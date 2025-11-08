Jowell & Randy presentarán su ambicioso espectáculo 3D en Colombia: conozca fecha y precios de boletería

El repertorio del espectáculo incluye más de 60 canciones y la presencia de invitados sorpresa, celebrando la trayectoria del dúo puertorriqueño - crédito cortesía Jaque

El cierre de 2025 promete ser uno de emociones intensas en la agenda de conciertos en Colombia, Es así que noviembre y diciembre preentan una programación robusta con artistas de distintos estilos, siendo el urbano uno de los que más convocatoria atrae.

Ese es el caso de Jowell & Randy, que confirmó su regreso a Bogotá con la presentación de un espectáculo 3D con el que prometen dejar a su fanaticada en el país una experiencia inolvidable al ritmo de sus clásicos.

La cita será en el Movistar Arena el próximo 20 de diciembre, y se presenta como una experiencia multisensorial que fusiona tecnología de vanguardia y el inconfundible sello de los temas que volvieron al dúo un exponente clave del reguetón desde los años 2000.

Jowell & Randy regresan a Bogotá con un espectáculo 3D en el Movistar Arena el 20 de diciembre de 2025 - crédito cortesía Jaque

El show, titulado “Jowell & Randy 3D”, se distingue por su apuesta innovadora: cada asistente recibirá gafas tridimensionales para sumergirse en un viaje visual y sonoro sin precedentes. La producción incorpora proyecciones 3D, luces sincronizadas, sonido envolvente y tecnología de mapping, elementos que buscan llevar el acto del perreo a un nuevo nivel.

El espectáculo tendrá una duración superior a las tres horas, en el que los artistas recorrerán su trayectoria con un repertorio de más de 60 canciones, acompañados de invitados sorpresa y una puesta en escena que combina nostalgia, ritmo y espectáculo.

El impacto de esta gira ya se ha hecho sentir en la región. En sus recientes presentaciones en Chile y Perú, Jowell & Randy lograron agotar todas las localidades y reunir a más de 15.000 personas, consolidando su capacidad de convocatoria y anticipando el éxito de su regreso a Colombia.

Jowell & Randy, referentes globales del reguetón, celebran más de 20 años de carrera con éxitos como "Safaera", "Bonita" y "No te veo" - crédito cortesía Jaque

La relación del dúo con el público colombiano es especialmente estrecha. “Colombia siempre nos recibe con una energía única”, afirmaron los artistas en un comunicado de prensa. “Este show es nuestra forma de devolverles todo ese amor, pero ahora en otra dimensión”.

Autores de éxitos como Bonita, No te veo, Loco, Se acabó la cuarentena y la emblemática Safaera junto a Bad Bunny, Jowell & Randy construyeron una carrera de más de 20 años que los posiciona como referentes indiscutibles del reguetón a nivel global. Su estilo irreverente, la autenticidad de sus letras y la energía que transmiten en cada presentación los mantienen vigentes y cercanos a un público que se renueva constantemente.

Todo lo que debe tener en cuenta para ‘Jowell & Randy 3D’

Según dio a conocer Tu Boleta, la tiquetera autorizada para la venta de entradas, el inicio está previsto para las 6:00 p. m., con apertura de puertas desde las 5:00 p. m. El acceso será únicamente para mayores de 18 años.

El aforo y los precios varían según la ubicación en el recinto, entre los $200.000 y los $380.000, a los que se debe sumar el costo añadido por el servicio de la tiquetera. Según la sección, la distribución puede ser con asiento numerado o por admisión general.

La compra de las entradas se puede realizar a través de la página web o puntos de venta autorizados, con un límite máximo de seis boletos por persona y transacción. Para los asistentes internacionales se reserva la opción de adquirir entradas con entrega en boletería el día del evento, sujeto a las condiciones del organizador.

Por otra parte, la tiquetera advierte que las bandejas 201, 209, 319 y 379 pueden presentar visibilidad restringida debido al montaje o al uso de equipos técnicos propios del espectáculo. Además, el Movistar Arena habilitó espacios específicos en los sectores 206, 214, 306 y 314 como zonas libres de alcohol, restricción que no aplica para el resto del recinto.