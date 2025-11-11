Así quedaría el aumento del salario mínimo en 2026 para millones de trabajadores con el IPC de octubre revelado por el Dane

La Corte Constitucional estableció que el aumento del salario mínimo no puede darse por debajo de la inflación - crédito iStock

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que la inflación anual para octubre de 2025 en Colombia se ubicó en 5,51%, una cifra clave que servirá como punto de partida para la negociación y el ajuste del salario mínimo de 2026. El actual salario mínimo es de $1.423.500 (sin auxilio de transporte) y, en las próximas semanas, representantes del Gobierno, sindicalistas y gremios empresariales buscarán definir el nuevo monto en medio de presiones políticas, diferencias técnicas y expectativas sociales.

La publicación de la inflación se dio a días del inicio de las deliberaciones de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el escenario en el que se define el incremento considerando factores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la productividad laboral y el PIB. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que se instalará el 1 de diciembre.

La ley en Colombia establece que el salario mínimo debe aumentar al menos en el porcentaje de la inflación del año anterior, aunque con normalidad se suman uno o dos puntos porcentuales relacionados con la productividad laboral. Si se aplica únicamente la inflación reportada por el Dane, el salario mínimo para 2026 subiría a $1.502.929.

La inflación sigue lejos de la meta del Banco de la República, que es del 3% anual

El cálculo se hace de la siguiente manera:

Salario mínimo 2025: $1.423.500

Incremento por inflación (5,51%): $1.423.500 x 0,0551 = $78.229

Salario mínimo proyectado para 2026 ajustado solo a inflación: $1.501.729

Ahora, si se suma un punto adicional por productividad, es decir, un ajuste total de 6,5%, el salario mínimo alcanzaría:

$1.423.500 x 1,065 = $1.516.478

Con dos puntos adicionales (7,5% total), el aumento sería:

$1.423.500 x 1,075 = $1.531.763

Esto significa que, si se consideran los criterios habituales de concertación, el nuevo salario mínimo podría quedar entre los $1,501.729 y los $1,531.763, dependiendo del resultado de la negociación.

Ahora, un trabajador que gana el salario mínimo en la actualidad recibe $1.423.500 al mes. Entonces:

Si el aumento aprobado es de 6,5%, en enero de 2026 pasaría a recibir $1.516.478, es decir, $92.978 adicionales cada mes.

Si el incremento llegara a 7,5%, la diferencia mensual sería de $108.263.

Debate político y social

El anuncio de la cifra de inflación se da en medio de un tenso debate. El ministro Antonio Sanguino insiste en la necesidad de que el proceso se mantenga en la mesa de concertación. Ante la decisión de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de retirarse temporalmente de las conversaciones, el funcionario calificó la actitud empresarial como un “acto de cobardía” y aclaró que no existe una cifra oficial predeterminada de aumento.

El ministro Armando Benedetti anticipa que el salario mínimo en Colombia para 2026 podría llegar a $1.800.000, superando las proyecciones iniciales

“Cualquier incremento será fruto del análisis conjunto de las variables macroeconómicas”, apuntó.

Populismo barato

Desde el sector empresarial, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, rechazó propuestas consideradas como exorbitantes, como la idea de un salario de $1.800.000 para 2026, que dio a conocer el ministro del Interior, Armando Benedetti. “Es puro populismo barato. Un incremento de ese nivel podría desestabilizar la economía y provocar hiperinflación”, afirmó el dirigente al señalar que decisiones de este calibre recuerdan prácticas fallidas sufridas por otras economías de la región, como Venezuela.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, denunció la politización del debate y la intención del Gobierno de fijar el salario mínimo por decreto en caso de que fracasen las conversaciones.

“Convertir este debate en un asunto electoral nos puede llevar a decisiones irreversibles y afectar el empleo formal”, señaló el dirigente al proyectar posibles presiones sobre el déficit fiscal y la generación de empleo formal.

Son más de tres millones los trabajadores colombianos que devengan un salario mínimo

La visión sindical y del Gobierno

No obstante, desde el movimiento sindical, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, respalda un incremento de dos dígitos. Arias ve favorable la propuesta de elevar el salario mínimo de manera sustancial.

“Un incremento fuerte beneficiará a los empleados y dinamizará la economía a través del consumo de los hogares”. El líder de la CUT rechaza la tesis de que un aumento notable del salario reducirá el empleo y afirma que la experiencia reciente indica un efecto positivo sobre la demanda interna y la actividad económica.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro reiteró la línea de su administración: “Subí el salario mínimo como ninguno. Aún me queda un año, voy a aprovechar”. Petro adelantó que, si no hay acuerdo, el Gobierno establecerá el incremento por decreto el 31 de diciembre, apostando otra vez por un ajuste por encima de la inflación. Durante su mandato, el salario mínimo se incrementó 9,54% para 2025, una de las alzas más altas en términos reales en la historia reciente del país.