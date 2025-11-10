Colombia

Exmagistrado propuso cambiar el escudo de Colombia e incluir el holocausto del Palacio de Justicia: esta sería la modificación

Se trata de Sigifredo Espinosa Pérez, que ya había expuesto su idea durante un evento en Medellín de la Corte Suprema de Justicia, reiteró su intención de que el símbolo patrio rinda honor a lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985

El exmagistrado Sigifredo Espinosa propuso
El exmagistrado Sigifredo Espinosa propuso ajustar el escudo nacional y causó revuelo en las redes sociales - crédito @CorteSupremaJ/X - Infobae Colombia

En una propuesta que ya causa una serie de comentarios en las redes sociales, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Sigifredo Espinosa Pérez reiteró la necesidad, según él, de modificar el escudo nacional, que en su concepto no corresponde a la memoria histórica del país, pues no incluye un hecho que marcó un antes y un después: la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, con un saldo de 98 muertos y 11 desaparecidos.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia planteó, en diálogo con W Radio, así como lo había hecho el 27 de octubre en un evento del alto tribunal en Medellín la necesidad de reemplazar el istmo de Panamá por una representación del holocausto del palacio, como forma de rendir homenaje a las víctimas y preservar el recuerdo de uno de los episodios más trágicos del país, tras la ofensiva del M-19 y la arremetida del Ejército Nacional.

En una propuesta que causó
En una propuesta que causó polémica, el exmagistrado Sigifredo Espinosa planteó ajustar el escudo nacional para plasmar en él “la memoria de tan macabro hecho” - crédito @CorteSupremaJ/X

En su argumentación, Espinosa argumentó que el escudo, vigente desde 1834 bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander, contiene elementos que han perdido vigencia. En particular, señaló que el istmo, incorporado mediante una ley de ese año, ya no refleja la realidad nacional tras la separación de ese territorio en 1903; en una situación que, para otras voces, también se repetiría con otros elementos que hacen parte de la heráldica del país, y que ya no lo significan.

El istmo de Panamá ya no representa nada en cuanto a los sentimientos patrios de Colombia, porque es un Estado independiente y ajeno a nuestra República”, afirmó Espinosa al citado medio. Es por ello que la propuesta del exmagistrado consiste en suprimir ese símbolo y, en su lugar, incorporar una imagen alusiva a la toma y retoma del Palacio de Justicia, por el impacto que tuvo en el ordenamiento jurídico e incluso político de Colombia.

Otro de los que ha
Otro de los que ha propuesto cambiar el escudo nacional es el presidente Gustavo Petro - crédito Juan Cano/Presidencia - Infobae

Los argumentos por los que se debe cambiar el escudo nacional, según exmagistrado

En consecuencia, Espinosa indicó que este episodio debe ocupar un lugar destacado en la simbología nacional, al tratarse, en su opinión, del evento de mayor gravedad desde la independencia. “Este elemento del escudo ya sobra y, en su lugar, deberían existir aspectos tan importantes como el holocausto del Palacio de Justicia, que resulta como el evento de mayor gravedad en toda la historia desde la independencia de Colombia”, sostuvo el exmagistrado.

Y reiteró la importancia de que la historia reciente quede plasmada en los símbolos patrios, como un aporte a las generaciones futuras y a la memoria colectiva. “Que se plasme en algún lugar o símbolo esta historia como un aporte a las generaciones venideras, a la memoria y la historia misma que nos dejan en deuda con lo que ha pasado”, expresó el extogado al citado medio, con lo que hizo hincapié en la dificultad de reconstruir la verdad sobre lo sucedido.

El Ejército Nacional también es
El Ejército Nacional también es señalado por la operación para recuperar el Palacio de Justicia, debido a supuestas irregularidades y desaparición de personas que fueron rescatadas en 1985 - crédito Colprensa

Lo anterior, debido a la desaparición de muchos testigos. “Muchos de los testigos de tan macabros hechos hoy en día ya han fallecido; la verdad está oculta, ya no la podemos recuperar”, concluyó Espinosa con W Radio, que abrió de esta manera una fuerte discusión sobre la necesidad, en su concepto, de actualizar los símbolos nacionales, su función como representación de un país y la manera en que estos pueden contribuir a mantener viva la memoria.

Es válido decir que otro de los que ha propuesto cambiar el escudo ha sido, justamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, que considera que la frase ‘Libertad y Orden’ no corresponde a lo que se pretende con los diferentes programas estatales y sugirió que se le agregue la palabra ‘justo’. Una iniciativa que incluso ya fue radicada en la Cámara de Representantes, por la congresista Dorina Hernández Palomino; sin que existan novedades sobre ello.

