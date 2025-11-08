Nuevo romance a la vista: Ornella Sierra presume a un misterioso galán y sus seguidores no tardan en opinar

Ornella Sierra tendría un nuevo amor - crédito ornellasierra / IG

Una publicación reciente en la cuenta de Instagram de Ornella Sierra ha generado un intenso debate entre sus seguidores, luego de que la creadora de contenido barranquillera compartiera una imagen que sugiere el inicio de una nueva relación sentimental.

La fotografía, incluida en un carrusel de tres imágenes, muestra a Sierra en el mar acompañada de un hombre que la abraza y le besa la cabeza, lo que ha desatado especulaciones y comentarios en redes sociales.

Esta publicación que rápidamente acumuló cientos de reacciones entre los más de 1,2 millones de seguidores de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, formaba parte de un popular trend en el que los usuarios muestran distintas facetas personales a través de imágenes.

La creadora de contenido generó todo tipo de comentarios en redes sociales con esta publicación y el enigmático pretendiente - crédito @ornellasierra/IG

En las dos primeras fotos, la influencer se enfocó en los cambios de su cabello, con las leyendas: “Yo con el cabello suelto, yo con el cabello recogido”.

Sin embargo, la tercera imagen fue la que captó la atención del público, al presentar a Sierra junto a un hombre cuya identidad no fue revelada, ya que llevaba lentes oscuros que dificultaban su reconocimiento.

La descripción de esa última fotografía decía: “Yo con el treitón ajuiciado”, acompañó la escena romántica, lo que llevó a muchos a interpretar que la creadora de contenido estaría presumiendo un nuevo amor.

Aunque no se confirmó oficialmente la identidad del acompañante, en redes sociales circulan rumores que lo vinculan con un empresario, presuntamente llamado Humberto Vargas.

La reacción de los seguidores de Sierra no se hizo esperar. Algunos usuarios la felicitaron por lo que consideran una nueva oportunidad en el amor, mientras que otros le recomendaron mantener su vida sentimental en privado.

El pretendiente que estaría detrás de la última publicación de Ornella Sierra - crédito Humberto Vargas/IG

Entre los comentarios destacados, se leyeron mensajes como: “A mí me gusta el look de verte feliz” y “Mereces ser feliz”, junto a críticas como: “Pero por qué todo lo publican, después no se aguantan las funadas” y “Jajajajajaja lo primero que le dijeron en el podcast que no hiciera y lo primero que hace”.

La publicación de Ornella Sierra ha reavivado el debate sobre la exposición de la vida privada en redes sociales y la presión que enfrentan los creadores de contenido ante la opinión pública, mientras la identidad del hombre que aparece en la imagen continúa siendo objeto de especulación.

En redes sociales, donde Vargas se presenta como ingeniero mecánico, empresario de eventos y dueño de algunas marcas de joyería y bares en Barranquilla, cuenta con más de 6 mil seguidores con los que presume sus lujos y los frutos de sus proyectos.

Esto dijo sobre su relación con Farid Pineda

Ornella Sierra y Farid Pineda ya no ocultan su amor en público, se dejaron ver 'acaramelados' en Barranquilla - crédito @javiergomezm_/Instagram

Según relató, la controversia derivada de la supuesta infidelidad de Pineda y la exposición de sus mensajes privados provocó una ola de críticas en redes sociales y la pérdida de contratos.

“Esa persona para mí fue un bache en la vida. Yo creía que era lo mejor del mundo. Yo lo veía, como lo más bonito que me había pasado en el momento”, expresó la influencer en el pódcast.

Sin embargo, en medio de su relación, Leidy Durán, la que era la pareja de Farid salió a publicar en las redes sociales que Ornella se había metido en su familia, pues Pineda y ella tenían una hija.

Ornella Sierra y Farid Pineda llevan varios meses de relación, pese a que el empresario barranquillero tiene una bebé con otra 'influencer' - crédito @ornellasierra/Instagram

En ese momento, Ornella tomó la decisión de dejar el vínculo amoroso e indicó en algunas oportunidades que no tenía conocimiento de que el hombre en cuestión estuviera comprometido.

“Este man cogió a poner todos los screenshots míos donde yo hablaba con él, donde, pues prácticamente yo quedaba como una buscona porque solamente colocó mis partes. Y pues, otra vez una ola de hate”, relató la creadora de contenido en Realidades ocultas.