Petro denunció codicia internacional y rechazó acusaciones sobre el manejo de Venezuela: “La espada de Bolívar nunca se unto de cocaína”

El presidente colombiano se refirió a las acusaciones de varios sectores que lo señalan por intentar favorecer la continuidad de un régimen autoritario en Venezuela o por estar involucrado en posibles beneficios obtenidos del narcotráfico

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció la existencia de una codicia internacional sobre los recursos de Venezuela y rechazó las acusaciones surgidas en su contra respecto al manejo de la situación en el país vecino y posibles vínculos con el narcotráfico.

En un mensaje divulgado en su cuenta oficial de X, el mandatario escribió que “la espada de Bolívar nunca se unto de cocaína (sic)” y reafirmó que el poder pertenece a los pueblos.

En la publicación, el presidente Petro advirtió sobre el riesgo de que Colombia y Venezuela sean llevadas a un estado de conflicto similar al de Siria por el interés externo en los recursos no renovables de la región.

Gustavo Petro advirtió sobre el
Gustavo Petro advirtió sobre el riesgo de que Colombia y Venezuela sean llevadas a un estado de conflicto similar al de Siria - crédito Joel González/Presidencia

“Está es la realidad de Venezuela su riqueza en recursos no renovables. Nos pueden convertir en una Siria, a Colombia y a Venezuela porque no les importa sino la codicia (sic)”, indicó Gustavo Petro.

El jefe de Estado también se refirió a los señalamientos de sectores que lo acusan de buscar “mantener una dictadura en Venezuela o compartir ganancias de los narcos”.

Frente a esto, Petro negó las imputaciones y afirmó: “No señores, la espada de Bolívar nunca se unto de cocaína. El poder no es nuestro es de los pueblos y llegó la hora de los pueblos también en toda América (sic)”.

El pronunciamiento del mandatario colombiano se da como en respuesta de un artículo de Armando.Info que dice que las arenas negras del sur de Venezuela, ricas en coltán son supuestamente saqueadas por guerrillas y mafias que operan en Colombia y la Amazonía.

Gustavo Petro aseguró que "el
Gustavo Petro aseguró que "el poder no es nuestro es de los pueblos y llegó la hora de los pueblos también en toda América" - crédito @petrogustavo/X

