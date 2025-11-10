Identifican a las 11 víctimas atropelladas por conductor ebrio en San Cristóbal, Bogotá: este es su estado de salud

Dos de los cuatro menores presentan diagnóstico de muerte cerebral, mientras los demás continúan bajo observación médica en diferentes clínicas de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un grave accidente de tránsito registrado en la noche del sábado 8 de noviembre de 2025 dejó once personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad, en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

Según el informe oficial, un taxi perdió el control y embistió a un grupo de peatones que se encontraban reunidos en una de las calles del sector. El vehículo, conducido por un hombre de 56 años, posteriormente chocó contra varias motocicletas estacionadas.

El siniestro se produjo hacia las 7:39 de la noche en la calle 47 Sur con carrera 6. El coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, confirmó que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol. “El dictamen determinó que presentaba un grado II de embriaguez”, precisó el oficial.

El hombre fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la investigación para establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Este es el estado de salud de las 11 víctimas del accidente

De acuerdo con información confirmada por las autoridades a Noticias Caracol, las once víctimas del siniestro continúan bajo atención médica en distintos centros asistenciales de Bogotá.

Entre las personas afectadas se encuentran cuatro menores de edad:

Niño de 7 años: presenta exposición de masa encefálica y trauma craneoencefálico severo. Se encuentra en el Hospital La Victoria.

Adolescente de 15 años: sufrió trauma craneoencefálico y de cadera severo. También recibe atención en el Hospital La Victoria.

Bebé de 4 meses: presenta politraumatismos y está internado en la Clínica OMI.

Menor de 12 años: tiene policontusiones en cabeza, cuello y abdomen y permanece en la Clínica Santa Clara.

Asimismo, siete adultos resultaron con diferentes tipos de trauma y lesiones:

Persona de 29 años: politraumatismos (Clínica Santa Juliana).

Persona de 25 años: trauma craneoencefálico moderado y facial (Clínica Santa Juliana).

Persona de 28 años: politraumatismos (Clínica Santa Juliana).

Persona de 40 años: politraumatismos (Clínica Santa Juliana).

Persona de 22 años: politraumatismos (Clínica Santa Juliana).

Persona de 27 años: politraumatismos (Clínica Santa Juliana).

Persona de 29 años: trauma en cadera y golpe en la nariz (Clínica Santa Juliana).

Las autoridades informaron que dos de los menores fueron diagnosticados con muerte cerebral, mientras que los demás pacientes permanecen en estado reservado bajo supervisión médica.

Familiares piden fortaleza y justicia

El accidente ha dejado una profunda afectación emocional entre los familiares de las víctimas. Jorge Arturo, padre de dos de los menores, expresó su dolor ante los medios de comunicación. “No tiene presentación, no me hallo porque yo los dejé bien (...) yo a mis hijos los amaba, los amo y los adoro. Pero si es de Dios todopoderoso que no estén más con nosotros, se los entrego.”

El hombre hizo un llamado a la conciencia vial y pidió a los ciudadanos evitar conducir bajo los efectos del alcohol. “Miren las consecuencias, hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted”, señaló.

Por su parte, Heidy Miranda, familiar de los menores, informó que “Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual. Daniela está estable en este momento”, y agregó que una de las primas de los niños espera ser trasladada a otro centro asistencial para someterse a cirugías de rodilla, cadera y brazos. “Solo estamos esperando que Dios obre en esta familia y los llene de fortaleza”, afirmó.

Autoridades adelantan investigación

El coronel Silva reiteró que el conductor fue detenido en el lugar de los hechos y que se está adelantando el proceso judicial correspondiente.“El conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. El dictamen determinó que presentaba un grado II de embriaguez”, señaló el oficial, quien aseguró que las autoridades trabajan para evitar que este caso quede en la impunidad.

El hecho ha generado preocupación por el aumento de accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol en la ciudad. La Policía de Tránsito recordó que la conducción en estado de embriaguez es una infracción grave que pone en riesgo la vida de peatones y conductores.