Miguel Uribe Londoño aclaró por qué no dejo ver el cuerpo de su hijo en el funeral: “Destruyeron ese cadáver”

Se cumplen tres meses desde que precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay perdió la vida tras el atentado perpetrado en el occidente de Bogotá el 7 de junio de 2025 en el que recibió tres impactos de bala.

Sin embargo, el padre del político, Miguel Uribe Londoño, entregó nuevos detalles del doloroso momento familiar en medio de una conversación con el abogado Juan José Castro en el pódcast Vamos pa’ eso.

El actual precandidato presidencial por el Centro Democrático describió cómo la reciente pérdida de su hijo, el pasado 11 de agosto de 2025, transformó por completo su existencia y afectó profundamente su vida espiritual.

Conversando con Castro, Uribe Londoño relató que la mañana anterior al violento ataque contra su hijo —ocurrido el 7 de junio de 2025— compartió un trayecto en carro junto a él, desde la casa hasta la oficina. Este recuerdo ha quedado como uno de los momentos que más atesora tras la muerte de Miguel, a quien definió como el centro de su vida.

Revelando la magnitud de su dolor y la intensidad de sus pensamientos durante el funeral, Uribe Londoño expresó: “Cuando yo me recostaba encima del ataúd de Miguel, lo que estaba pidiendo, lo que yo estaba pensando es que yo quería estar metido en este cajón con Miguel. Ese es mi puesto. Yo no tengo más vida. A mí se me acabó la gana de vivir. Yo vivía para él. El dolor es inmenso. Me acompañará hasta el fin de mis días”.

La entrevista también abordó el impacto que tuvo en su fe católica la suma de las tragedias: primero la muerte de su esposa Diana Turbay, madre de Miguel, y ahora la de su hijo.

“Soy católico, creo en Dios. Es muy difícil para mí, que he pasado por dos tragedias que he tenido que vivir, pero decidí que yo no iba a revisar mis creencias”, señaló Uribe Londoño al pódcast.

Sostuvo que las pruebas que ha enfrentado no le han hecho renunciar a su fe, aunque admitió no encontrar explicación a los hechos. “No tengo explicación de por qué he tenido que vivir lo que he tenido que vivir, pero sigo aferrado a Dios y camino con Dios todos los días para que me proteja, porque sé que estoy en peligro”, advirtió el precandidato.

Otra confesión que destacó por su crudeza fue la situación vivida tras el fallecimiento, durante el proceso judicial y forense. El cadáver de Uribe Turbay, explicó su padre, debió ser sometido a procedimientos innegociables en Medicina Legal, lo que impidió que la familia pudiera despedirse en condiciones dignas, tal como habría deseado.

“Lo que hubiera querido era estarle tocando la mano. Lo que pasa es que el cadáver de él no lo pudimos exponer porque como nos obligaban a que Miguel tenía que ir a Medicina Legal. Y en Medicina Legal destruyeron ese cadáver. Eso fue grotesco. Eso no ha debido pasar. Eso no tenía por qué pasar. Ya no había nada que hacer”, exclamó al programa digital.

Uribe Londoño concluyó que la necropsia a la que fue sometido el entonces precandidato presidencial dejó el cuerpo sin las condiciones míminas para ser exhibido durante la ceremonia de cámara ardiente que le hizo en el Congreso de la República durante dos días.

“No te puedo narrar lo que yo vi. Terrible. Es en este caso la peor escena de todas. Por eso tuvimos que cerrar el ataúd”, lamentó en su testimonio.

Entretanto, las autoridades todavía continúan trabajando para esclarecer el magnicidio del senador del Centro Democrático que, hasta el momento, ha dejado un saldo parcial de seis personas capturadas.