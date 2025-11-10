Colombia

Usuarios en redes sociales cuestionan a Gustavo Petro por parafrasear frase famosa de Pablo Escobar: “Prefiero una tumba en Colombia y no una cárcel en EE. UU.”

El presidente colombiano había expresado su molestia por un informe periodístico que mostraría que se estaría preparando un supuesto plan de Estados Unidos para llevarlo preso

El presidente hizo referencia a
El presidente hizo referencia a un supuesto plan de Estados Unidos que lo llevaría a ser arrestado

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro nuevamente están siendo objeto de críticas por parte de varios sectores del país.

En esta ocasión, hacen referencia a su discurso en el acto de perdón por el exterminio de la Unión Patriótica (UP), en la que se pronunció sobre un supuesto plan del Gobierno de Estados Unidos para ser arrestado y llevado ante las instancias judiciales del país norteamericano.

“Nos sacan en una revista con un traje naranja. Salimos de un proceso de paz, de una constituyente, mataron a todo un partido de izquierda y los que sobrevivimos (…) quieren desaparecer esta alternativa popular y que no gane de nuevo las elecciones de 2026 y lo quieren hacer con violencia”, dijo el mandatario en su intervención.

Posteriormente, el jefe de Estado señaló: “Es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando, a que se lo lleven preso a un país extranjero que nada tiene que ver con lo que uno piensa”.

Esta última frase generó revuelo en las redes sociales, ya que varios usuarios recordaron palabras similares dichas por el fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”, lema del extinto grupo Los Extraditables en la década de los 80 cuando se manifestaban en contra de la extradición a territorio estadounidense.

Ante ello, internautas cuestionaron que el actual mandatario de los colombianos replicará la frase dicha por el lider del Cartel de Medellín.

“Prefiero una tumba en Colombia a un calabozo en los US. Dónde hemos oído eso antes?”; “Si Pablo Escobar estuviera en vida demandaría a Petro por derechos de autor”; “A Pablo Escobar no le fue muy bien defendiendo esa teoría“; ”El espíritu de Pablito está aquí...“, fueron algunos de los comentarios.

Incluso, el expresidente del Senado Ernesto Macías sostuvo que “Cualquier parecido con el pensamiento de Pablo Escobar, no es mera coincidencia. El líder del narcotráfico de aquella época, afirmó: “Prefiero una tumba en Colombia, que una celda en Estados Unidos”.

