Campaña de Vicky Dávila negó que las exministras Sandra Suárez y Alicia Arango se retiraron del equipo de la precandidata presidencial

Representantes de la campaña presidencial afirmaron que las exministras Suárez y Arango permanecen activas, subrayando su relevancia en la coordinación política y su trayectoria en gobiernos anteriores - crédito (Colprensa - Álvaro Tavera), Vicky Davila/Facebook y @sandrasuarezp

La campaña presidencial de Vicky Dávila refutó las versiones sobre la supuesta salida de Sandra Suárez, actual gerente de campaña, y Alicia Arango, quien ocupa el rol de jefa de debate, del equipo de trabajo.

Ambas colaboradoras, reconocidas por su cercana relación con el ahora expresidente Álvaro Uribe Vélez, permanecen activas en el equipo de la precandidata, según aclararon desde su equipo de trabajo.

Al frente de la gerencia general de Revista Semana, Sandra Suárez consolidó su trayectoria en medios de comunicación, sumada a su paso como ministra de Ambiente durante la presidencia de Uribe Vélez.

Por su parte, Alicia Arango ha ocupado distintos puestos de alta responsabilidad vinculados al uribismo, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y la representación diplomática de Colombia ante la ONU en la administración de Iván Duque, así como la dirección de los debates de Uribe.

Ambas son reconocidas por su extensiva labor en cargos públicos y su habilidad para coordinar y tejer alianzas dentro del ámbito político.