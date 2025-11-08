Colombia

Nuevo romance a la vista: Ornella Sierra presume a un misterioso galán y sus seguidores no tardan en opinar

La creadora de contenido barranquillera sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen junto a un misterioso acompañante, generando especulaciones sobre una posible relación y reacciones divididas entre sus fans

Guardar
Ornella Sierra tendría un nuevo
Ornella Sierra tendría un nuevo amor - crédito ornellasierra / IG

Una publicación reciente en la cuenta de Instagram de Ornella Sierra ha generado un intenso debate entre sus seguidores, luego de que la creadora de contenido barranquillera compartiera una imagen que sugiere el inicio de una nueva relación sentimental.

La fotografía, incluida en un carrusel de tres imágenes, muestra a Sierra en el mar acompañada de un hombre que la abraza y le besa la cabeza, lo que ha desatado especulaciones y comentarios en redes sociales.

Esta publicación que rápidamente acumuló cientos de reacciones entre los más de 1,2 millones de seguidores de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, formaba parte de un popular trend en el que los usuarios muestran distintas facetas personales a través de imágenes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La creadora de contenido generó
La creadora de contenido generó todo tipo de comentarios en redes sociales con esta publicación y el enigmático pretendiente - crédito @ornellasierra/IG

En las dos primeras fotos, la influencer se enfocó en los cambios de su cabello, con las leyendas: “Yo con el cabello suelto, yo con el cabello recogido”.

Sin embargo, la tercera imagen fue la que captó la atención del público, al presentar a Sierra junto a un hombre cuya identidad no fue revelada, ya que llevaba lentes oscuros que dificultaban su reconocimiento.

La descripción de esa última fotografía decía: “Yo con el treitón ajuiciado”, acompañó la escena romántica, lo que llevó a muchos a interpretar que la creadora de contenido estaría presumiendo un nuevo amor.

Aunque no se confirmó oficialmente la identidad del acompañante, en redes sociales circulan rumores que lo vinculan con un empresario, presuntamente llamado Humberto Vargas.

La reacción de los seguidores de Sierra no se hizo esperar. Algunos usuarios la felicitaron por lo que consideran una nueva oportunidad en el amor, mientras que otros le recomendaron mantener su vida sentimental en privado.

El pretendiente que estaría detrás
El pretendiente que estaría detrás de la última publicación de Ornella Sierra - crédito Humberto Vargas/IG

Entre los comentarios destacados, se leyeron mensajes como: “A mí me gusta el look de verte feliz” y “Mereces ser feliz”, junto a críticas como: “Pero por qué todo lo publican, después no se aguantan las funadas” y “Jajajajajaja lo primero que le dijeron en el podcast que no hiciera y lo primero que hace”.

La publicación de Ornella Sierra ha reavivado el debate sobre la exposición de la vida privada en redes sociales y la presión que enfrentan los creadores de contenido ante la opinión pública, mientras la identidad del hombre que aparece en la imagen continúa siendo objeto de especulación.

En redes sociales, donde Vargas se presenta como ingeniero mecánico, empresario de eventos y dueño de algunas marcas de joyería y bares en Barranquilla, cuenta con más de 6 mil seguidores con los que presume sus lujos y los frutos de sus proyectos.

Esto dijo sobre su relación con Farid Pineda

Ornella Sierra y Farid Pineda
Ornella Sierra y Farid Pineda ya no ocultan su amor en público, se dejaron ver 'acaramelados' en Barranquilla - crédito @javiergomezm_/Instagram

Según relató, la controversia derivada de la supuesta infidelidad de Pineda y la exposición de sus mensajes privados provocó una ola de críticas en redes sociales y la pérdida de contratos.

Esa persona para mí fue un bache en la vida. Yo creía que era lo mejor del mundo. Yo lo veía, como lo más bonito que me había pasado en el momento”, expresó la influencer en el pódcast.

Sin embargo, en medio de su relación, Leidy Durán, la que era la pareja de Farid salió a publicar en las redes sociales que Ornella se había metido en su familia, pues Pineda y ella tenían una hija.

Ornella Sierra y Farid Pineda
Ornella Sierra y Farid Pineda llevan varios meses de relación, pese a que el empresario barranquillero tiene una bebé con otra 'influencer' - crédito @ornellasierra/Instagram

En ese momento, Ornella tomó la decisión de dejar el vínculo amoroso e indicó en algunas oportunidades que no tenía conocimiento de que el hombre en cuestión estuviera comprometido.

Este man cogió a poner todos los screenshots míos donde yo hablaba con él, donde, pues prácticamente yo quedaba como una buscona porque solamente colocó mis partes. Y pues, otra vez una ola de hate, relató la creadora de contenido en Realidades ocultas.

Temas Relacionados

Ornella Sierra Humberto Vargas BarranquillaLa casa de los famosos ColombiaNueva pareja de Ornella SierraColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Capturan a sospechoso y recuperan camioneta tras asalto en Barrios Unidos, Bogotá

El vehículo fue localizado en Modelo Norte minutos después del robo; vecinos reiteran su temor y solicitan mayor presencia de las autoridades en la zona

Capturan a sospechoso y recuperan

Yeferson Cossio desata polémica por hablar de su relación íntima con Carolina Gómez en un ‘stream’: “No la respeta”

Las redes reaccionaron con críticas y peticiones de cancelación tras la difusión de un video en el que el creador colombiano expone detalles privados de su vínculo con la modelo ante miles de seguidores

Yeferson Cossio desata polémica por

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay a falta de dos fechas: arde la lucha por entrar al grupo de los 8

En el remate final para conocer a los equipos que disputarán los cuadrangulares por la estrella de Navidad, la lucha empieza a apretarse

Así va la tabla de

Las marcas de carros más populares entre los compradores durante octubre, según Fenalco y la Andi

La dinámica del sector automotor hasta octubre de 2025 marca la preferencia de los conductores en Colombia, sobre todo en tres ciudades intermedias

Las marcas de carros más

EN VIVO Fortaleza vs. Junior, fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II: duelo clave por el “punto invisible” en Techo

Con los dos equipos ya clasificados a los cuadrangulares, los Amix y los Tiburones se enfrentan para buscar la ventaja deportiva, aunque con los bogotanos en mejor momento que el equipo de Alfredo Arias

EN VIVO Fortaleza vs. Junior,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Capturan a sospechoso y recuperan

Capturan a sospechoso y recuperan camioneta tras asalto en Barrios Unidos, Bogotá

Yeferson Cossio desata polémica por hablar de su relación íntima con Carolina Gómez en un ‘stream’: “No la respeta”

Vicky Berrío sufre accidente durante una broma viral con su prometido: “Casi me mato”

Ornella Sierra alerta sobre estafa en Bogotá tras caer en engaño por ayudar a un hombre que aseguró tener quebrantos de salud: “Le creí todo”

Periodista colombiana compite por tres premios en la próxima edición de los premios Emmy

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay a falta de dos fechas: arde la lucha por entrar al grupo de los 8

EN VIVO Fortaleza vs. Junior, fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II: duelo clave por el “punto invisible” en Techo

Jhon Arias podría tener una segunda chance en el Fluminense de Brasil: su estadía en Inglaterra duraría poco

Con gol de Luis Díaz, Bayern Múnich empata ante Unión Berlín: 2-2 por la fecha 10 de la Bundesliga

Luis Díaz marcó un golazo con el Bayern Múnich y así reaccionó la prensa en Alemania: “Salió muy motivado”