprovechó para relatar cómo ella misma recurrió a la plataforma en un momento de dificultad económica.

“Por ejemplo, en mi caso, cuando yo decidí abrir Only, amiga, yo estaba pasando por una situación supermala. Y yo siempre he sido una mujer muy abundante, gloria a Dios, me encanta el dinero, me encanta trabajar. Qué resuelve. Siempre. Yo había acabado de tener a mi bebé, mi niño tiene cinco años. O sea, tenía un marido que no servía para nada. El papá del niño. Bueno, él ama a su hijo, pero me refiero a resolver económicamente. Y yo dije: ‘¿Qué voy a hacer? Me va a tocar abrir esta página’. Cuando la abrí, el primer mes me hice como cincuenta, ochenta millones de pesos. Eso es demasiado dinero sin mostrar nada. Amiga, ¿quién no se va a emocionar así?”, confesó la influenciadora colombiana.

Sin embargo, la creadora recordó que, con el tiempo, decidió subir contenido más sugerente y terminó enfrentando una fuerte consecuencia.

“Entonces, obviamente, yo dije: ‘bueno, si muestro un poquito más, hago más. Voy a hacer un video con ella’, era simplemente como todo supersugestivo, como besándonos. Ah, bueno, y una vez así (hace seña de haber realizado contenido sexual explicito), y ya. Pero eso se regó, eso se regó”, narró Karina, haciendo referencia al momento en que sus videos fueron filtrados en redes.

Testimonio viral de Karina García sobre OnlyFans impacta a seguidores - crédito teamkarisantana/tiktok

Aular, sorprendida, preguntó: “¿Se te filtró?”, a lo que Karina respondió lo que ocurrió con el video y como lo usaron algunas personas en su contra.

“¿Qué? Obvio, amiga. Eso se filtró. Cuando yo estaba en La casa de los famosos, había una persona que no me quería y entre esas, ella... (Yina Calderón). Y le dijeron a todo el mundo que sacaran todos mis videos. En fin”, dijo la modelo paisa.

La colombiana aseguró que, pese a la exposición y el daño emocional que eso le causó, logró transformar esa experiencia en fortaleza.

“Pero, ¿sabes qué? Diosito me ama tanto. Yo lloraba y yo decía: ‘Jueputa’. Pero yo decía: ‘El fin justifica los medios’. Yo ese dinero lo utilicé para sacar adelante a mis hijos. O sea, yo no me lo bebí, yo no me lo drogué, nada”, expresó con honestidad.

Actualmente, García reveló que ya no forma parte de OnlyFans y que decidió cerrar esa etapa de su vida porque tiene otros objetivos en mente y lo que tenía que pagar con su trabajo en la plataforma para adultos, ya lo hizo, mientras le aconsejaba a su compañera de programa también terminar con el oficio.

“Yo ya cerré Only, pero porque siento que fue un ciclo. Y lo mismo te va a pasar a ti, porque tú eres una niña... Se te nota en la mirada, marica, que tienes un corazón demasiado lindo, eres superbuena hija. En lo poquito que he conocido de ti, marica, tú tienes que ponerle un fin a eso, amor. Para que te proyectes como una artista, para que te respeten. Lastimosamente, estamos en una sociedad donde a las mujeres nos tiran muy duro. Nos tiran súper, súper, superduro”, le mencionó Karina a Yurgenis.

Yurgenis Aular y Karina García reflexionan sobre los límites y la sororidad en el mundo digital - crédito @lamansiondeluinny/IG

Aular, visiblemente conmovida, concluyó la conversación con una frase que reflejó la sororidad del momento: “Por eso somos las más fuertes”.

Finalmente, Karina cerró con un consejo que resonó entre la venezolana y algunos seguidores del programa: “Ahorra, invierte”. Una enseñanza nacida de la experiencia y de la resiliencia de una mujer que, como muchas, aprendió a reconstruirse en medio de la exposición pública.