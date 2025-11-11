Colombia

Asesinato cerca de centro comercial de Ibagué destapa la trama de Daily Cop: víctima del escándalo cayó en ataque sicarial pese a ir en camioneta blindada

Cubillos Quintero, señalado en expedientes del caso Daily Cop y con antecedentes por captación masiva de dinero, fue atacado por dos sicarios cuando se movilizaba en una camioneta blindada

Cristian Cubillos Quintero, señalado en
Cristian Cubillos Quintero, señalado en expedientes del caso Daily Cop, fue asesinado cuando se movilizaba en una camioneta blindada cerca de un centro comercial de Ibagué - crédito red social X e imagen creada con IA

El reciente asesinato de Cristian Fernando Cubillos Quintero en las afueras de un centro comercial de Ibagué reactivó el escándalo de Daily Cop, la primera criptomoneda colombiana, y expuso de nuevo su red de captación masiva de dinero, sus vínculos con el crimen organizado y las menciones en investigaciones sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro.

La muerte de Cubillos, ocurrida la noche del jueves 30 de octubre, reactivó preguntas sobre quiénes están detrás de las multimillonarias operaciones que dejaron a decenas de víctimas sin su dinero y a varios de los principales responsables prófugos de la justicia.

De acuerdo con información recabada por El Tiempo, la Policía de Ibagué recibió una alerta por un ataque sicarial en inmediaciones de un concurrido centro comercial.

Aunque el hecho no generó impacto inmediato, la identidad de la víctima elevó el nivel del caso.

Cubillos Quintero, oriundo de Cali, conducía una camioneta blindada cuando dos sicarios en una motocicleta de alta cilindrada lo interceptaron y le propinaron varios disparos.

Lugar donde fue asesinado Cubillos
Lugar donde fue asesinado Cubillos Quintero, en las afueras de un centro comercial de Ibagué, durante un ataque sicarial ejecutado por dos hombres en motocicleta - crédito Tolima Estéreo

Su perfil no tardó en llamar la atención: tenía antecedentes por captación masiva de dinero y aparecía vinculado directamente al caso Daily Cop.

Investigaciones permitieron establecer que Cubillos figuraba en un organigrama en poder de las autoridades bajo la categoría de “grandes comerciales fundadores” de Daily Cop.

En ese documento aparece su nombre y fotografía, junto con la anotación: “Cristian Cubillos Quintero, con allegados, captaron masivamente dinero desde su oficina en Sansur, en Cali. Se autoproclamaba como el dueño de Daily”.

Esa oficina funcionaba en los locales 15 y 16 del San Andresito del sur, donde Cubillos tenía un contrato de arrendamiento.

Para las autoridades, el volumen de las deudas acumuladas y el alcance de sus responsabilidades dentro del proyecto podrían estar directamente relacionados con el riesgo que enfrentaba.

De hecho, en abril de 2024, la Policía le incautó un arma traumática marca Zoraki, calibre nueve milímetros, junto con un proveedor y cinco cartuchos.

Cubillos también aparece mencionado en un expediente de la Fiscalía junto a Sebastián Betancourth Esquivel y Juan José Benavides, señalados como los cerebros de Daily Cop y actualmente prófugos.

crédito @daily.dlycop/IG | Pexels |
crédito @daily.dlycop/IG | Pexels | Red social X

Una fuente del ente acusador recordó al medio citado que “la importancia del señor Cubillos Quintero es tal que aparece en un expediente de la Fiscalía por captación de dinero junto a los llamados cerebros de Daily Cop”.

Benavides incluso fue secuestrado en Argentina por un clan mafioso que exigía el retorno de una millonaria inversión.

Daily Cop, que prometía retornos extraordinarios, terminó convertida en una estafa transnacional que afectó a decenas de víctimas en Colombia y otros tres países, con un monto que supera los 130.000 millones de pesos. Los expedientes judiciales también mencionan la incursión de narcotraficantes de la región en la red financiera irregular.

Para el abogado penalista Víctor Muñoz, representante de un grupo de inversionistas afectados, el asesinato confirma la operación de una verdadera organización criminal que ha comenzado a “ajustar cuentas”.

Muñoz incluso reiteró la versión según la cual un testaferro de los líderes de Daily Cop habría aportado un avión Superking 300 HK5328-G a la campaña presidencial de 2022, una hipótesis que tanto Ricardo Roa como el presidente Gustavo Petro han negado.

El cerebro detrás de Daily Cop

Juan José Benavides Velasco, señalado como principal artífice de la estafa de la criptomoneda Daily Cop, permanece detenido en Argentina desde el 26 de agosto, tras ser capturado en Mendoza por una circular roja de Interpol.

La Fiscalía colombiana lo acusa de desviar COP 126.000 millones entre 2019 y 2022 y de defraudar a 220.000 personas.

El proceso en Colombia avanza bajo reserva para proteger a 144 víctimas acreditadas, mientras autoridades de Estados Unidos siguen el rastro de sus movimientos financieros y bienes adquiridos presuntamente con dinero ilícito, incluyendo un apartamento en Miami y propiedades de alto valor en Medellín y otras ciudades.

En la mitad, Ómar Hernández
En la mitad, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, CEO de Spartan Hill, que denunció presuntos aportes de Daily Cop a la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito LinkedIn

El expediente también involucra a Sebastián Betancourt, actualmente prófugo, y a Omar Fernández Doux-Ruisseau, vinculado a la empresa Spartan Hill, cuya defensa asegura que se reunió con Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, aunque tanto la campaña como Benavides niegan aportes irregulares. Paralelamente, se investiga la infiltración de recursos del Clan del Golfo y de clanes esmeralderos en el esquema de Daily Cop.

Benavides enfrenta además el antecedente de haber sido secuestrado en 2022 por un grupo ligado al Clan del Golfo, lo que su defensa podría usar para frenar su extradición. El trámite en Argentina podría prolongarse varios meses.

