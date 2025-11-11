‘Influencer ‘y biólogo colombiano explicó por qué a los humanos nos gusta tanto el azúcar, pese a que consumirlo en exceso afecta la salud

Los dos jóvenes y caras visibles de la página de 'Shots de ciencia' ya cuenta con cerca de 400 mil seguidores en Instagram- crédito @shotsdeciencia/IG

El biólogo colombiano Ignacio Galán, integrante de Shots de Ciencia, compartió en un video que dejó en la cuenta de Instagram de la página el lunes 10 de noviembre de 2025, la razón por la cual “a los humanos nos fascina el azúcar, a pesar de sus consecuencias negativas para la salud”.

En este espacio que creó en redes junto a su colega Efraín Rincón, Galán ahondó en los procesos biológicos y evolutivos detrás de esta preferencia, una de las temáticas que el espacio aborda con claridad y sencillez en redes sociales.

Shots de Ciencia (@shotsdeciencia), espacio popular en plataformas digitales, se especializa en traducir la complejidad de fenómenos científicos a situaciones cotidianas, y ambos ya han sido referenciados por el diario El País debido a la capacidad del proyecto para conectar con un público diverso a través de ejemplos cercanos y explicaciones didácticas.

Según explicó Galán, el azúcar por sí misma no es el problema central. “El azúcar en sí mismo no es malo. De hecho, nuestro cuerpo lo necesita. Es fuente de glucosa, el combustible que usan nuestros órganos y músculos para mantenernos vivos”, afirmó en el inicio de la grabación.

Galán y Rincón siempre soportan sus videos con bibliografía que dejan para que los usuarios consulten si desean saber más sobre los estudios en los que basan su contenido, como el del consumo de azúcar en este caso - crédito @shotsdeciencia/IG

El especialista precisó que la glucosa resulta esencial para el funcionamiento corporal y que numerosos alimentos básicos, como arroz, trigo y maíz, se transforman en esta sustancia durante la digestión.

Sin embargo, los azúcares simples disponen esa energía de inmediato, lo cual explica la preferencia humana por los sabores dulces.

“Nuestros antepasados no tenían todo esto a su disposición. La comida era escasa y el azúcar estaba en apenas unos pocos alimentos como las frutas maduras”, argumentó Galán.

El País detalló que este fenómeno tiene raíces en la evolución, pues acceder a frutas dulces y nutritivas aumentaba la posibilidad de supervivencia.

A su vez, el biólogo colombiano explicó cómo la transformación industrial y la disponibilidad de productos ultraprocesados modificaron el entorno alimentario.

Según Galán, “el problema no es solo la cantidad, sino la forma en la que los consumimos. Además de postres, hay azúcar líquida por todas partes. Como los líquidos no nos sacian tanto como los sólidos, es muy fácil excederse”.

Este cambio repercute en la absorción del azúcar y su impacto en el organismo. “Si el azúcar sólido se relaciona con sobrepeso, diabetes y enfermedades cardiovasculares, el azúcar líquido aún más”, sostuvo en el mismo video Galán.

El llamado a consumir azúcar siendo conscientes del daño que puede causar su consumo en exceso para el cuerpo

El espacio liderado por los dos biólogos recomienda adoptar una postura consciente ante el consumo de azúcar, optando por versiones en alimentos integrales como frutas, que además aportan fibra, vitaminas y minerales.

“Hoy muchos consumimos cantidades muy por encima de lo que nuestro cuerpo necesita. Y el problema no es solo la cantidad, sino la forma en la que los consumimos”, insistió Galán, resaltando la importancia de moderar la ingesta y privilegiar las presentaciones naturales.

Con una propuesta de divulgación científica enfocada en la vida diaria, Shots de Ciencia se consolida como un referente en redes sociales, dejando al final la reflexión final que siempre busca conectar con la experiencia de la audiencia.

“¿Y a qué dulce usted no se puede resistir?”, es la pregunta con la que se deja abierta la invitación al público a reconsiderar sus hábitos alimenticios en un entorno saturado de opciones ultraprocesadas.